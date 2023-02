Τσίπρας: Η κάλπη αποδεικνύει τους πραγματικούς συσχετισμούς κι όχι οι δημοσκοπήσεις Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο – «Θα πρέπει να προσπαθήσουμε για την άμβλυνση των ανισοτήτων, αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς» Συνάντηση με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου είχε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Κύπρο. Στο πλαίσιο της συνάντησής τους οι δύο άνδρες προέβησαν σε δηλώσεις στους εκπροσώπους του Τύπου. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ κ. Τσίπρας δήλωσε συγκεκριμένα: «Είναι χαρά μου να βρίσκομαι στην Κύπρο και ιδιαίτερα με έναν παλιό φίλο που μας συνδέουν και κοινοί αγώνες αλλά κυρίως σήμερα τον γραμματέα του ΑΚΕΛ, ενός ιστορικού κόμματος, σημείο αναφοράς για την περιοχή. Και νομίζω ότι έρχομαι σε μία περίοδο που είναι μετά από μια κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, άρα το πρώτο που θέλω, να συγχαρώ, διότι παρά το γεγονός ότι ο υποψήφιος που στήριξε το ΑΚΕΛ δεν κατάφερε να κερδίσει τελικά στις δεύτερες εκλογές, εντούτοις το αποτέλεσμα ήταν μια σημαντική έκπληξη που αποδεικνύει πρωτίστως ένα πράγματα. Ότι η κάλπη είναι αυτή που αποδεικνύει τους πραγματικούς συσχετισμούς και όχι οι δημοσκοπικές μετρήσεις. Δεύτερον, αποδεικνύει ότι το ΑΚΕΛ, ως ένα κόμμα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια με σταθερότητα αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Κυπριακού λαού αλλά και με θέσεις που έχουν να κάνουν με την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάνει σοφές επιλογές. Τα προβλήματα όμως όντως είναι μεγάλα. Η νέα κυβέρνηση και ο νέος Πρόεδρος καλείται να αντιμετωπίσει προκλήσεις σημαντικές, όπως και όλοι μας όμως. Είμαστε σε μία περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας. Ενδεχομένως, πολλοί μιλούν για μια νέα ψυχροπολεμική κατάσταση που έχουμε μπροστά μας με τον πόλεμο στην Ουκρανία να κοντεύει να κλείσει χρόνο. Και βεβαίως με ανοιχτές πάντοτε τις προκλήσεις που αφορούν τις ελληνοτουρκικές διαφορές αλλά και την Κύπρο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι δώσαμε μάχες και από κυβερνητικές θέσεις αλλά και σήμερα ως κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα για να προωθήσουμε την προοπτική μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο Κυπριακό στο πλαίσιο της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας. Τις μάχες αυτές θα συνεχίσουμε να τις δίνουμε για το καλό του Κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που δικαιούνται μετά από τόσα χρόνια μια άλλη προοπτική για τη ζωή τους. Θέλω να πω επίσης ότι υπάρχει ένα μομέντουμ τούτη την ώρα που αφορά και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ο φονικός σεισμός και αυτή η μεγάλη καταστροφή στην Τουρκία αλλάζει το κλίμα πιστεύω ανάμεσα στους λαούς σε κάθε περίπτωση, γιατί οι λαοί δεν είναι αυτοί που έχουν να χωρίσουν. Ωστόσο, διαμορφώνεται μια προοπτική να αλλάξει και η ατζέντα της συζήτησης για την επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών στην βάση του διεθνούς δικαίου. Με σαφείς κόκκινες γραμμές αλλά με μια προοπτική επίλυσης των διαφορών στο δικαστήριο της Χάγης στη βάση του διεθνούς δικαίου αλλά και για την επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό από εκεί που τις αφήσαμε στο Γκραν Μοντανά στη βάση του πλαισίου Γκουτέρες, νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως να προσπαθούμε κάθε μέρα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες για τη δικαιοσύνη, για την άμβλυνση των ανισοτήτων, διότι ας μην ξεχνάμε, αυτός είναι ο ρόλος των προοδευτικών δυνάμεων, αυτός είναι ο ρόλος της Αριστεράς». Από την πλευρά ο γ.