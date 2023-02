ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Αυταρχική στάση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στην συγκέντρωση των εκπαιδευτικών» «Η ειρηνική συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκπαιδευτικών και σπουδαστών στο Μέγαρο Μουσικής, χτυπήθηκε ανηλεώς και πνίγηκε στα χημικά από τις δυνάμεις της αστυνομίας», τονίζει η Κουμουνδούρου ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα LIVE UPDATE 23.02.2023, 21:57 LIVE UPDATE 23.02.2023, 21:52 LIVE UPDATE 23.02.2023, 21:48 LIVE UPDATE 23.02.2023, 21:39 ΔΕΙΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 23.02.2023, 20:11 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )