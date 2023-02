Ρούλα Κουσκουρή: Υποψήφια βουλευτής με τη ΝΔ στον Δυτικό Τομέα Το βάπτισμα του πυρός έγινε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν τέσσερα χρόνια, όταν δυναμικά εξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Ίλιον Μετά από 25 χρόνια στη Δημοσιογραφία και στην τηλεόραση, η Ρούλα Κουσκουρή αποφάσισε να μεταπηδήσει στον χώρο της Πολιτικής, ως υποψήφια βουλευτης στον Δυτικό τομέα της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία. Η ανάγκη ανανέωσης των ψηφοδελτίων της Νέας Δημοκρατίας είχε εκφραστεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη εδώ και πολύ καιρό. Η εντολή στον γραμματέα του κόμματος Π. Μαρινάκη ήταν σαφής. Να δοθούν ευκαιρίες σε νέα αξιόλογα πρόσωπα, τα οποία θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στο Κοινοβούλιο και θα σηματοδοτήσουν μια νέα γενιά άξιων βουλετών. Μια τέτοια περίπτωση είναι αυτή της Ρούλας Κουσκουρή. Η δημοσιογράφος του STAR θα είναι υποψήφια στον Δυτικό τομέα της Αθήνας με τη Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς εκλογές. Το βάπτισμα του πυρός έγινε στην Τοπική Αυτοδιοίκηση πριν τέσσερα χρόνια, όταν εξελέγη δημοτική σύμβουλος στο Ίλιον. Η πορεία της εντυπωσίασε τα στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, και όπως όλα δείχνουν αποτελεί την έκπληξη στον Δυτικό τομέα, δίπλα στα κορυφαία ονόματα με τα οποία συναγωνίζεται. Ειδήσεις σήμερα: Προς εκλογές στις 18 Ιουνίου οδεύει η Τουρκία Ηλιόλουστη η αυριανή μέρα με τον υδράργυρο να δείχνει έως και 20°C Fake «επιστολή Τασούλα» που δήθεν έταζε στους βουλευτές χρήματα για την προεκλογική εκστρατεία BEST OF NETWORK 22.02.2023, 17:49 22.02.2023, 16:47 22.02.2023, 13:22 20.02.2023, 16:05 22.02.2023, 21:41 22.02.2023, 17:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )