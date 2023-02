Οικονόμου: Η χώρα μας αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό 56 εγγεγραμμένες πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ Τις 56 έφτασαν οι ήδη εγγεγραμμένες πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ, με έναρξη από 11 Μαρτίου, ενώ υπάρχει διασύνδεση με Καναδά Κίνα και Ισραήλ, ανέφερε σε ανάρτηση του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας αποτελεί παγκόσμιο προορισμό. Συγκεκριμένα ο κ.Οικονόμου τόνισε σε ανάρτηση του στο twitter. #Με_σχέδιο για το 2023 έχουμε ήδη εγγεγραμμένες 56 πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ ξεκινώντας από 11/3, από τον Καναδά με 2 πτήσεις, την Αυστραλία, την Κίνα και το Ισραήλ με πτήσεις κάθε σαββατοκύριακο. Η χώρα μας αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό.@Vkikilias @sofiazacharaki— Γιάννης Οικονόμου (@joikonomou) February 23, 2023 “Με σχέδιο για το 2023 έχουμε ήδη εγγεγραμμένες 56 πτήσεις την εβδομάδα από τις ΗΠΑ ξεκινώντας από 11/3, από τον Καναδά με 2 πτήσεις, την Αυστραλία, την Κίνα και το Ισραήλ με πτήσεις κάθε σαββατοκύριακο. Η χώρα μας αποτελεί κορυφαίο παγκόσμιο προορισμό”, αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Οικονόμου. Ειδήσεις σήμερα: «Θεέ μου την έπιασε» – Η στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης αλιγάτορα σε 85χρονη στη Φλόριντα «Κλείδωσε» ο καιρός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Ζέστη σήμερα με νοτιάδες Survivor All Star: Το νέο μήνυμα της Καρολίνας στον Μάριο μπροστά στην Ελευθερία – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 09:27 22.02.2023, 16:57 23.02.2023, 09:33 23.02.2023, 09:32 22.02.2023, 19:00

