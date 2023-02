Παπανδρέου: Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, δεν ψηφίζετε άλλο κόμμα

Δριμεία επίθεση στη ΝΔ και τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου, στο χαιρετισμό του απόψε στη κοπή της πίτας της οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, στο Αίγιο. Ο πρώην πρωθυπουργός κατηγόρησε το κυβερνών κόμμα και την Αξιωματική Αντιπολίτευση πώς χτυπάνε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και γιατί δεν θέλουν κανένα δημοκρατικό έλεγχο στις αυθαιρεσίες τους. «Γίνεται συστηματική προσπάθεια και από τη ΝΔ και από τον ΣΥΡΙΖΑ, να συσκοτίσουν τις θέσεις του ΠΑΣΟΚ. Πώς το κάνουν; Ρωτούν συνέχεια: Με ποιους θα πάτε; Με τους μεν ή με τους δε; Ξέρετε γιατί το ρωτούν; Γιατί θέλουν έτσι να καλλιεργούν την εντύπωση ότι, ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ ψηφίζετε ένα άλλο κόμμα. Ότι ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, ψηφίζετε είτε τη ΝΔ είτε τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, σύντροφοι και συντρόφισσες. Ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ, δεν ψηφίζετε άλλο κόμμα. Ψηφίζετε ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε χειροκροτούμενος ο Γιώργος Παπανδρέου. Πρόσθεσε ότι τα κατεστημένα πολεμούν τη δημοκρατική παράταξη γιατί «είναι η μόνη παράταξη, η μόνη, που τολμήσαμε να θέσουμε τις δικές μας εξουσίες υπό δημοκρατικό έλεγχο. Για να χτυπηθεί η λογική της νομής της, της ιδιοποίησης του πλούτου του Ελληνικού λαού», όπως είπε. Ο πρώην πρωθυπουργός ανέφερε ότι η Δημοκρατία απειλείται απο τις πρακτικές της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ. «Εάν λειτουργούσαν σωστά οι δημοκρατικοί θεσμοί, δεν θα είχαμε την κρίση του 2009. Δεν θα μπορούσε η ΝΔ να κάνει τα αίσχη της στατιστικής απάτης, κρύβοντας τα αίσχη της σπατάλης και της διαφθοράς που μας έφεραν την οικονομική κρίση. Και να επαναλάβω αυτό που έχω πει πολλές φορές για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να απολογηθεί, γιατί θέλοντας να χτυπήσει το ΠΑΣΟΚ, κατέφυγε σε αριστερό ξέπλυμα των ευθυνών της ΝΔ και το σημαντικότερο είναι ότι, με τον τρόπο αυτό, συνέβαλε καθοριστικά την απόκρυψη των πραγματικών αιτιών της κρίσης». Πρόσθεσε ότι δεν διαθέτει πραγματική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης ενώ σε πολλές περιπτώσεις ταυτίστηκε με δεξιές αντιλήψεις και πρακτικές, μόνο και μόνο για την εξουσία, ακόμη και με επιλογές που έπληξαν τους θεσμούς». Μίλησε μια άγονη και αδιέξοδη αντιπαράθεση του ΣΥΡΙΖΑ με τη ΝΔ που είναι καταστροφική για τη χώρα. «Εμείς, η παράταξη μας, είμασταν οι μόνοι που δώσαμε μάχες για τη δημοκρατία και την εμπέδωση δημοκρατικών θεσμών – ούτε η ΝΔ, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, συνέβαλαν στην εμβάθυνση της δημοκρατίας. Θέλησαν, δυστυχώς, τη νομή της εξουσίας, όχι την αλλαγή της. Πρέπει να είμαστε περήφανοι. Δίνετε ισχυρή φωνή στο ΠΑΣΟΚ. Δίνετε δύναμη στις ιδέες του ΠΑΣΟΚ. Δίνετε προοπτική στις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ. Δίνετε ελπίδα ότι και πάλι θα ανέβει ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ ψηλά πάνω από την Ελλάδα», τόνισε ο κ. Παπανδρέου καλώντας τους πολίτες να συσπειρωθούν γύρω από τις αρχές, τις αξίες και τα ιδανικά του ΠΑΣΟΚ. Ειδήσεις σήμερα: Νέα Ιωνία – «Ομάδα L»: Μαστροποί και σωματοφύλακες γνωστών τράπερς πίσω από το έγκλημα στην καφετέρια Πόλεμος στην Ουκρανία: Φωτογραφία-σοκ από τον Πριγκόζιν – Μας αφήσατε χωρίς πυρομαχικά και ιδού το αποτέλεσμα Εύα Καϊλή: Την επισκέφθηκε η κόρη της στη φυλακή – Πάρτι μασκέ για τα γενέθλια της μικρής