γ. του ΑΚΕΛ, κ. Στεφάνου ανάφερε: «Έχω την χαρά να καλωσορίσω τον φίλο Αλέξη μαζί με τους συνεργάτες του στην Κύπρο. Είναι πάντοτε χαρά να έχω μια τέτοια συνάντηση που μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε πάντοτε έναν δημιουργικό και συντροφικό διάλογο για τα διάφορα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος αλλά και για ζητήματα που ενδιαφέρουν την Αριστερά στην περιοχή μας, στις χώρες μας, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Είναι γεγονός ότι αυτή η περίοδος είναι γεμάτη από εξελίξεις, από προβλήματα, από αδιέξοδα, στα οποία καλείται η Αριστερά να δώσει πειστικές απαντήσεις δηλώνοντας παρούσα στους μικρούς και μεγάλους αγώνες των λαών μας για έναν καλύτερο κόσμο για μια καλύτερη κοινωνία, για να υπάρξει ειρήνη στην πολύπαθη περιοχή μας, για να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των χωρών και των λαών. Βρισκόμαστε μερικές ημέρες μετά την ολοκλήρωση των εκλογικών διαδικασιών στην Κύπρο, έχουμε νέο Πρόεδρο, αναμένουμε και την νέα κυβέρνηση. Έχουμε νέο Πρόεδρο αλλά τα προβλήματα και τα αδιέξοδα είναι εκεί τα οποία καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Το βέβαιο είναι αγαπητέ μου φίλε Αλέξη ότι το ΑΚΕΛ ως κόμμα της αντιπολίτευσης θα συνεχίσει με διεκδικητικότητα, με υπευθυνότητα, με πατριωτισμό να δίνει τον αγώνα τον καλό για το καλό της χώρας μας και του λαού μας. Εύχομαι και οι αγώνες του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα να είναι αποτελεσματικοί και ασφαλώς θα έχουμε και στη συνέχεια την δυνατότητα να το κουβεντιάσουμε από κοντά σημειώνοντας και την στενή συνεργασία που εδώ και χρόνια υπάρχει μεταξύ του ΑΚΕΛ και του ΣΥΡΙΖΑ». Συναντήσεις με Μαυρογιάννη και Ζιζόπουλο Νωρίτερα, ο κ. Τσίπρας είχε διαδοχικές συναντήσεις με τον υποψήφιο στις τελευταίες εκλογές για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας και διπλωμάτη, Ανδρέα Μαυρογιάννη και με τον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ Μαρίνο Σιζόπουλο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον κ. Μαυρογιάννη σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας, ο κ. Τσίπρας τον συνεχάρη για τον προεκλογικό του αγώνα και συζήτησαν για τις περιφερειακές εξελίξεις. Ενώ στην συνάντηση με τον κ. Σιζόπουλο ο κ. Τσίπρας τόνισε την χαρά και την μεγάλη τιμή να βρίσκεται στην Κύπρο, διότι, όπως είπε «επέλεξε ο Δήμος Λευκάρων να είμαι εγώ ο Έλληνας πολιτικός που θα τιμήσω μια μεγάλη προσωπικότητα διεθνή και εθνική, έναν μεγάλο σοσιαλιστή» αναφερόμενος στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη. Ο κ. Σιζόπουλος από την πλευρά του τόνισε ότι η αποδοχή της πρόσκλησης είναι ιδιαίτερα τιμητική αλλά και το γεγονός της συνάντησης με τον Αλ. Τσίπρα. «Την θεωρώ πάρα πολύ σημαντική γιατί ακριβώς αποτελεί μια συνέχεια μιας διαχρονικής σχέσης και φιλίας την οποία έχουμε και σε προσωπικό και σε κομματικό επίπεδο» ανέφερε. Σημειώνεται ότι ο Α. Τσίπρας θα πραγματοποιήσει στην Κύπρο σειρά συναντήσεων με τον νεοεκλεγέντα Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη, ενώ το απόγευμα θα παρευρεθεί σε εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη και κατόπιν σε δείπνο που διοργανώνει ο δήμαρχος Λευκάρων Σοφοκλής Σοφοκλέους. Ειδήσεις σήμερα: Βίσση και Βανδή κάνουν αναπαράσταση το viral ζεϊμπέκικο του Μπισμπίκη! Νέα Ιωνία: Με βαρύ ποινικό παρελθόν οι επτά που σκότωσαν τον άτυχο 39χρονο Το Twitter… δίκασε την Καρολίνα για το νέο μήνυμά της στον Μάριο παρουσία της Ελευθερίας – Δείτε βίντεο Best of Network 23.02.2023, 13:00 23.02.2023, 09:27 23.02.2023, 12:30 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 23.02.2023, 10:30

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )