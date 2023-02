Πολάκης: «Ψηφίστε τώρα αλλά ερχόμαστε με φόρα» Μαντινάδες και προειδοποιήσεις από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ για την άρση ασυλίας του – «Η ΝΔ επιχειρεί να με απονομιμοποιήσει ηθικά και πολιτικά» Σε προεκλογικό σύνθημα παραπέμπει η προειδοποίηση του Παύλου Πολάκη στη Βουλή «ψηφίστε τώρα αλλά ερχόμαστε με φόρα». Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας για το εισαγγελικό αίτημα άρσης της ασυλίας του που σχηματίστηκε μετά από μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση που κατέθεσε ο Κωνσταντίνος Μαραβέγιας της ΝΔ, υποστήριξε αρχικά ότι έχει στοχοποιηθεί από την πλειοψηφία λόγω των καταγγελιών του για διασπάθιση δημοσίου χρήματος. Τη μακροσκελή του τοποθέτηση την διάνθισε με μαντινάδες («τη δύναμη στον άνθρωπο την δίνουνε οι φίλοι όπως το λάδι που κρατά τη φλόγα στο καντήλι») αλλά και με την προειδοποίηση προς τους βουλευτές της πλειοψηφίας ότι «ψηφίστε τώρα αλλά ερχόμαστε με φόρα» «Η ΝΔ επιχειρεί να με απονομιμοποιήσει ηθικά και πολιτικά» «Μέσα από τις διαρκείς μηνύσεις η ΝΔ επιχειρεί να με απονομιμοποιήσει ηθικά και πολιτικά» είπε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι «δεν υπάρχει καμία τελεσίδικη απόφαση που να με καταδικάζει». «Δικαιολογημένα φοβούνται την επόμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν θα τους κόψει απλά τη μάσα αλλά θα ζητήσει πίσω όσα αφαίρεσαν. Είναι δικαιολογημένη η εμπάθειά σας στο πρόσωπό μου και στο τμήμα Διαφάνειας του ΣΥΡΙΖΑ» είπε σε άλλο σημείο για να τονίσει ότι ο ίδιος τους φίλους και τους συνεργάτες του. Ο κ. Πολάκης αναφέρθηκε επίσης στις υποθέσεις του Ανδρέα Πάτση, Θέμη Χειμάρα, Σοφίας Νικολάου και Περικλή Μαντά ενώ για την υπόθεση του κ. Κώστα Μαραβέγια επανέλαβε τους ισχυρισμούς του περί προσπάθειας να χρηματοδοτηθεί επενδυτικός του φάκελος από τον αναπτυξιακό νόμο. «Ο κ. Μαραβέγιας έβαλε την σύζυγό του να υποβάλλει αντ’ αυτού 2 φακέλους ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόμο ύψους 2 εκατ. ευρώ για κέντρο αποκατάστασης και στέγη διαβίωσης ΑμεΑ» είπε ο κ. Πολάκης. Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη! Νέα Ιωνία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι επτά που σκότωσαν τον άτυχο 39χρονο Το Twitter… δίκασε την Καρολίνα για το νέο μήνυμά της στον Μάριο παρουσία της Ελευθερίας – Δείτε βίντεο Best of Network 23.02.2023, 13:00 23.02.2023, 09:27 23.02.2023, 12:30 23.02.2023, 09:33 23.02.2023, 09:32 23.02.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )