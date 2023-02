Τσίπρας: Ταξίδι συμβολισμών και μηνυμάτων στην Κύπρο

Τους κοινούς τόπους του πολιτικού του φορέα με μια εμβληματική μορφή της Κυπριακής πολιτικής και αντίστασης επιχειρεί να αναδείξει στο συμβολικό επίπεδο η σημερινή επίσκεψη του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξη Τσίπρα, στην μεγαλόνησο. Προσκεκλημένος του Δημάρχου Λευκαρών, Σοφοκλή Σοφοκλέους, ο κ. Τσίπρας θα παραστεί στη γενέτειρα του Βάσου Λυσσαρίδη, συμμετέχοντας σε εκδήλωση μνήμης για τον αείμνηστο Πρόεδρο της ΕΔΕΚ. Το γεγονός ότι ο Βάσος Λυσσαρίδης αποτέλεσε εμβληματική μορφή και έκφραση της Σοσιαλδημοκρατίας στον Κύπρο συνιστά μια από τις βασικές συνιστώσες της παρουσίας του κ. Τσίπρα στην σημερινή τελετή στην μνήμη του, όταν μάλιστα ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ υπήρξε προσωπικότητα διεθνούς βεληνεκούς, η οποία έχαιρε διαχρονικής εκτίμησης στα ευρωπαϊκά φόρα. Απαράγραπτη παρακαταθήκη του, ωστόσο, αποτέλεσε η διαχρονική παρουσία και ενεργή συμμετοχή του στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του νησιού, ως μια μορφή επαναστατική και «απροσκύνητη», κατά τους στίχους του. Το ισχυρό πατριωτικό πρόσημο του Βάσου Λυσσαρίδη σε μια πορεία δεκαετιών στην κυπριακή πολιτική σκηνή είναι ένα από τα κατεξοχήν στοιχεία που επιθυμεί να υπογραμμίσει με νόημα η Κουμουνδούρου με αφορμή τη σημερινή τελετή, χωρίς να παραμερίζεται η στενή, έως αδελφική σχέση, που συνέδεε τον Κύπριο πολιτικό με τον ιδρυτή και Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου. Συνοδοιπόροι από τα χρόνια του ΠΑΚ, οι Παπανδρέου και Λυσσαρίδης δέθηκαν στενά την περίοδο της Χούντας, ενώ μαρτυρίες θέλουν τον Κύπριο πολιτικό να συστήνει τον Ανδρέα Παπανδρέου στον Γιασέρ Αραφάτ, αποτελώντας τη φυσική γέφυρα μεταξύ του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ και του αραβικού κόσμου. Συμβολισμούς, ωστόσο, εμπεριέχουν και οι διμερείς συναντήσεις του κ. Τσίπρα κατά την σημερινή επίσκεψή του στο νησί, καθώς θα είναι ο πρώτος Έλληνας πολιτικός που θα συναντήσει κατ’ ιδίαν τον νέο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, μετά την εκλογή του. Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ διατηρεί σταθερούς διαύλους επικοινωνίας με τον κ. Χριστοδουλίδη από την εποχή της διακυβέρνησής του, ενώ την προσωπική τους σχέση χαρακτηρίζει μια «καλή χημεία». Επιπρόσθετα, ο νέος Κύπριος Πρόεδρος κατέβηκε ως ανεξάρτητος στις πρόσφατες Προεδρικές εκλογές, έχοντας εξασφαλίσει τη στήριξη του ΔΗΚΟ, δηλαδή απηχώντας τους ψηφοφόρους του Κέντρου, στην Κύπρο. Στο πλαίσιο, μάλιστα, της προεκλογικής του εκστρατείας και λίγο πριν ανοίξουν οι κάλπες στην μεγαλόνησο, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε επισκεφθεί τα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα. Σημειωτέον ότι ο κ. Τσίπρας θα γίνει δεκτός από τον κ. Χριστοδουλίδη λίγη ώρα πριν ο νέος Κύπριος Προέδρος βρεθεί ενώπιος ενωπίω για πρώτη φορά με τον κατοχικό ηγέτη, Ερσίν Τατάρ, στην κατοικία του Κόλιν Στιούαρτ, Ειδικού Αντιπροσώπου του ΓΓ του ΟΗΕ για την Κύπρο, διερευνώντας τις δυνατότητες επανέναρξης των συνομιλιών μεταξύ των δύο πλευρών. Παράλληλα, στο πρόγραμμα του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Κύπρο περιλαμβάνεται η συνάντησή του με τον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ, Στέφανο Στεφάνου, αλλά και με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, πρώην προεδρικό υποψήφιο. Οι επιδόσεις του τελευταίου στην πρόσφατη προεκλογική κούρσα σκόρπισαν χαμόγελα στην Κουμουνδούρου, όχι μόνο εξαιτίας της επανόδου των προοδευτικών δυνάμεων στο νησί, αλλά και γιατί αποτέλεσαν άλλο ένα παράδειγμα, σύμφωνα με πολλά από τα κορυφαία στελέχη της, ενδεικτικό της αδυναμίας των δημοσκοπήσεων να ανιχνεύσουν τις πραγματικές τάσεις και στάσεις του εκλογικού σώματος, αφήνοντας ένα σαφές υπονοούμενο και για τα ελληνικά -δημοσκοπικά- πράγματα. Αναλυτικά, το πρόγραμμα της επίσκεψης του κ. Τσίπρα: 11:15 Συνάντηση με τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, πρώην προεδρικό υποψήφιο. 12:15 Συνάντηση με τον Μαρίνο Σιζόπουλο, πρόεδρο της ΕΔΕΚ. 13:15 Γεύμα με Στέφανο Στεφάνου, Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ. 17:00 Συνάντηση με τον Νίκο Χριστουδουλίδη, εκλεγμένο πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 19:00 Συμμετοχή στην εκδήλωση μνήμης για τον Βάσο Λυσσαρίδη. 20:30 Δείπνο που διοργανώνει ο Σοφοκλής Σοφοκλέους, δήμαρχος Λευκάρων. Ειδήσεις σήμερα: «Θεέ μου την έπιασε» – Η στιγμή της θανατηφόρας επίθεσης αλιγάτορα σε 85χρονη στη Φλόριντα «Κλείδωσε» ο καιρός για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Ζέστη σήμερα με νοτιάδες Survivor All Star: Το νέο μήνυμα της Καρολίνας στον Μάριο μπροστά στην Ελευθερία – Δείτε βίντεο

