Κύπρος: Δεν άκουσε κάτι διαφορετικό για το Κυπριακό, είπε ο Χριστοδουλίδης για τη συνάντηση με Τατάρ Ο νέος πρόεδρος της Κύπρου εξέφρασε την ετοιμότητά του να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό Μανώλης Καλατζής 23.02.2023, 14:29 Δεν άκουσε κάτι που δεν ανέμενε να ακούσει σε ό,τι αφορά τις προσεγγίσεις του Ερσίν Τατάρ, δήλωσε ο νέος Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, μετά τη σημερινή πρώτη άτυπη συνάντησή του με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως ο ίδιος, αναγνωρίζοντας τις διαφορετικές προσεγγίσεις και κάποιες βασικές διαφωνίες, εξέφρασε την ετοιμότητά του να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να σπάσει το αδιέξοδο στο Κυπριακό, πάντα μέσα στο συμφωνημένο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, όπως καθορίζεται στα ψηφίσματα του διεθνούς οργανισμού αλλά και με την ΕΕ να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο. Ο κ. Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση πολύ καλή, σημειώνοντας πως ήταν μια συνάντηση γνωριμίας κατά τη διάρκεια της οποίας αντάλλαξαν απόψεις για αριθμό θεμάτων, όπως αυτό των σεισμών. Είπε πως απάντησε στην εισήγηση του κ. Τατάρ για συνεργασία σε περίπτωση σεισμού, την οποία ο Τουρκοκύπριος ηγέτης του μετέφερε σήμερα. Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλίδης η πρόταση του κ. Τατάρ «μπορεί να συζητηθεί μέσα στο πλαίσιο της τεχνικής επιτροπής για τη διαχείριση κρίσεων. Υπάρχουν παραδείγματα όπως έγινε προηγουμένως με το θέμα των καταστροφικών φωτιών», ανέφερε. Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε πως ο ίδιος εισηγήθηκε, εξάλλου, αν μπορούν να στείλουν ένα κοινό μήνυμα για το θέμα των αγνοουμένων. Ανέφερε πως θεωρεί πως θα υπάρξει σύντομα νέα συνάντηση. Είπε πως προσκάλεσε τον κ. Τατάρ σε μια κοινωνική συνάντηση μαζί με τις συζύγους τους και θεωρεί πως θα υπάρξει θετική ανταπόκριση σε αυτήν. Ειδήσεις σήμερα: Ανοικτό το ενδεχόμενο debate Μητσοτάκη – Τσίπρα ενόψει εκλογών, λέει ο Οικονόμου Στη φυλακή για άλλους έξι μήνες παραμένει η Ρούλα Πισπιρίγκου «Ηρεμήστε», φώναζε ο υδραυλικός στους Αλβανούς λίγο πριν πέσει νεκρός στην καφετέρια στη Νέα Ιωνία Μανώλης Καλατζής 23.02.2023, 14:29 BEST OF NETWORK 23.02.2023, 13:00 23.02.2023, 09:27 23.02.2023, 12:30 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 23.02.2023, 10:30

