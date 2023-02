Εκλογές 2023: «Κλείδωσαν» για 9 Απριλίου οι κάλπες – Οι οριστικές αποφάσεις Μητσοτάκη

Η ώρα της αλήθειας για τις εκλογές έχει φτάσει, καθώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης φέρεται να έχει καταλήξει στις οριστικές του αποφάσεις για την προκήρυξη των εκλογών που θα γίνουν στις 9 Απριλίου. Πιο συγκεκριμένα, όπως έγραψε από το πρωί το thetimes|-.gr, ο κ. Μητσοτάκης πήρε την απόφαση να μετατεθεί το υπουργικό συμβούλιο που ήταν προγραμματισμένο για τις 28 Φεβρουαρίου και να γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή 3 Μαρτίου, όπου θα κλειδώσει και η απόφαση για τον κατώτατο μισθό που θα ισχύει από την 1η Απριλίου. Από εκεί και μετά ανοίγει ο δρόμος για την προκήρυξη των εκλογών, με όλο και περισσότερα στελέχη της ΝΔ να κάνουν λόγο για τις 9 Μαρτίου, ημέρα Πέμπτη. Ακούστηκε και η 8η Μαρτίου, πλην όμως προγραμματίζεται η επίσκεψη ξένου αξιωματούχου στη χώρα μας. Ο κ. Μητσοτάκης, βεβαίως, μας έχει συνηθίσει σε εκπλήξεις, αλλά, όπως παραδέχθηκε σήμερα ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας στον ΣΚΑΪ, για να γίνουν οι εκλογές 9 Απριλίου, η Βουλή θα πρέπει να έχει διαλυθεί ως τις 10 Μαρτίου. Ως αυτή την ώρα, ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει κοινοποιήσει στον ευρύτερο κύκλο του πώς θα γίνει η προκήρυξη των εκλογών, πέρα από την ενημέρωση που αυτονόητα θα κάνει στην ΠτΔ. Η μια εναλλακτική είναι να γίνει ένα υπουργικό συμβούλιο με πανηγυρικό χαρακτήρα και η άλλη ο κ. Μητσοτάκης με ένα συμβατικό διάγγελμα να ανακοινώσει τις αποφάσεις του στους πολίτες. Μετά την προκήρυξη των εκλογών, μάλιστα, αναμένεται να λάβει χώρα και μια πανηγυρική συνεδρίαση της ολομέλειας των βουλευτών της ΝΔ και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, πιθανότατα στα γραφεία της ΝΔ, ενώ μετά ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τον δρόμο για τις περιοδείες. Πέρα από την προκήρυξη των εκλογών, στην κυβέρνηση πρέπει να πάρουν αποφάσεις και για δύο κομβικά πόστα. Η πρώτη μοιάζει ειλημμένη: η αντικατάσταση του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου από τον υπουργό Επικρατείας Ακή Σκέρτσο, μιας και ο κ. Οικονόμου θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδας. Για τη θέση της αναπληρώτριας εκπροσώπου ακούγεται η ευρωβουλευτής της ΝΔ Άννα Ασημακοπούλου, η οποία θα έχει κομβικό ρόλο στην επικοινωνιακή ομάδα της ΝΔ στην πορεία προς τις κάλπες. Εκκρεμότητα είναι ποιος θα αναλάβει υπηρεσιακός υπουργός Εσωτερικών στη θέση του Μάκη Βορίδη και θα φέρει εις πέρας τις εκλογές. Στη Λάρισα που βγάζει κυβέρνηση Αύριο το πρωί, πάντως, ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει να βρεθεί στη Λάρισα. Το ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι η Λάρισα βγάζει… κυβέρνηση, ενώ τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των πρώτων δύο κομμάτων είναι πολύ κοντινό και με το εθνικό τους ποσοστό. Έτσι, στις εκλογές του 2019 πρώτο κόμμα ήταν άνετα η ΝΔ με διαφορά οχτώ μονάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτευσε στις διπλές κάλπες του 2015, ενώ στις διπλές εκλογές του 2012 την πρωτιά κέρδισε η ΝΔ. Αντιστοίχως, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο το 2009. Μια ιστορική αναδρομή, δε, αποδεικνύει ότι από το 1974, το εκλογικό αποτέλεσμα της Λάρισας μόνο μια φορά δεν έχει ευθυγραμμιστεί με το εθνικό: το 2000, όταν η ΝΔ κέρδισε τον νομό με 4 μονάδες, αλλά στις εθνικές εκλογές ηττήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης ευελπιστεί ότι το σενάριο θα επαναληφθεί ακέραιο και στις πρώτες κάλπες του Απριλίου, αλλά και στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο. Γιατί συμβαίνει αυτό στην περίπτωση της Λάρισας; Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας που στο «δείγμα» της συμπεριλαμβάνει τόσο τον αστικό πληθυσμό της πόλης, όσο και τον αγροτικό πληθυσμό του κάμπου. Με άλλα λόγια, η εν λόγω πόλη συμπυκνώνει ετερογενή στρώματα του εκλεκτορικού σώματος, με αποτέλεσμα η έκβαση της κάλπης να είναι σχεδόν πάντα μια μικρογραφία των εθνικών εκλογών. Για όσους είναι εμπειρότεροι στις εκλογές, ο συνδυασμός αστικού και αγροτικού στοιχείου στη Λάρισα είναι η νέα εκδοχή του παλιού «Υπολοίπου Αττικής» που πάντα εξεταζόταν ως κρίσιμο δείγμα. Η μόνη «παραφωνία» της Λάρισας, πάντως, είναι το ποσοστό που παίρνει το ΚΚΕ, το οποίο παραδοσιακά είναι ισχυρότερο από το εθνικό του. Ειδήσεις σήμερα: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος Μαρία Καρρά: Δίωξη για κακούργημα στη χήρα του Γιώργου Τράγκα Άνθρωποι στον στενό κύκλο του Πούτιν δουλεύουν για εμάς, λέει ο αρχηγός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών

