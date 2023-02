Ευρωπαίοι υπουργοί και υφυπουργοί στην Αθήνα για τη διήμερη Διάσκεψη για το μεταναστευτικό

Ξεκινά σήμερα στην Αθήνα η διήμερη, 2η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη για τη Διαχείριση των Συνόρων (2nd European Conference on Border Management). Στη Διάσκεψη θα συμμετέχουν με φυσική παρουσία, 35 υπουργοί και υφυπουργοί κρατών μελών της ΕΕ, αλλά και των χωρών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, καθώς και Ευρωπαίοι επίτροποι και επικεφαλής Ευρωπαϊκών Οργανισμών, όπως του Frontex και της Europol. Κεντρικό θέμα συζήτησης της διάσκεψης η οποία θα λάβει χώρα στο «Four Seasons Astir Palace Hotel Athens» θα είναι η προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο συντονισμός για τις επιστροφές παράνομων μεταναστών στις χώρες προέλευσής τους. Πρόκειται για συνέχεια της πρωτοβουλίας του Βίλνιους της οποία συνιδρύτρια είναι η Ελλάδα και αφορά στον συντονισμό των κρατών μελών της ΕΕ για τη διαχείριση του μεταναστευτικού αλλά και την προώθηση επιμέρους ζητημάτων για το μεταναστευτικό σε κεντρικό επίπεδο προκειμένου να ληφθούν συλλογικές αποφάσεις στην Ένωση για τη διαχείριση του ζητήματος. Το απόγευμα της Πέμπτης ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, θα κηρύξει, κατά το δείπνο εργασίας, την έναρξη της Διάσκεψης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς. Την Παρασκευή κατά τη συνάντηση εργασίας των συμμετεχόντων στη Διάσκεψη, χαιρετισμό θα απευθύνει η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, κα. Ylva Johansson. Οι εκπρόσωποι των διοργανωτριών χωρών της Διάσκεψης (Ελλάδα, Αυστρία, Λιθουανία, Πολωνία) θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου, (12:00-13:00). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ελλάδα θα επικεντρωθεί σε τρεις στόχους, τους οποίους αναμένεται να εκφράσει ο κ. Μηταράκης αναφερόμενος στην ανάγκη για ένα Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αναμένεται να ζητήσει από τους ομολόγους του, να υπάρξει εντός της ΕΕ μία κοινή προσπάθεια για να μειωθούν οι παράνομες αφίξεις στην ΕΕ, να δημιουργηθεί ένας υποχρεωτικός μηχανισμός αλληλεγγύης που θα αφορά στις μετεγκαταστάσεις, μιας και δεν μπορούν τα κράτη πρώτης υποδοχής να δέχονται όλο το βάρος καθώς και την ύπαρξη νομίμων διαδρόμων για τη μετανάστευση στην ΕΕ. Η Διάσκεψη πραγματοποιείται με τη χρηματοδότηση των Ταμείων Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη!Ο Πούτιν απειλεί με πυρηνικά και απειλείται με «εμφύλιο» και «διαμελισμό» Τα πρώτα σημάδια «δείχνουν» χρονιά – ρεκόρ: Πάνω από το 2019 παραμένει η κίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )