Ευάγγελος Αντώναρος: Ακούει «κραυγές αγωνίας» από καραμανλικούς μετά την απόσυρσή του Αντιδράσεις στα κοινωνικά δικτυα για τις αναρτήσεις του «Κραυγές αγωνίας για το πού θα πάνε» δηλώνει ότι ακούει ο Ευάγγελος Αντώναρος «από διαχρονικούς πολιτικούς φίλους της χρυσής εποχής με τον Κ. Καραμανλή στην κορυφή της ΝΔ», μετά από την απόφαση του πρώην πρωθυπουργού να αποσυρθεί από το ψηφοδέλτιο της Α’ Θεσσαλονίκης, τερματίζοντας την κοινοβουλευτική του πορεία. Αναφέρει μάλιστα ότι έχει δεχθεί εκατοντάδες τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικά μηνύματα από «καραμανλικούς» που του δηλώνουν ότι «θέλουν να φύγουν», παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο κ. Καραμανλής θα λάβει μέρος στην προεκλογική εκστρατεία με ομιλία του στη Θεσσαλονίκη. Η ανάρτησή του έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις, με αρκετούς από τους χρήστες να καταφέρονται τόσο εναντίον του, όσο και εναντίον του ίδιου του κ. Καραμανλή. Ο κ. Αντώναρος, ο οποίος είχε διατελέσει κυβερνητικός εκπρόσωπος στην κυβέρνηση Καραμανλή, ήταν βουλευτής Επικρατείας της ΝΔ μετά την παραίτηση Σουφλιά , ενώ απέτυχε να εκλεγεί με σταυρό στις εκλογές του 2012 και στη συνέχεια άρχισε να αποστασιοποιείται από τη ΝΔ και να προσεγγίζει τον ΣΥΡΙΖΑ ως την οριστική διαγραφή του, το 2018, με αφορμή την επίθεση που είχε κάνει στον Άδωνη Γεωργιάδη κατηγορώντας τον για εμπλοκή στο σκάνδαλο Novartis. Σημειώνεται ότι η πλευρά Καραμανλή είχε επιχειρήσει σε κάποιες περιπτώσεις να αποστασιοποιηθεί από τον κ. Αντώναρο, με συνεργάτες του να αναφέρουν ότι ο συγκεκριμένος εκφράζει προσωπικές απόψεις. Μάλιστα, ο κ. Αντώναρος είχε υποχρεωθεί να δηλώσει το 2019 σε επιστολή του στο Πρώτο Θέμα ότι δεν εκπροσωπεί τον κ. Καραμανλή. Η επίμαχη ανάρτηση του κ. Αντώναρου: Δέχομαι 100άδες τηλεφωνήματα+ηλεκτρ.μηνύματα από διαχρονικούς(πολιτικούς)φίλους της χρυσής εποχής με τον Κ.Καραμανλή στη κορυφή της ΝΔημοκρατίας. Δεν μπορώ να ανταποκριθώ σε όλα. Θα απαντήσω σε όσα μπορώ. Είναι κραυγές αγωνίας για το που θα πάνε. Θέλουν να φύγουν. Ώρα αποφάσεων.— Evangelos Α. Antonaros (@EvangAntonaros) February 21, 2023 BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

