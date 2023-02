Νέα ενίσχυση στην Αυτοδιοίκηση με 1,5 εκατ. ευρώ για την ευζωία των αδέσποτων – Η απόφαση Πέτσα «Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα – Διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο», αναφέρει στο μήνυμά του ο αναπληρωτής υπουργός Νέες αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για 22 Δήμους της Χώρας (βλ. Πίνακα παρακάτω), υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΧΙΙ «Κατασκευή, επισκευή, συντήρηση και εξοπλισμός εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Εξοπλισμός για την υλοποίηση των επιχειρησιακών προγραμμάτων του άρθρου 10 του ν. 4830/2021 (Α΄169) «Νέο πλαίσιο για την ευζωία ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα «Άργος» και λοιπές διατάξεις», του προγράμματος «ΦιλόΔημος II». Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα «Άργος» έχει προικιστεί με το συνολικό ποσό των 40 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, για να ενισχύσει τους δήμους να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει ως προς τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύψους 5 εκατ. ευρώ, ενώ επιπροσθέτως για πρώτη φορά διατέθησαν 3 εκατ. ευρώ για εμβόλια έναντι ζωοανθρωπονόσων. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Το είπαμε, το κάναμε. Συνεχίζουμε να ενισχύουμε τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες υποδομές και να ανταποκριθούν στις νέες σχετικές αρμοδιότητες που έχουν αναλάβει για την ευζωία των ζώων συντροφιάς. Με το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Άργος”, σε συνδυασμό με την πάγια ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων που ανέρχεται για το τρέχον έτος σε 5 εκατ. ευρώ, διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί, για εμάς, δεν νοείται μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς τη μεταφορά και των απαραίτητων πόρων. Κάνουμε καθημερινά πράξη τη δέσμευσή μας: “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”». BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )