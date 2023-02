Υπόθεση Καϊλή: Αποφυλακίζεται με βραχιολάκι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι

Την αποφυλάκιση του Φραντσέσκο Τζιόρτζι, συζύγου της Εύας Καϊλή, προφυλακισμένου από τις 9 Δεκεμβρίου 2022 όπως και η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, στις φυλακές των Βρυξελλών αποφάσισαν απόψε οι Βέλγοι δικαστές. Η εξέλιξη αυτή συνιστά μια μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση Qatargate με τον καταγγελλόμενο χρηματισμό ευρωβουλευτών, ισχυρών παραγόντων και επικεφαλής λόμπι, όπως ο πρώην ευρωβουλευτής Αντόνιο Παντσέρι για να προωθούν την υπερψήφιση θεμάτων προς όφελος της χώρας του Κόλπου. Η αποφυλάκιση του Ιταλού συζύγου της Εύας Καϊλή υπό όρους και με τον περιορισμό να φορά το λεγόμενο βραχιολάκι, που επιτρέπει στις αστυνομικές και δικαστικές αρχές να ελέγχουν ότι πράγματι βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό, θεωρείται ένας ελιγμός που επιτρέπει στους Βέλγους δικαστές να συνεχίσουν να ασκούν πίεση στην Ελληνίδα ευρωβουλευτή. Βασικό επιχείρημα των δικηγόρων της Εύας Καϊλή, Μιχάλη Δημητρακόπουλου και Σβεν Μαρί, ήταν ότι η βελγική δικαιοσύνη θα πρέπει να επιτρέψει την αποφυλάκιση της Καϊλή με βραχιολάκι ώστε να μπορεί να φροντίζει τη δίχρονη κόρη της. Η άρνηση του δικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών στο αίτημα της ευρωβουλευτή σε συνδυασμό με την υπό όρους αποφυλάκιση του Φραντσέσκο Τζιόρτζι αυξάνει την πίεση στην Καϊλή ενισχύοντας την άποψη που αποτυπώθηκε και στο πρόσφατο δημοσίευμα του politico ότι ήταν η Εύα Καϊλή μια από τις οργανώτριες του κυκλώματος. Επιπλέον, βγάζοντας εκτός φυλακής τον σύζυγό της που θα μπορεί να φροντίζει τη δίχρονη κόρη τους, οι Βέλγοι δικαστές αποδομούν την υπερασπιστική γραμμή της Ελληνίδας ευρωβουλευτή ότι είναι κρίσιμης σημασίας η αποφυλάκισή της με βραχιολάκι για να μπορεί να φροντίζει την μικρή κόρη της. Ενώπιον των δικαστικών αρχών ο Τζιόρτζι Νωρίτερα σήμερα Πέμπτη, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι είχε καταθέσει εκ νέου ενώπιον των αρχών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες και όσο προχωρά η διαδικασία και η έρευνα, ο ρόλος που είχε ο Τζιόρτζι στο Qatargate ήταν ακόμη πιο κομβικός σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις. Για το σκοπο αυτό θεωρείτο πιθανή η παράταση της κράτησής του. Αντιδράσεις και ερωτήματα ήγειρε πάντως το γεγονός ότι ο φερόμενος ως εγκέφαλος του σκανδάλου, Αντόνιο Παντσέρι, και ο Τζόρτζι βρέθηκαν τις πρώτες ημέρες στο ίδιο κελί. Την ίδια ώρα, εκκρεμεί η αίτηση εξαίρεσης του δικαστή-ανακριτή Μισέλ Κλεζ. Ο ίδιος έχει αρνηθεί να απομακρυνθεί από την υπόθεση και εναπόκειται στη Δικαιοσύνη να αποφασίσει τελικά πώς θα το χειριστεί, καθώς οι υπόλοιποι δικαστές της επιτροπής θα ψηφίσουν εάν συμφωνούν να εξαιρεθεί ο συνάδελφός τους ή εάν θα παραμείνει στη θέση του. Εν τω μεταξύ την Τετάρτη την κόρη της, στις φυλακές του Χάρεν, είδε η Εύα Καϊλή όπου οι ψυχολόγοι