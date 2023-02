Πόθεν Έσχες -Τσιάρας: Δημοσιοποίηση και των δηλώσεων των συζύγων των βουλευτών Σε διευκρινίσεις για τα συζυγικά Πόθεν Έσχες προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης Θα γίνεται η δημοσιοποίηση των δηλώσεων πόθεν έσχες των συζύγων των βουλευτών, όπως ανέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας, σε παρέμβασή του νωρίτερα στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια. «Ζητώ τον λόγο για να διευκρινίσω ένα ζήτημα, για το οποίο βλέπω ότι παίρνει χώρο δημοσιότητας, αυτή τη στιγμή, με μια δυστυχώς παρελκυστική τακτική, η οποία επαναλαμβάνεται δυστυχώς συχνά, τελευταία», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Όταν νωρίτερα βρισκόταν στο βήμα ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης, του διευκρίνισα ότι η δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των συζύγων υποχρέων, βεβαίως και θα δημοσιοποιείται. Παρόλα αυτά βλέπω να αναφέρεται ότι από την πλευρά τής κυβέρνησης, υποτίθεται υπάρχει πρόθεση να μην συμβεί αυτό. Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά. Το δηλώσαμε, από την πρώτη στιγμή, ότι θα γίνεται δημοσιοποίηση του πόθεν έσχες των συζύγων των υποχρέων. Τελεία και παύλα». Το λόγο πήρε στη συνέχεια, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. «Κύριε Τσιάρα, εμείς σας το είπαμε απολύτως καλόπιστα εξ αρχής και εσείς καλόπιστα γνέψατε ”ναι”. Για να γίνει όμως μια κουβέντα νόμος, χρειάζεται να φέρετε μια νομοτεχνική. Περιμέναμε μισή ώρα. Λέμε ”καθυστέρησε ο υπουργός”. Περιμέναμε μια ώρα. Λέμε ”καθυστέρησε ο υπουργός”. Μιάμιση ώρα, δύο ώρες, δύομισι, τρεις ώρες. Είμαστε εδώ. Καλόπιστα πάλι. Φέρτε τη νομοτεχνική, να σταματήσουμε και εμείς να έχουμε αμφιβολίες. Τη νομοτεχνική», είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης. «Κύριε Ζαχαριάδη, ενδεχομένως δεν έχετε παρακολουθήσει την πρακτική των συζητήσεων των νομοσχεδίων που αφορούν στο υπουργείο Δικαιοσύνης. Γι΄αυτό τον λόγο και μόνο μπορώ να σας καταλάβω. Διαφορετικά, θα έλεγα ότι μάλλον περί άλλων τυρβάζετε», απάντησε ο υπουργός Δικαιοσύνης και προσέθεσε: «Ό,τι έχουμε προαναγγείλει και ό,τι έχουμε πει, πάντα αποτυπώνεται στις νομοτεχνικές βελτιώσεις. Και όλα αυτά είναι ζητήματα που σε μια ζώσα κοινοβουλευτική διαδικασία, ξέρετε καλά, ότι θέλουν και τον χρόνο τους και το περιθώριο, προκειμένου να εξαντληθούν, με βάση τη διατύπωση, μέχρι και της τελευταίας λέξεως. Και προφανώς δεν είναι και το μόνο ζήτημα που διατυπώνεται, μέσα από μια νομοτεχνική βελτίωση. Ξέρετε έρχεται συνολικά και όχι μόνο για ένα ζήτημα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όλα αυτά για τα οποία έχουμε δεσμευτεί θα αποτυπωθούν στις νομοτεχνικές βελτιώσεις». Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη! Νέα Ιωνία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι επτά που σκότωσαν τον άτυχο 39χρονο Το Twitter… δίκασε την Καρολίνα για το νέο μήνυμά της στον Μάριο παρουσία της Ελευθερίας – Δείτε βίντεο Best of Network 23.02.2023, 13:00 23.02.2023, 09:27 23.02.2023, 12:30 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 23.02.2023, 10:30

