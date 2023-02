ΚΚΕ: Οι υποψήφιοι στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης – Επικεφαλής ο Κουτσούμπας στο ψηφοδέλτιο

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας είναι ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου του ΚΚΕ στην Α’ Θεσσαλονίκης. Η παρουσίαση του ψηφοδελτίου για τις δύο περιφέρειες της Θεσσαλονίκης έγινε σε εκδήλωση που έγινε στη Σταυρούπολη, με ομιλία του ΓΓ του ΚΚΕ. Αναλυτικά οι υποψήφιοι βουλευτές του ΚΚΕ στην Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης Α’ Θεσσαλονίκης Επικεφαλής του ψηφοδελτίου της Α’ εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης είναι ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας. Επιπλέον το ψηφοδέλτιο στην Α’ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους: 1. Αβραμόπουλος Σωτήρης. 42 ετών, πολιτικός μηχανικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη «Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές». Μεγάλωσε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Δραστηριοποιήθηκε από μικρή ηλικία στο μαθητικό και φοιτητικό κίνημα και στη συνέχεια στο κίνημα των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων μηχανικών. Είναι περιφερειακός Σύμβουλος και επικεφαλής του συνδυασμού της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Αγοραστού Αθανασία: 37 ετών, μεγάλωσε και ζει στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΔΙΠΑΕ Σερρών, ενώ σήμερα εργάζεται σε εταιρεία Logistics. Είναι Πρόεδρος του σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και εκλεγμένη στο Γενικό Συμβούλιο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 3. Βελδεμίρη Στεφανία: 50 ετών, είναι εικαστικός και διατηρεί καλλιτεχνικό εργαστήρι για παιδιά στις Συκιές Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, εργάζεται ως Συντηρήτρια Αρχαιολογικών Ευρημάτων και Έργων Τέχνης και είναι Μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 4. Γεωργιάδη Αγορούλα (Ρούλα): 30 ετών, ειδικευόμενη ψυχίατρος στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Κατάγεται από τις Λιβανάτες Φθιώτιδας. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης, μέλος της Πανελλαδικής Γραμματείας του Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών και πρόεδρος του Παραρτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχει ιδιαίτερη ενασχόληση με τη φροντίδα αδέσποτων και κακοποιημένων ζώων. 5. Δελής Γιάννης: 62 ετών, βουλευτής του ΚΚΕ στην Α΄ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Δάσκαλος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. Διετέλεσε στέλεχος του ταξικού συνδικαλιστικού κινήματος, εκλεγμένος στη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος και την ΑΔΕΔΥ. Εκλεγμένος, επίσης, δημοτικός σύμβουλος από το 2013 έως το 2019 με το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θεσσαλονίκης. 6. Ζαμπέτογλου Κώστας: 48 ετών, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με μεταπτυχιακό στην χημεία περιβάλλοντος. Εργαζόμενος στην Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων της ΕΥΑΘ. 7. Ζαριανόπουλος Σωτήρης: 62 ετών, συνταξιούχος τραπεζοϋπάλληλος. Απόφοιτος Αγγλικής Φιλολογίας του ΑΠΘ. Μέλος της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης από το 2000 και Γενικός Γραμματέας του από το 2003 έως το 2014. Υπήρξε μέλος της Διοίκησης και της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ. Ευρωβουλευτής του ΚΚΕ 2014 – 2019 και νυν δημοτικός σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης με τη «Λαϊκή Συσπείρωση». 