είχαν ετοιμάσει μασκέ πάρτι για τα παιδιά των κρατουμένων. Την επισκέφθηκε μαζί με τον πατέρα της ευρωβουλευτή, Αλέξανδρο, ο οποίος την Τρίτη πήγε και στον σύντροφό της, Φραντσέσκο Τζόρτζι, στις φυλακές όπου κρατείται. Η κόρη της Εύας Καϊλή και του Φραντσέσκο Τζόρτζι σύμφωνα με το Star ντύθηκε μονόκερος ενώ έγινε και ιδιαίτερη γιορτή αφού την ερχόμενη Παρασκευή έχει τα γενέθλιά της καθώς γίνεται 2 ετών. Δείτε βίντεο από την επίσκεψη του πατέρα της Εύας Καϊλή στον Φραντσέσκο Τζόρτζι: Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqpaa2znkqyx) Το ένταλμα σύλληψης της Εύας Καϊλή αναφέρεται σε «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» Την ίδια ώρα, σε νέα αποκάλυψη για την Εύα Καϊλή και την εμπλοκή της στο Κατάρ-gate προχώρησε το Politico επικαλούμενο το ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος της και στο οποίο αναφέρεται ότι «αρκετά εκατομμύρια ευρώ» παραδόθηκαν στους βασικούς υπόπτους του σκανδάλου. «Τα σημαντικά χρηματικά ποσά πληρώθηκαν κρυφά σε μετρητά από το Μαρόκο και το Κατάρ» αναφέρεται, σύμφωνα με το Politico, στο ένταλμα σύλληψης της Εύας Καϊλή, στο σπίτι της οποίας βρέθηκαν χρήματα σε βαλίτσα ενώ με μετρητά είχε εντοπιστεί και ο πατέρας της στην επιχείρηση της 9ης Δεκεμβρίου. Στο ένταλμα περιγράφεται, επίσης, ένα κύκλωμα με έδρα τις Βρυξέλλες το οποίο ενεργούσε από το 2021 για λογαριασμό του υπουργού Εργασίας του Κατάρ, Αλί μπιν Σαμίχ Αλ Μάρι. Σημειώνεται, επίσης, ότι το Κατάρ «έτρεχε» τις υποθέσεις του μέσω του πρώην ευρωβουλευτή και φερόμενου ως «εγκέφαλου» του Qatargate, Αντόνιο Παντσέρι. «Ο υπουργός Εργασίας του Κατάρ φαίνεται ότι έλεγχε τις δραστηριότητες του Παντσέρι» αναφέρεται χαρακτηριστικά στο ένταλμα σύλληψης της Καϊλή. Όσον αφορά τον σύντροφο της Εύας Καϊλή, τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, υποστηρίζεται ότι ήταν ο ενδιάμεσος σύνδεσμος ανάμεσα στον Παντσέρι και την Καϊλή: «Η έρευνα έδειξε ότι οι εντολές δίνονταν από τον κ. Παντσέρι στον σύζυγο της κατηγορουμένης». Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας του κυκλώματος οι συντάκτες του εντάλματος σύλληψης της Εύας Καϊλή αναφέρουν ότι ο Παντσέρι πήγαινε στον Τζόρτζι όποτε ήθελε να καθοδηγήσει τη συμπεριφορά της καθαιρεθείσας ευρωβουλευτού. Ειδική αναφορά γίνεται, μάλιστα, σε ένα περιστατικό κατά το οποίο ο Αντόνιο Παντσέρι ήταν ενοχλημένος από τις συνομιλίες που είχε η Εύα Καϊλή με μια «μυστηριώδη φιγούρα», μια «Ολλανδή» όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Ο Παντσέρι επέκρινε το γεγονός ότι η Καϊλή είχε μιλήσει στην Ολλανδή» αναφέρεται στο ένταλμα όπου σημειώνεται ότι ο «εγκέφαλος» του Qatargate ένιωθε ότι η τότε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχε υπερβεί τα εσκαμμένα. «Θα ήταν καλή ιδέα να της πεις να σταματήσει» φέρεται να είχε πει τότε ο Παντσέρι στον Τζόρτζι. Όπως σημειώνει το Politico το ένταλμα σύλληψης για την Εύα Καϊλή αναφέρει για το πρόσωπό της ότι «είναι η βασική οργανωτής ή συνδιοργανωτής του κυκλώματος δημόσιας διαφθοράς και ξεπλύματος χρήματος». 