Κουτσούμπας: Ο ΓΓ του ΚΚΕ επικεφαλής του ψηφοδελτίου στην Φθιώτιδα

Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παραβρέθηκε σήμερα στην εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων βουλευτών του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα, η οποία πραγματοποιήθηκε στη Λαμία. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος βουλευτής και στη Φθιώτιδα, στην παρέμβασή του απηύθυνε κάλεσμα αγωνιστικής συμπόρευσης και αποφασιστικής ενίσχυσης του ΚΚΕ στις εκλογές, τονίζοντας πως “καμία αντιλαϊκή κυβέρνηση είτε της ΝΔ είτε του ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να εξασφαλίσει στο λαό και τη νεολαία της Φθιώτιδας μια καλύτερη ζωή με αξιοπρεπή και σταθερή δουλειά, με δημόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία, με ζωή με δικαιώματα και σύγχρονες ανάγκες. Γιατί στις προτεραιότητές της και η επόμενη κυβέρνηση θα έχει αποκλειστικά την κερδοφορία των μεγάλων μονοπωλιακών επιχειρηματικών ομίλων, αυτό που ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ονομάζουν «ανάπτυξη», κρύβοντας ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι για όλους, αλλά μόνο για πολύ λίγους και στην Φθιώτιδα”. «Γι΄ αυτό χρειάζεται σήμερα ένα πολύ πιο δυνατό ΚΚΕ», τόνισε ο Δημήτρης Κουτσούμπας συμπληρώνοντας ότι «το δίλημμα των εκλογών που έχουμε μπροστά μας δεν είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, με πιθανό συμπλήρωμα το ΠΑΣΟΚ ή άλλα μικρότερα κόμματα». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επεσήμανε πως οι προτεραιότητες που έχει κάθε εργαζόμενος, άνεργος, αυτοαπασχολούμενος, κάθε νέος και νέα από λαϊκή οικογένεια εκφράζονται στις θέσεις και τις προτάσεις του ΚΚΕ, όπως αυτές που έχει καταθέσει στη Βουλή και στους δρόμους του αγώνα για τους μισθούς και τις συντάξεις, για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος κ.ά, προτάσεις που αρνούνται να υλοποιήσουν η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη συνενοχή του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ σχολίασε και τα μέτρα που παρουσίασε χτες ο Κ. Μητσοτάκης στη βουλή για τους πλειστηριασμούς, λέγοντας πως “τα παρουσιάζουν σαν πανάκεια, ενώ είναι αέρας κοπανιστός, διευκολύνουν τις τράπεζες να εισπράξουν όσο γίνεται περισσότερα, είτε με την εκποίηση περιουσιακών στοιχείων, είτε με την μετατροπή των δανειοληπτών σε νοικάρηδες στα ίδια τους τα σπίτια. Ξέρουμε ότι οι τράπεζες, το κράτος και τα διάφορα κοράκια ακονίζουν τα νύχια τους για να πέσουν πάνω στα σπίτια και την περιουσία των λαϊκών οικογενειών, με τη φόρα που τους δίνει και η πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Όμως δεν τους περάσει! Γιατί πανταχού παρών είναι το ΚΚΕ, τα ταξικά συνδικάτα, δεν τους αφήνουμε να κάνουν καμία κατάσχεση, κανένα πλειστηριασμό, βρισκόμαστε παντού, χτες κατορθώσαμε να αποτρέψουμε πλειστηριασμούς στην Καλαμαριά, στις Συκεές, στην Καλλιθέα”. «Γι’ αυτό -κατέληξε ο Δημήτρης Κουτσούμπας- ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να εγκλωβίζεται σε πλαστά διλήμματα σαν αυτά που τα άλλα