8. Θεογνώστου Νικολέτα: 31 ετών, νομικός και μεταπτυχιακή φοιτήτρια στην Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. Εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος. Είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Παύλου Μελά. Δραστηριοποιείται στο συνδικαλιστικό και στο γυναικείο κίνημα και είναι εκλεγμένη στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος και του Σωματείου υπαλλήλων Συμβολαιογραφείων. 9. Καραμήτρου Ειρήνη: 35 ετών, μεγάλωσε και κατοικεί στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον Βόλο. Εργάζεται σε εταιρία νέων τεχνολογιών ως μηχανικός λογισμικού και είναι πρόεδρος του Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης. 10. Κοκονάς Αθανάσιος: 49 ετών. Εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος. Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Κεντρικής Μακεδονίας και Αντιπρόεδρος της ΑΣΓΜΕ. Είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Κορδελιού- Ευόσμου. 11. Κονδύλης Ηλίας: 49 ετών, ψυχίατρος και ιατρός δημόσιας υγείας, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας – Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Έχει εργαστεί ως ερευνητής και Επίκουρος Καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου QueenMaryστο Λονδίνο. Έχει διατελέσει μέλος του Διοκητικού Συμβουλίου της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Νομού Σερρών και εν συνεχεία του νομού Θεσσαλονίκης (ΕΝΙΘ).Είναι αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική Υγείας στην Ευρώπη (IAHPE) και εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ενιαίου Συλλόγου ΔΕΠ στο ΑΠΘ. 12. Κουτσουράς Θανάσης: 42 ετών, γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη. Αποφοίτησε από το 14ό εσπερινό ΤΕΕ του Ευκλείδη από το τμήμα των ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων. Από μικρή ηλικία εργάζεται στον κλάδο των κατασκευών ως ηλεκτροτεχνίτης-συντηρητής κτηρίου . Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων, γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης και μέλος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 13. Μάντζας Γιάννης: 46 χρονών. Είναι ρομ και μεγάλωσε στον συνοικισμό των ρομά στον Ορχομενό Βοιωτίας. Από το 2015 ζει και δραστηριοποιείται στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται διαχρονικά με ζητήματα ρατσιστικής βίας και υπήρξε ενεργό μέλος στη μάχη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ρομά. Είναι πολιτικός επιστήμονας και μεταπτυχιακός φοιτητής Κοινωνικής Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστημίου Μακεδονίας, με ειδίκευση στην Κοινωνική Ανθρωπολογία, εστιάζοντας στην ομάδα των Ελλήνων Ρομά. Εργάζεται ως επιστημονικός συνεργάτης της Πανελλαδικής Συνομοσπονδίας Ελλήνων Ρομά ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ από το 2020 και δραστηριοποιείται σε καθημερινή βάση στο πεδίο με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ρομά. 14. Μπαντής Φίλιππος: 49 ετών, γεννήθηκε και ζει στην Θεσσαλονίκη. Τελείωσε το Πολυκλαδικό Λύκειο Θεσσαλονίκης και σπούδασε αρτοζαχαροπλάστης στο 1ο Ι.Ε.Κ Θεσσαλονίκης. Από το 1993 εργάζεται ως τεχνίτης μπουγατσοποιός στην οικογενειακή επιχείρηση. Διδάσκει Αρτοζαχαροπλαστική σε ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. Είναι μέλος της Λέσχης Αρχιζαχαροπλαστών Ελλάδος, της Συντεχνίας καταστηματαρχών-ζαχαροπλαστών Θεσσαλονίκης, του Thessaloniki Food Festival και του Συλλόγου Τριτέκνων «Τρίαινα». Από το 2010 έως το 2019 υπήρξε σύμβουλος στη Β΄ δημοτική κοινότητα Θεσσαλονίκης με την παράταξη «Πρωτοβουλία για τη Θεσσαλονίκη». Το 2019 ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Ασχολείται από μαθητής ακόμα με το θέατρο και το ραδιόφωνο. 15. Νικολαΐδου Έυα: 69 ετών, δημοσιογράφος και συγγραφέας. Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, όπου και τελείωσε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Αμπελοκήπων. Σπούδασε δημοσιογραφία στην Αθήνα και συνέχισε της σπουδές της στη δημοσιογραφία και την κοινωνιολογία στο Λονδίνο και στο Παρίσι. Διορίστηκε στην ΕΡΤ, όπου εργάστηκε 35 χρόνια, στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση. Εργάστηκε στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο. Έχει γράψει 10 βιβλία. Είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ (Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας) και της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. 16. Παπαδοπούλου Αναστασία: 27 ετών, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ, στο οποίο φοίτησε και ως προπτυχιακή φοιτήτρια, αναπτύσσοντας έντονη αγωνιστική και πολιτική δράση. Δραστηριοποιείται και στον τομέα του πολιτισμού ως αναπληρωματικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατοίκων Νέας Πολιτείας Εύοσμου. 17. Ποικιλίδου Αναστασία: 27 ετών. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Αποφοίτησε από το 5ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης. Το 2014 εισήχθη στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Σήμερα είναι ιδιωτική υπάλληλος, εργαζόμενη σε εταιρεία logistcs. Είναι εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Καλαμαριάς. Επίσης, είναι μέλος του σωματείου ιδιωτικών υπαλλήλων και του συλλόγου κατοίκων στο Καραμπουρνάκι Καλαμαριάς “ο Ποσειδώνας”. 18. Ραδίσης Παντελής: 66 ετών, δικηγόρος. Γεννήθηκε και ζει στην Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή και έπειτα στη Νομική σχολή Θεσσαλονίκης. Υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το έτος 2005 μέχρι και το έτος 2014 και αντιπρόεδρος του, από το 2008 έως το 2010. Στις εκλογές του δικηγορικού συλλόγου Θεσσαλονίκης το 2021 ήταν υποψήφιος πρόεδρος της Αγωνιστικής Συσπείρωσης Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. 19. Τομπουλίδης Βασίλης: 41 ετών, δικηγόρος. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Καλαμαριά. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Δικαίου των Επιχειρήσεων και Εργασιακού Δικαίου. Από το 2007 διατηρεί δικηγορικό γραφείο. Υπήρξε για χρόνια αθλητής της αντισφαίρισης (tennis) στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και στον Όμιλο Αντισφαίρισης Θεσσαλονίκης με σημαντικές διακρίσεις. Έχει διατελέσει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό της «Λαϊκής Συσπείρωσης» σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης και στο Δήμο Καλαμαριάς. 20. Τσιαούσης Κυριάκος: 41 ετών, εργαζόμενος στο επισιτισμό. Έχει αναπτύξει πλούσια δράση στο μαθητικό, μετέπειτα στο σπουδαστικό μέχρι και σήμερα στο εργατικό κίνημα. Εκλεγμένος αντιπρόεδρος στο ΣΕΤΕΠΕ (Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών ΕΠισιτιστικών Επιχειρήσεων) Θεσσαλονίκης, μέλος της διοίκησης του ΕΚΘ και της πανελλήνιας ομοσπονδίας των εργαζόμενων στον επισιτισμό τουρισμό. Οι υποψήφιοι του ΚΚΕ στην Β’ εκλογική Περιφέρεια Θεσσαλονίκης 1. Αφεντουλίδου– Αλμπάνη Κωνσταντίνα: Είναι 29 ετών, απόφοιτος της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ, του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, όπου έδωσε μάχες μέσα από τον σύλλογο φοιτητών. Σήμερα εργάζεται ως ιδιωτική υπάλληλος στον κλάδο του ιματισμού και δραστηριοποιείται ενεργά στο εργατικό κίνημα, ως γραμματέας του Συνδικάτου Ιματισμού και Δέρματος Κεντρικής Μακεδονίας. 2. Καινουργιάκη Στέλλα: 39 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά, είναι απόφοιτος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και κάτοχος μεταπτυχιακού. Σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος στο ΑΠΘ και παράλληλα διδάσκει ως ωρομίσθια εκπαιδευτικός σε ΕΠΑΣ (επαγγελματικές σχολές) του ΟΑΕΔ και σε δημόσια ΙΕΚ. Είναι μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων στο 2ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας. 3. Κυγιάκης Χρήστος: 33 χρονών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης. Είναι εργαζόμενος σε αποθήκη supermarket στην Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Από το 2021 είναι αντιπρόεδρος στην Ένωση Εμποροϋπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. 