Δείτε live: Πρώτο ντιμπέιτ Οικονόμου – Τσαπανίδου στην ΕΡΤ Παρακολουθήστε ζωντανά την τηλεμαχία του κυβερνητικού εκπροσώπου με την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Το πρώτο ντιμπέιτ των εκπροσώπων της κυβέρνησης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης διεξάγεται στο Εrtnews και στην εκπομπή «Στο Κέντρο» με τον Γιώργο Κουβαρά. Στην πρώτη τηλεμαχία στον δρόμο προς τις κάλπες, απέναντι στον κυβερνητικό εκπρόσωπο και την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ είναι μαζί με τον Γιώργο Κουβαρά οι δημοσιογράφοι της ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης και Σοφία Παπαϊωάννου. Οι τρεις δημοσιογράφοι της ΕΡΤ θέτουν τις ερωτήσεις τους προς τους δύο πολιτικούς σε δύο θεματικές: η πρώτη αφορά Οικονομία, Κοινωνία, Θεσμοί και η δεύτερη τις επερχόμενες εκλογές. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας οι δύο πολιτικοί θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τη δική τους ερώτηση ο ένας στον άλλο. Παρακολουθήστε ζωντανά την εκπομπή Οικονόμου: Ο κόσμος θα συγκρίνει το έργο των δυο κυβερνήσεων – Οι ενισχύσεις δόθηκαν χωρίς να εκθέσουν τη χώρα στις αγορές Ο κόσμος θα συγκρίνει το έργο των δυο κυβερνήσεων και θα αποφασίσει ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την τηλεμαχία με την εκπρόσωπο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ Πόπη Τσαπανίδου στην κρατική τηλεόραση. Ο κ.Οικονόμου είπε ότι οι ενισχύσεις που δόθηκαν στου πολίτες τους στήριξαν και προήλθαν από το μέρισμα της ανάπτυξης και όχι από την υπερφορολόγηση. Προσέθεσε ότι με την πολιτική της κυβέρνησης ενισχύονται οι πολλοί με επιλογές που δεν εξέθεσαν τη χώρα στις αγορές και οι ενισχύσεις δόθηκαν για να σταθεί η χώρα μπροστά στο μεγαλύτερο κοκτέιλ κρίσης που γνώρισε ποτέ η χώρα. Τσαπανίδου : «Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα φέρει νόμο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία» Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε προστατεύσει την πρώτη κατοικία και αυτό το ξέρουν οι πολίτες και το παραδέχθηκε ο πρωθυπουργός στην Βουλή, ανέφερε η Πόπη Τσαπανίδου στην πρώτη της τηλεοπτική αντιπαράθεση με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Οικονόμου στην ΕΡΤ. Ακολούθως υποστήριξε: «Ο πτωχευτικός νόμος της ΝΔ άλλαξε το πεδίο ώστε να μην υποχρεώνονται οι τράπεζες και τα funds σε διακανονισμό με τους ιδιοκτήτες. Εμείς ζητάμε η κυβέρνηση να αναστείλει τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας μέχρι τις εκλογές ώστε να προστατευθούν τα ευάλωτα νοικοκυριά που έχουν μεγάλη ανάγκη. Αμέσως μετά ο ΣΥΡΙΖΑ θα θεσπίσει νόμο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία και θα προβλέπει διαπραγμάτευση και δικαστική προστασία του δανειολήπτη». Επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε μεγάλη προσπάθεια να στηριχθούν οι άνθρωποι των απομακρυσμένων περιοχών. Με χαρακτηριστικά παραδείγματα τις δομές πρωτοβάθμιες υγείας υγείας και το μεταφορικό ισοδύναμο που ήταν μια εμβληματική μεταρρύθμιση του αείμνηστου Νεκτάριου Σαντορινιού. Έχουμε σχέδιο για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος, για την ίδρυση παιδικών σταθμών σε περισσότερες περιοχές της χώρες, για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας με περισσότερες δομές πρωτοβάθμιας υγείας, με στήριξη των συνταξιούχων. Οικονόμου: «Να γιατί λέμε στους νέους να ψηφίσουν τη ΝΔ» Απαντώντας στο ερώτημα «γιατί να ψηφίσει ένας 17χρονος τη ΝΔ» ο κ.