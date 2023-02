Με τρεις ώρες καθυστέρηση είδε τον Χριστοδουλίδη ο Τσίπρας – Το παρασκήνιο μιας παρ’ ολίγον ματαίωσης

Μικρή αναστάτωση δημιουργήθηκε στην Κύπρο για τη συνάντηση του νέου Προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα. Οι δύο άνδρες επρόκειτο να συναντηθούν στις 5.00 το απόγευμα της Πέμπτης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ωστόσο η ώρα της συνάντησης τους – όπως προβλεπόταν στο πρόγραμμα – άλλαξε, λόγω ενός σοβαρού προσωπικού κωλύματος του κ. Χριστοδουλίδη. Ακολούθησαν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο επιτελείων προκειμένου να μην ματαιωθεί η συνάντηση και τελικά συμφωνήθηκε να συναντηθούν λίγο μετά τις 8.00 το βράδυ στο περιθώριο εκδήλωσης στο χωριό Λεύκαρα κοντά στη Λάρνακα. Από το περιβάλλον του κ. Χριστοδουλίδη αναφέρθηκε στο thetimes|-.gr ότι όσα γράφτηκαν περί ενόχλησης του για δήλωση του κ. Τσίπρα αποτελούν προϊόν φαντασίας και δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Οι ίδιες πηγές ανέφεραν πως τα όσα δήλωσε ο κ. Τσίπρας για επανέναρξη των συνομιλιών για επίλυση του κυπριακού από το σημείο που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017, αποτελούν και θέση του κ. Χριστοδουλίδη την οποία έχει διατυπώσει πάρα πολλές φορές. Ο Αλέξης Τσίπρας επισκέπτεται την Κύπρο, προσκεκλημένος στην εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Βάσο Λυσσαρίδη, πρώην πρόεδρο της ΕΔΕΚ, που διοργανώνει ο δήμαρχος Λευκάρων, Σοφοκλής Σοφοκλέους. «Σπουδαίος και απροσκύνητος αγωνιστής» ο Βάσος Λυσσαρίδης Ως παρόντα στους «μεγάλους εθνικούς και ευρωπαϊκούς αγώνες της Αριστεράς», στους «πατριωτικούς αγώνες για την απελευθέρωση της Κύπρου», αλλά και σε όλη την πορεία της Κυπριακής Δημοκρατίας περιέγραψε τον Κύπριο γιατρό και πολιτικό, Βάσο Λυσσαρίδη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. Ο κ. Τσίπρας χαιρέτισε την τελετή μετονομασίας της κεντρικής πλατείας των Λευκαρών, της ιδιαίτερης πατρίδας του Προέδρου της ΕΔΕΚ σε πλατεία Βάσου Λυσσαρίδη, καθώς η πλατεία θα φέρει πλέον το όνομα της εμβληματικής αυτής μορφής της Κυπριακής Δημοκρατίας. «Όσο τα τουρκικά στρατεύματα θα κρατούν διχοτομημένη την Κύπρο ο Βάσος Λυσσαρίδης θα είναι παρών» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για έναν «σπουδαίο και απροσκύνητο αγωνιστή». Ωστόσο, «και η σημερινή εποχή δεν πάει πίσω σε δυσκολίες» περιέγραψε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναλογικά με την πορεία του Κύπριου πολιτικού, εκτιμώντας πως «διανύουμε μια περίοδο τεκτονικών γεωπολιτικών αλλαγών και εξαιρετικά σοβαρών κινδύνων». Αναφερόμενος στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, αλλά και στον ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων της εποχής, «μας επιστρέφουν σε συνθήκες Ψυχρού Πολέμου» επισήμανε ο κ. Τσίπρας, «ειδικά η Ελλάδα και η Κύπρος που βρίσκονται στο μεταίχμιο δύσης και ανατολής», όπως είπε. Επιπλέον, υπογράμμισε πως στις τραγικές στιγμές που κλήθηκε να ζήσει ο Ελληνισμός εν μέσω του Ψυχρού πολέμου, δεν υπήρχε «συνεννόηση ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λευκωσία». Ωστόσο, «για τριάντα χρόνια μετά τα γεγονότα του 1974, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία μπόρεσαν να σταθούν στα πόδια τους με σημείο αναφοράς την