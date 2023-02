Σοφία Νικολάου: Πόρισμα του ΣΔΟΕ κρίνει ότι οι συμβάσεις που υπέγραψε, είναι απολύτως νόμιμες Η ίδια έχει προαναγγείλει ότι θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη Ολοκληρωμένο πόρισμα 169 σελίδων έχει συντάξει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και βρίσκεται στα χέρια του οικονομικού εισαγγελέα, το οποίο αθωώνει την πρώην γενική γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, κ. Σοφία Νικολάου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία για τις συμβάσεις που υπογράφηκαν την περίοδο της πανδημίας, καθώς και το κρίσιμο έγγραφο της Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που έλεγξε τα πάντα, και αποφάνθηκε ότι όλες οι συμβάσεις είναι απολύτως νόμιμες. Υπάρχουν επίσης και οι αναφορές του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που βρήκε καθ’ όλα νόμιμες τις συμβάσεις. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το συγκεκριμένο πόρισμα απομονώθηκαν και δημοσιεύτηκαν τέσσερις-πέντε, οι οποίες εμφανίζουν μια ασάφεια ως προς τις τιμές του υγειονομικού υλικού που πήρε μετά από διαγωνισμούς η Γενική Γραμματεία. Η κυρία Νικολάου, η οποία βρίσκεται στο στόχαστρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ζητά να μην συμπεριληφθεί το όνομά της στο ψηφοδέλτιο της ΝΔ στην Εύβοια, θα καταθέσει μηνύσεις κατά υπαλλήλων των ΣΔΟΕ, που έκαναν τη διαρροή. Για τους υπαλλήλους υπάρχει ήδη ποινική δικογραφία που συνέταξε ο προϊστάμενος της Οικονομικής Εισαγγελίας, Χρ. Μπαρδάκης. Οι πληροφορίες λένε μάλιστα ότι σήμερα μία υπάλληλος κλήθηκε σε απολογία. Ειδήσεις σήμερα: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος Μαρία Καρρά: Δίωξη για κακούργημα στη χήρα του Γιώργου Τράγκα Άνθρωποι στον στενό κύκλο του Πούτιν δουλεύουν για εμάς, λέει ο αρχηγός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 23.02.2023, 18:03 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