Οικονόμου απάντησε μεταξύ άλλων: «Γιατί λέμε ότι αξίζει να δικαιούται να ζει σε μια ευημερούσα χώρα να διεκδικήσει να ζήσει όπως προσδοκά αυτός και οι γονείς του. Αυτό προσπαθεί να κάνει η ΝΔ για τη νέα γενιά σε όλα τα επίπεδα όπως στην Παιδεία αποδίδοντας δωμάτια στις εστίες και βιβλιοθήκες στους φοιτητές . Λέμε να δίνεται η δυνατότητα να συνδέεται το πανεπιστήμιο με τα ξένα πανεπιστήμια, λέμε να φέρουμε το κράτος πιο κοινά στην τεχνολογία και να φέρουμε επενδύσεις, λέμε να φροντίζουμε να βρίσκει σπίτι η νέα γενιά, λέμε να ζει σε μια πατρίδα πρωταγωνιστή. Γιαυτό του λέμε να ψηφίσει ΝΔ». Τσαπανίδου: Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τις παρακολουθήσεις Απαντώντας σε ερώτηση αν η απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να απέχει από τη Βουλή συνάδει με τον απαιτούμενο σεβασμό στους θεσμούς η Πόπη Τσαπανίδου ανέφερε: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε πρόταση μομφής γιατί δεν είναι απλή υπόθεση αυτό που έγινε με την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης παρακολουθούσε τη μισή Ελλάδα. Δεν έχουμε πάρει απαντήσεις για τους λόγους που έγιναν αυτές οι παρακολουθήσεις ή αν ακόμη συνεχίζουν να γίνονται. Αποχωρήσαμε από τις ψηφοφορίες ως μια κίνηση συμβολισμού. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου θα είχε πέσει η κυβέρνηση την αμέσως επόμενη ημέρα. Είναι επικίνδυνο να συνηθίσουμε ότι οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν θα λειτουργούν σωστά στη χώρα. Οικονόμου: «Δεν κρυφτήκαμε και αναλάβαμε δράση για να ρίξουμε φως στο θέμα των παρακολουθήσεων» Στο ερώτημα εάν η ΝΔ έκανε ότι μπορούσε για να χυθεί φως στην υπόθεση παρακολουθήσεων, ο κ.Οικονόμου είπε ότι η υπόθεση αυτή “δοκίμασε τις αντοχές των θεσμών” και τόνισε ότι “δεν κρυφτήκαμε, αναλήφθηκε πολιτική ευθύνη, υπήρξαν παραιτήσεις, και αλλάξανε πράγματα στην ΕΥΠ, και δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να μην μείνει καμία σκιά. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος και όχι να επιδιώκουμε εντυπώσεις πριν την δικαστική διερεύνηση. Επισήμανε πως όταν “εργαλειοποιήθηκαν οι θεσμοί” κατέληξαν σε υποθέσεις, “όπως της κυρίας Σαββαΐδου που κατηγορήθηκε και στη συνέχεια η χώρα μας τιμωρήθηκε με πρόστιμο από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, την υπόθεση Νοβάρτις που κανείς τελικά δεν παραπέμφθηκε στη Δικαιοσύνη. Η δημοκρατία έχει κανόνες. Όταν βγουν όλα από το σκοτάδι τότε θα δει ο κόσμος τι ακριβώς ήταν αυτή η υπόθεση”. Ο κ.