ΣΥΡΙΖΑ: «Γιατί ο κ. Μητσοτάκης βιάζεται να κρύψει τα πόθεν έσχες συζύγων των πολιτικών;»

«Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης απελευθερώνει τους πλειστηριασμούς ακόμα και πρώτης κατοικίας όσων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, φέρνει λίγο πριν τις εκλογές προς ψήφιση ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο για το Πόθεν Έσχες, ώστε να μην υποχρεώνονται οι σύζυγοι πολιτικών να συνδημοσιεύουν τα εισοδήματά τους», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που αντιδρά στο περιεχόμενο του σχεδίου νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, που εισάγεται προς ψήφιση στην Ολομέλεια, σήμερα, Πέμπτη. Σύμφωνα με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το εν λόγω νομοσχέδιο η κυβέρνηση «με απλά λόγια, δίνει τη δυνατότητα στους πάσης φύσεως “Πάτσηδες” ή σε όσους μπορεί να έχουν λάβει μαύρο χρήμα να παρανομούν μέσω των συζύγων τους, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν». Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητεί από τον κ. Μητσοτάκη να εξηγήσει «αυτή τη σπουδή, να κρυφτούν τα πόθεν έσχες συζύγων των πολιτικών, δεδομένου ότι και ο ίδιος έχει ελεγχθεί για αντίστοιχη υπόθεση στο παρελθόν» και διερωτάται «ποιους θέλει να καλύψει;». Καλεί δε την κυβέρνηση, να αποσύρει άμεσα αυτή τη διάταξη και τον πρωθυπουργό «να μη διανοηθεί να ρίξει το πολιτικό σύστημα της χώρας στο σκοτάδι της αναξιοπιστίας και της αδιαφάνειας για να κρύψει τις παρανομίες τις δικές του και των στελεχών του. Αρκετό κακό έκανε ήδη στους δημοκρατικούς θεσμούς». Αναλυτικά, η ανακοίνωση: «Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης απελευθερώνει τους πλειστηριασμούς ακόμα και πρώτης κατοικίας όσων αδυνατούν να ανταπεξέλθουν, φέρνει λίγο πριν τις εκλογές προς ψήφιση ένα επαίσχυντο νομοσχέδιο για το Πόθεν Έσχες, ώστε να μην υποχρεώνονται οι σύζυγοι πολιτικών να συνδημοσιεύουν τα εισοδήματά τους. Με απλά λόγια, δίνει τη δυνατότητα στους πάσης φύσεως «Πάτσηδες» ή σε όσους μπορεί να έχουν λάβει μαύρο χρήμα να παρανομούν μέσω των συζύγων τους, χωρίς να δίνουν λογαριασμό σε κανέναν. Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να εξηγήσει αυτή τη σπουδή, να κρυφτούν τα πόθεν έσχες συζύγων των πολιτικών, δεδομένου ότι και ο ίδιος έχει ελεγχθεί για αντίστοιχη υπόθεση στο παρελθόν. Ποιους θέλει να καλύψει; Καλούμε λοιπόν την κυβέρνηση, να αποσύρει άμεσα αυτή τη διάταξη. Καλούμε τον κ. Μητσοτάκη να μην διανοηθεί να ρίξει το πολιτικό σύστημα της χώρας στο σκοτάδι της αναξιοπιστίας και της αδιαφάνειας για να κρύψει τις παρανομίες τις δικές του και των στελεχών του. Αρκετό κακό έκανε ήδη στους δημοκρατικούς θεσμούς». Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη! Νέα Ιωνία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι επτά που σκότωσαν τον άτυχο 39χρονο Το Twitter… δίκασε την Καρολίνα για το νέο μήνυμά της στον Μάριο παρουσία της Ελευθερίας – Δείτε βίντεο