Ευρώπη» τόνισε ο κ. Τσίπρας και συνέχισε λέγοντας πως οι δύο χώρες έχουν χαράξει μια στρατηγική για το ρόλο τους, στην Ανατολική Μεσόγειο. «Μια στρατηγική που υπηρέτησαν διαδοχικές κυβερνήσεις και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και η δική μου κυβέρνηση με επίκεντρο να αναβαθμίσουμε το ρόλο του Ελληνισμού της Ελλάδας και της Κύπρου στην ευρύτερη περιοχή», όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, μέσα από τριμερείς συνεργασίες. Μιλώντας για το Κυπριακό, επανέλαβε τις δύο «κόκκινες γραμμές» του, δηλαδή την αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων από το νησί, αλλά και την κατάργηση του «αναχρονιστικού θεσμού» των εγγυήσεων. Παράλληλα, «σήμερα καλούμαστε η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία μαζί ως κράτη- μέλη της ΕΕ να επανασχεδιάσουμε την στρατηγική μας για την Ανατολική Μεσόγειο» υπό μια ρεαλιστική προοπτική που «θα κατοχυρώνει το ρόλο μας στην νέα ενεργειακή αρχιτεκτονική της περιοχής», όπως παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, «συνδέοντας τον ευρωπαϊκό βορρά με τον Νότο». Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εστίασε σε μια «στρατηγική που θα βάζει ως προτεραιότητα την προάσπιση της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων» απέναντι στους γείτονες, αλλά και στον διεθνή παράγοντα. Σε αυτό το πλαίσιο, προτεραιότητα συνιστά, κατά τον κ. Τσίπρα, «μια δίκαιη και βιώσιμη λύση του Κυπριακού», «μια λύση για την οποία όπως γνωρίζετε, αγωνιστήκαμε», τόνισε ο ίδιος. Στην ίδια στρατηγική ο Προέδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενέταξε και τον διάλογο με την Τουρκία «με απώτερο στόχο τη Χάγη», εκτιμώντας ότι μετά τους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα μπορούσαν να τεθούν σε «μια νέα τροχιά». Σε κάθε περίπτωση, «η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα παίξουν ποτέ με το διεθνές δίκαιο στη λογική των δύο μέτρων και των δύο σταθμών» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας. Παράλληλα, αξίωσε «η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να επιλέγουν τον τρόπο που θα δείχνουν την αλληλεγγύη τους στον ουκρανικό λαό». Ακόμη, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εστίασε στον Βάσο Λυσσαρίδη όχι μόνο ως «τον ανυπότακτο αγωνιστή, αλλά και τον σοσιαλιστή». «Ήταν ένας σοσιαλιστής που αφιέρωσε τη ζωή του στον άνθρωπο και στον αγώνα δίχως εκμετάλλευση και αυτό είναι ένα παράδειγμα ισχυρό», όπως είπε, «ιδίως σήμερα που οι ανισότητες σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και εντός των κοινωνιών μας διογκώνονται ραγδαία». «Πρέπει να υπάρχει ο ρυθμιστικός ρόλος του κράτους που θα βάζει κάποιο όριο προς όφελος της Δικαιοσύνης» συνέχισε ο κ. Τσίπρας, υπογραμμίζοντας την «αναγκαιότητα δίπλα στην οικονομία της αγοράς, να υπάρχει ισχυρό κοινωνικό κράτος». «Σήμερα νομίζω ότι είναι η ώρα να μιλήσουμε ξανά για τη Δικαιοσύνη», όπως σημείωσε, ανακαλώντας τη φράση του Κύπριου πολιτικού, σύμφωνα με την οποία «οι αγώνες δεν τελειώνουν με το θάνατο, αλλά με τη δικαίωση». Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Super Κική Αυστραλία: Έβρεξε… ψάρια σε πόλη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ακτογραμμή Έβρος: Έκκληση για πληροφορίες απευθύνουν οι γονείς της 28χρονης – «Δεν πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε»