κόμματα θέτουν. Όλα αυτά που ποθούν σήμερα οι εργαζόμενοι δεν μπορούν μια ζωή να τα αφήνουν για μετά, για όταν και αν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Τώρα πρέπει να τα θέσουν στο επίκεντρο. Μπορούν λοιπόν να κάνουν την αρχή, στηρίζοντας το ΚΚΕ στις εκλογές και στη Φθιώτιδα, μια επιλογή που δεν θα τη μετανιώσουν, όπως έγινε με τη στήριξη που έδωσαν στη ΝΔ, τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλα κόμματα. Ξέρουν πως το ΚΚΕ δεν θα τους κοροϊδέψει, δεν θα προδώσει τις προσδοκίες τους, θα αφιερώσει όλες του τις δυνάμεις για να δυναμώσουν οι αγώνες του λαού, για να ακούγεται πιο δυνατά το δίκιο και οι διεκδικήσεις του μέσα και έξω απ’ τη Βουλή. Για να κατακτήσουμε έστω και την παραμικρή ανακούφιση, το παραμικρό δικαίωμα, όπως και το καταφέραμε σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και για να ανοίξει ο δρόμος για ριζικές αλλαγές υπέρ του εργαζόμενου λαού». Ο Δημήτρης Κουτσούμπας κάλεσε όλους όσοι αναγνωρίζουν τη συνέπεια, την αγωνιστικότητα, τις σωστές θέσεις των κομμουνιστών και τους στηρίζουν στο κίνημα, για τους ίδιους ακριβώς λόγους να ολοκληρώσουν αυτή τους τη στάση και με την ψήφο στο ΚΚΕ, να στείλουν πολύ περισσότερους βουλευτές του στη Βουλή, να γυρίσουν την πλάτη στα κόμματα που θα υλοποιήσουν μια πολιτική που προσπαθούν να αντιπαλέψουν, να την αποτρέψουν με τους κοινούς τους αγώνες. Να στηρίξουν το ΚΚΕ και για ένα παραπάνω λόγο, γιατί καταθέτει στο λαό το πρόγραμμα εξουσίας και διακυβέρνησής του, με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες που φωτίζει ότι υπάρχει διέξοδος γι’ αυτόν σε σύγκρουση με την εξουσία του κεφαλαίου. Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε: “Με το ΚΚΕ πολύ πιο δυνατό, με βουλευτή εκλεγμένο στο νομό Φθιώτιδας θα είναι ο ίδιος ο λαός της Φθιώτιδας πιο δυνατός, η ίδια η Φθιώτιδα πολύ πιο δυνατή. Κάντε πράξη το μόνοι τους και όλοι μας, με το ΚΚΕ δυνατό γιατί μόνος ο λαός σώζει το λαό στο δρόμο της ανατροπής”. Το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στη Φθιώτιδα: 1. Κουτσούμπας Δημήτρης, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, επικεφαλής του ψηφοδελτίου, για πρώτη φορά υποψήφιος βουλευτής στη Φθιώτιδα. Με καταγωγή των γονιών του από την επαρχία Δομοκού, ο ίδιος γεννήθηκε στη Λαμία, όπου και έζησε τόσο μέχρι την αποφοίτησή του από το 1ο Γυμνάσιο Αρρένων (Πέτρινο) όσο και αργότερα, ως στέλεχος της Νομαρχιακής Επιτροπής Φθιώτιδας και της Επιτροπής Περιοχής Ανατολικής Στερεάς-Εύβοιας του ΚΚΕ. 2. Γεροκούδη Δήμητρα, Μεταφράστρια-Διερμηνέας, μέλος της ΤΕ Φθιώτιδας του ΚΚΕ 3. Μπασδέκης Κώστας, Γεωπόνος, Μέλος ΚΕ του ΚΚΕ, Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας 4. Μπαφούτσου Αντριάνα, Φιλόλογος Εκπαιδευτικός, Γραμματέας ΤΕ Φθιώτιδας 5. Πάσουλας Χρήστος, Αγρότης, Γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Φθιώτιδας, μέλος της ΕΠ Αν. Στερεάς – Εύβοιας του ΚΚΕ 6. Πολίτης Παναγιώτης, Εργάτης στη ΛΑΡΚΟ, Μέλος ΚΕ του ΚΚΕ, Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ, Πρόεδρος του Συνδικάτου Μετάλλου Φθιώτιδας

