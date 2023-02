Ο Μπλίνκεν εγκαινίασε τη νέα πτέρυγα της αμερικανικής πρεσβείας – Δείτε φωτογραφίες Έκοψε την κορδέλα των εγκαινίων, μαζί με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου Τα εγκαίνια της επέκτασης του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, τη βόρεια πτέρυγα πλέον, εγκαινίασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν. Κόβοντας την κορδέλα των εγκαινίων στην είσοδο της νέας πτέρυγας της πρεσβείας, μαζί με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζορτζ Τσούνη, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου, του περιφερειάρχη Αττικής Γιώργου Πατούλη και του δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη, ο Άντονι Μπλίνκεν είπε πως είναι μια συμβολική και μια πρακτική στιγμή για την αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Αθήνα. Ευχαρίστησε την ελληνική κυβέρνηση και τον φίλο του και αξιόλογο πρέσβη, όπως τον αποκάλεσε, Τζορτζ Τσούνη. «Δεν θα μπορούσαμε να έχουμε καλύτερο εκπρόσωπο των ΗΠΑ στην Ελλάδα» συμπλήρωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Σε ό,τι αφορά την επέκταση και την ανακαίνιση του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ανέφερε πως είναι μια επένδυση στις διμερείς σχέσεις και διαμήνυσε: «Και ενώ οι ανακαινίσεις θα φτάσουν στο τέλος τους, το έργο της ενίσχυσης της συμμαχίας θα συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο». Στο προεισαγωγικό μέρος του χαιρετισμού του, ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε όπως και στις κοινές δηλώσεις με τον Νίκο Δένδια, στη βραχνιασμένη φωνή του, λέγοντας πως έχασε τη φωνή του στην Ουάσιγκτον, αλλά θα αφήσει την καρδιά μου στην Αθήνα. Εν συνεχεία, εξήρε το επίπεδο των διμερών σχέσεων και εξέφρασε τη συνεχή αφοσίωση των ΗΠΑ στη «σύμμαχο και φίλη Ελλάδα». «Και το κάνουμε αυτό εδώ σε ένα χώρο που θυμίζει τις βαθιά ριζωμένες δημοκρατικές αξίες που μοιραζόμαστε» σημείωσε. Υμνώντας την προσφορά των ανθρώπων που έχουν εργαστεί στην αμερικανική πρεσβεία, είπε πως έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ και στην προώθηση των πολλών κοινών προτεραιοτήτων. Δεν παρέλειψε να εξομολογηθεί πως ποτέ στο παρελθόν δεν είχε την ευκαιρία να κόψει κορδέλα εγκαινίων. Επίσης, ο Αμερικανός υπουργός έκανε και τα αποκαλυπτήρια της πλακέτας της βόρειας πτέρυγας, ως σημάδι της δέσμευσης των ΗΠΑ στη διπλωματική αποστολή της στην Αθήνα και στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Απευθυνόμενος στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδας, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για την παρουσία του σήμερα στα εγκαίνια. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρέσβης Τζορτζ Τσούνης δήλωσε πως είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά του να έχει στην τελετή των εγκαινίων τον φίλο του, Άντονι Μπλίνκεν. «Είναι γνωστό ότι οι Έλληνες έχουν την τάση να παραθέτουν τους δικούς τους φιλοσόφους όταν θέλουν να εκφράσουν μια άποψη. Και αν υπήρχε ποτέ η ενσάρκωση του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών ιδεωδών και αξιών που γεννήθηκαν εδώ στην Αθήνα, είμαι βέβαιος ότι ο Διογένης θα έβαζε ένα φανάρι στα πόδια του υπουργού Μπλίνκεν» ανέφερε ο Τζορτζ Τσούνης ξεκινώντας τον χαιρετισμό του. Αναφερόμενος στα εγκαίνια, χαρακτήρισε ορόσημο για την αμερικανική πρεσβεία την επέκταση του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας. Επισήμανε πως το κτίριο της πρεσβείας είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κτίρια της Αθήνας, μετά την Ακρόπολη και υπογράμμισε πως η επέκταση και ανακαίνισή του αντανακλά τη συνεχώς αυξανόμενη σχέση των ΗΠΑ με την Ελλάδα. Παίρνοντας τη σκυτάλη των χαιρετισμών, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος δήλωσε πως είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά του να συμμετέχει σήμερα στα εγκαίνια της ανακαινισμένης βόρειας πτέρυγας της πρεσβείας της Αμερικής στην Αθήνα. Ανέδειξε πως ιδιαζούσης σημασίας είναι ότι τμήμα αυτής της πτέρυγας θεωρείται το σημείο εκείνο το οποίο στεγάζει μέρος της προξενικής αρχής. «Σε αυτό προσέρχονται επί πολλές δεκαετίες Έλληνες συμπολίτες αναζητώντας και οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον. Για χιλιάδες ανθρώπους αυτό το σημείο απετέλεσε την πρώτη πύλη της Αμερικής, μιας νέας χώρας, στην οποία επέδειξαν εργατικότητα, φιλομάθεια και υψηλό μορφωτικό επίπεδο και την αγάπη τους για την Εκκλησία. Δημιούργησαν εκκλησίας, αλλά και κοινότητες, καταφέρνοντας να συνδυάσουν τη δημιουργία εκλεκτών οικογενειών με την κοινωνική προσφορά στον συνάνθρωπό τους. Από αυτή την πύλη είναι δυνατό να διέλθει μια οικογένεια με μια ελπίδα, και από την ίδια πύλη να επιστρέψει ένας απόγονος αυτής της οικογενείας ως πρέσβης» επισήμανε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος. Επίσης, ευχήθηκε αυτός ο χώρος να αποτελεί πάντοτε την εύφορη γη στην οποία θα καλλιεργείται πρωτίστως η ειρήνη και κατέληξε με τη φράση: «Μακάριοι οι ειρηνοποιοί».

