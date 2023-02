Η μετάθεση του υπουργικού «μαρτυρά» την αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες

Το ότι το περιβάλλον είναι προεκλογικό και ότι βαίνουμε αργά, αλλά σταθερά, προς την προκήρυξη των εκλογών το ξέρουν πλέον και… οι πέτρες. Υπάρχουν, όμως, ακόμα ορισμένοι «άγνωστοι» ως προς τον χρόνο και τον τρόπο των σχετικών ανακοινώσεων του πρωθυπουργού. Από τη στιγμή, πάντως, που ο κ. Μητσοτάκης μοιάζει να ξέρει τον χρόνο-9 Απριλίου-τότε γνωρίζει και τον τρόπο. Ένα στοιχείο δηλωτικό της προετοιμασίας εντός του Μεγάρου Μαξίμου, πάντως, είναι η ελαφρά χρονική μετάθεση του προγραμματισμένου υπουργικού συμβουλίου από τις 28 Φεβρουαρίου για τις πρώτες μέρες του Μαρτίου. Υπό κανονικές συνθήκες, αμέσως μετά την Καθαρά Δευτέρα, ο κ. Μητσοτάκης και οι υπουργοί θα έκαναν ίσως το τελευταίο τακτικό υπουργικό συμβούλιο που γίνεται σε μηνιαία βάση. Μια εκκρεμότητα, όμως, «χαλά τη σούπα»: η ανάγκη να υπάρξει απόφαση του υπουργικού συμβουλίου για τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού που εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί περίπου στα 766 ευρώ από την 1η Απριλίου. Η εκκρεμότητα αυτή θα πρέπει να έχει λυθεί ως τις 10 Μαρτίου, οπότε στην κυβέρνηση προσανατολίζονται στο να «παντρέψουν» αυτά τα δύο ορόσημα και να δρομολογηθούν όλα σε μια συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου που θα είναι και η τελευταία ουσιαστική. Από εκεί και πέρα, ο κ. Μητσοτάκης προγραμματίζει ορισμένες τελευταίες περιοδείες, πριν ξεκινήσει τον πλήρη κύκλο των προεκλογικών περιοδειών: την Παρασκευή θα «οργώσει τον νομό Λαρίσης, μιλώντας το απόγευμα στο κλειστό του Αλκαζάρ, το πρωί του Σαββάτου θα επισκεφθεί το εργοτάξιο του Ε65 και αμέσως μετά θα μεταβεί στα «πληγωμένα» από την υπόθεση Πάτση Γρεβενά. Την άλλη Τετάρτη, αναμένεται να μεταβεί στη Δυτική Θεσσαλονίκη, όπου εκτιμάται ότι μπορεί να ανακοινώσει την απόφασή του να είναι υποψήφιος στην Α’ Θεσσαλονίκης στη θέση του Κώστα Καραμανλή, ενώ εκκρεμεί και μια επίσκεψη στον νομό Φθιώτιδας στο πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου. Και κάπου εκεί, ολοκληρώνεται περίπου και η αντίστροφη μέτρηση, εφόσον οι εκλογές θα πρέπει να έχουν προκηρυχθεί ως τις 10 Μαρτίου. Χθες, άλλωστε, ο βουλευτής της ΝΔ στον Βόρειο Τομέα της Β’ Αθηνών Θεόδωρος Ρουσόπουλος «ομολόγησε» (Star) ότι οι βουλευτές ήδη μαζεύουν τα αναγκαία έγγραφα για τις υποψηφιότητές τους. Παράλληλα, τα ψηφοδέλτια της ΝΔ είναι σε φάση τελικής οριστικοποίησης και χθες έκλεισαν άλλες δύο μετεγγραφές από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο θα είναι υποψήφια η περιφερειακή σύμβουλος με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη Γωγώ Μηλάκη, ενώ στα Χανιά η Χαρίκλειας Ντερμανάκη που ήταν υποψήφια βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ το 2012 θα συμπληρώσει το γαλάζιο ψηφοδέλτιο. Νέα εκλογική επιτροπή στην Πειραιώς Την ίδια ώρα, η ΝΔ εμπλουτίζει και σε οργανωτικό επίπεδο τις εκλογικές δομές της. Έτσι, πέρα από τις υπάρχουσες, υπό τον συντονισμό του υφυπουργού Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά και με τη σύμπραξη του βουλευτή Α’ Πειραιώς και μέλους της επιτροπής εκλογικού αγώνα του κόμματος Χριστόφορου Μπουτσικάκη, θα λειτουργεί ένα όργανο με έμπειρα στελέχη που θα αναλάβουν επικεφαλής του εκλογικού αγώνα σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης αναλαμβάνει την Αττική, ο έμπειρος κομματικός Γιώργος Κατσαούνος την Κεντρική Μακεδονία, ο γενικός γραμματέας Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος τη Στερεά Ελλάδα, ο υφυπουργός Υποδομών Γιώργος Καραγιάννης την Κρήτη, ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης το Βόρειο Αιγαίο, ο γενικός γραμματέας Ιθαγένειας Θανάσης Μπαλέρμπας το Βόρειο Αιγαίο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Μετανάστευσης Μάνος Λογοθέτης τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Δημήτρης Μαραβέλιας την Πελοπόννησο, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδομών Γιάννης Ξιφαράς τη Θεσσαλία, ο διευθυντής της Κ.Ο. της ΝΔ Μπάμπης Σιάτρας τη Δυτική Μακεδονία, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Σάκης Ιωαννίδης Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, η γενική γραμματέας του υπουργείου Περιβάλλοντος Αλεξάνδρα Σδούκου τη Δυτική Ελλάδα και ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Βασίλης Γεωργιάδης την Ήπειρο. Ειδήσεις σήμερα: «Θεέ μου την έπιασε» – Η στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης αλιγάτορα σε 85χρονη στη Φλόριντα «Κλείδωσε» ο καιρός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Ζέστη σήμερα με νοτιάδες Survivor All Star: Το νέο μήνυμα της Καρολίνας στον Μάριο μπροστά στην Ελευθερία – Δείτε βίντεο

