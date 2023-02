Μητσοτάκης για Δερτιλή: Ήταν άξιος επιστήμονας με ξεχωριστό αποτύπωμα στο πανεπιστήμιο και την έρευνα «Η πρόσφατη εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών ήταν το επιστέγασμα μιας λαμπρής σταδιοδρομίας και μιας συνεπούς δημόσιας πορείας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός O ιστορικός Γιώργος Δερτιλής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών χθες στα Κύθηρα, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια μόνιμα. Υπήρξε από τους σπουδαιότερους ιστορικούς, που αρκετοί τον χαρακτήριζαν ως έναν φιλόσοφο της Ιστορίας. Με ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον χαρακτηρίζει «άξιο επιστήμονα», ενώ όπως σημείωσε «η πρόσφατη εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών ήταν το επιστέγασμα μιας λαμπρής σταδιοδρομίας και μιας συνεπούς δημόσιας πορείας». Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια του σπουδαίου Ιστορικού της νεότερης Ελλάδας Γιώργου Β. Δερτιλή. Ενός άξιου επιστήμονα, με ξεχωριστό αποτύπωμα στο πανεπιστήμιο, στην έρευνα και στη συγγραφή. Αλλά και ενός δραστήριου πολίτη. Είχε τη δική του συμβολή στην ανάπτυξη της ιστορικής επιστήμης από τις αρχές της δεκαετίας του ’80 με πολλούς τρόπους: διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Και αργότερα, στην έδρα ελληνικών σπουδών της École des hautes études en sciences sociales στο Παρίσι. Ιδρύοντας το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου. Μία ιδέα που συνέλαβε ο ίδιος. Και, ασφαλώς, συγγράφοντας ένα πολύτιμο έργο, αποκορύφωμα του οποίου είναι η Ιστορία του Ελληνικού Κράτους. Η πρόσφατη εκλογή του στην Ακαδημία Αθηνών ήταν το επιστέγασμα μιας λαμπρής σταδιοδρομίας και μιας συνεπούς δημόσιας πορείας. Γιατί ο Δερτιλής υπήρξε ένας παρεμβατικός διανοούμενος. Με καθαρή ματιά και με αληθινή ανησυχία για την πρόοδο του τόπου. «Η Ιστορία δεν επαναλαμβάνεται και σπανίως διδάσκει», έλεγε. «Απλώς, δείχνει πώς μπορεί μια κοινωνία να αποφεύγει στο μέλλον τα σφάλματα του παρελθόντος». Συγκρατούμε με σεβασμό τα λόγια του… Στην αγαπημένη του Εριέττα, στους πιστούς μαθητές και σε όλους τους δικούς του ανθρώπους απευθύνω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Ειδήσεις σήμερα: Survivor All Star: Η Μελίνα ξανά στον τάκο και η… ανακωχή Ελευθερίας-Μάριου – Δείτε βίντεο Καραμανλής: Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εκλογές Πιερρακάκης για Market Pass: «32.000 αιτήσεις σε λίγη ώρα» – Από την Παρασκευή αιτήσεις και στα ΚΕΠ BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