4. Κυριαζίδης Χάρης: 38 ετών, μεγάλωσε στο Καλαμωτό. Σήμερα ζει στην Θεσσαλονίκη όπου και εργάζεται σε εταιρεία τροφίμων. Έχει σπουδάσει στο τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Λαμίας. Είναι πρόεδρος του σωματείου Τροφίμων – Γάλακτος Κ. Μακεδονίας, εκλεγμένος στην αντίστοιχη Ομοσπονδία, όπως επίσης και στην διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. 5. Λυμπερίδου Χριστίνα: 25 ετών, Γεννήθηκε και ζει στη Θεσσαλονίκη, ενώ κατάγεται από τα Κρύα Νερά Σοχού. Είναι τελειόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας ΑΠΘ. Εργαζόμενη στον επισιτισμό και μέλος του ΣΕΤΕΠΕ (Συνδικάτου Εργατοϋπαλλήλων Τουριστικών ΕΠισιτιστικών Επιχειρήσεων). Ήταν υποψήφια Δημοτική Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο Δήμο Θεσσαλονίκης το 2019. 6. Μαάιτα Τζαμάλ- Οδυσσέας: 44 ετών, διδάκτορας του τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης. Σήμερα εργάζεται ως συμβασιούχος καθηγητής στο τμήμα φυσικής του ΔΙΠΑΕ ενώ στο παρελθόν έχει διδάξει και σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα. Είναι μέλος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μηχανικής. Είναι δημοτικός σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπείρωση στο δήμο Πυλαίας- Χορτιάτη. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων του 1ου δημοτικού σχολείου Πανοράματος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Πυλαίας Χορτιάτη. 7. Μακρή Χαρά: 35χρονων, κάτοικος Θέρμης. Είναι απόφοιτος του τμήματος Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Δραστηριοποιείται ως επαγγελματίας στον κλάδο της διανομής και εμπορίας τροφίμων. 8. Πολυκάρπου Σίσσυ: 52 ετών, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε στην Περαία. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και σήμερα διδάσκει στο 3ο Γυμνάσιο Ωραιοκάστρου. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε’ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του νομαρχιακού τμήματος Θεσσαλονίκης της ΑΔΕΔΥ. 9. Στεφανίδης Κοσμάς: 43 ετών, κάτοικος Επανομής. Είναι απόφοιτος ΙΕΚ Ηχοληψίας. Εργάστηκε για πολλά χρόνια στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ως τεχνικός ήχου. Τα τελευταία χρόνια είναι αγρότης και γραμματέας στον Αγροτοκτηνοτροφικό σύλλογο Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Γονέων Δήμου Θερμαϊκού. 10. Στολτίδης Λεωνίδας: 48 ετών, βουλευτής του ΚΚΕ στη Β’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Γεννήθηκε στην Τασκένδη της Σοβιετικής Ένωσης και σπούδασε μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων στο Πολυτεχνείο Λένιν της Σόφιας στη Βουλγαρία. Είναι εκλεγμένος στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, στη διοίκηση του ΕΚΘ και στη διοίκηση της ομοσπονδίας των εργαζομένων στον ΟΤΕ. Διετέλεσε γενικός γραμματέας του ΕΚΘ την περίοδο 2014 έως και το 2019. 11. Τσουραλάκης Αλέξανδρος: 56 ετών. Κάτοικος Σταυρού του Δήμου Βόλβης. Είναι γραμματέας του Δασικού Συνεταιρισμού Εργασίας «Η ΕΝΩΣΗ» Σταυρού Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του σωματείου Δασεργατών Μακεδονίας – Θράκης. Επίσης είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και Συναφών Επαγγελμάτων. Διετέλεσε Δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Ρεντίνας Θεσσαλονίκης και πρόεδρος του παιδικού σταθμού του Σταυρού Θεσσαλονίκης. 12. Χατζηκυριάκου Λίνα: 40 ετών. Απόφοιτος του τμήματος Νομικής και του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΑΠΘ. Ασκεί μάχιμη δικηγορία στην Θεσσαλονίκη από το 2007 και είναι εκλεγμένη Δημοτική Σύμβουλος με την Λαϊκή Συσπείρωση στον Δήμο Δέλτα.