Οικονόμου αναφέρθηκε στην περιφερειακή Ελλάδα και είπε ότι εξελίσσεται ένα μοναδικό έργο επενδύσεων στην περιφέρεια. Είπε ότι στην Τρίπολη γίνεται επένδυση της μεγαλύτερης φαρμακοβιομηχανίας, και στο Κιλκίς μεγάλη επένδυση από επιχείρηση με μπαταρίες. “Θα μειώνονται οι ανισότητες στην περιφέρεια με την κυβέρνηση αυτή. Η προηγούμενη κυβέρνηση όχι ανάπτυξη δεν έφερε αλλά όταν η Ευρώπη είχε 1,5% ανάπτυξη εδώ είχαμε 0,5%”. Ο κ.Οικονόμου κάλεσε την κ.Τσαπανίδου να την συνοδεύσει-όπως είπε- σε πολλά μέρη της χώρας που γίνονται επενδύσεις από το εξωτερικό “για να δείτε τι σημαίνει ανάπτυξη στην πράξη”. Είπε ότι “εδώ και πολύ καιρό επιχειρείται ένας αχταρμάς από το ΣΥΡΙΖΑ” και αναφερόμενος στα θέματα διαφθοράς είπε ότι “η ουσία είναι πως η κυβέρνηση αυτή δεν κρύβει κανένα πρόβλημα, Το ζήτημα δεν είναι μόνο πως μηδενίζεις τη διαφθορά αλλά πως την αντιμετωπίζεις. Εμείς αντιδρούμε άμεσα κάνουμε παρεμβάσεις που δεν υπήρχαν στο παρελθόν, όπως στις περιπτώσεις της κ.Γεροβασίλη ή του κ. Φλαμπουράρη”. Τόνισε επίσης ότι η πολιτική στήριξης των ανθρώπων να ρυθμίσουν τα “δάνεια τους ξεδιπλώνεται μπροστά στα μάτια μας και θα τη δει ο κόσμος” ενώ κάλεσε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ να απαντήσει εάν ο ΣΥΡΙΖΑ “θα γκρεμίσει τον φράχτη του Έβρου ή όχι” λέγοντας ότι “για εμάς εκτός από τη στεριά, σύνορα έχει και η θάλασσα”. Τσαπανίδου: Βλέπουμε Πάτσηδες αντί για ανάπτυξη Απαντώντας στον κυβερνητικό εκπρόσωπο η Πόπη τσαπανίδου απάντησε αν θα βρεθούν σε ντιμπέιτ Μητσοτάκης – Τσίπρας; Συγκρίνετε δύο καταστάσεις εντελώς ανόμοιες, μία κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, ρύθμισε το χρέος, έφερε αναπτυξιακούς ρυθμούς και σας έδωσε τη δυνατότητα σήμερα εσείς να κάνετε όσα κάνετε ανέφερε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ και πρόσθεσε: «Το 2018 είχαμε ρεκόρ 12ετίας στην ανάπτυξη. Βλέπουμε “Πάτσηδες” αντί για ανάπτυξη, βλέπουμε “Νικολάου” που διασπαθίζουν το δημόσιο χρήμα. Πώς αισθάνεστε όταν βλέπετε τον κόσμο στα μάτια που τους έχετε πει μπαταχτσίδες στο παρελθόν που δεν μπορούν να πληρώσουν τα δάνεια τους και οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να πάρουν χρηματοδότηση; Και φράχτης υπήρχε επί ΣΥΡΙΖΑ στον Έβρο και συντηρήθηκε καθώς και τα ηλεκτρονικά συστήματα. Θα σεβόμαστε τους πρόσφυγες στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Θα κάνουμε το ζήτημα ευρωπαϊκό γιατί αυτό είναι, κάτι που δεν κάνετε εσείς». Δεν είναι ο πήχης μας η ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ Ο κ. Οικονόμου αναφερόμενος στις επικείμενες εκλογές είπε ο πήχης της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι η ανεπάρκεια του ΣΥΡΙΖΑ και ότι το κυβερνών κόμμα θέλει από την πρώτη κυριακή ένα αποτέλεσμα που να οδηγεί σε αυτοδύναμη κυβέρνηση. Χαοτικές οι διαφορές μας με τη ΝΔ Από την πλευρά της η κα Τσαπανίδου είπε: «Ακούσατε ποτέ τον ΣΥΡΙΖΑ να μιλάει για αμφισβήτηση του εκλογικού αποτελέσματος; Αστειεύεστε; Είναι δυνατόν; Μου κάνει εντύπωση η απόφαση του κ. Μητσοτάκη να θέσει αυτό το ζήτημα. Ίσως το κάνει για να αποφύγει τη συζήτηση για τις εταιρείες που χειραγωγούν την κοινή γνώμη και έχουν πελάτη τον κ. Μητσοτάκη. BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 23.02.2023, 20:11 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

