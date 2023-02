Boυλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για το «πόθεν έσχες» και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με πλειάδα νομοτεχνικών βελτιώσεων ψηφίστηκε από την ολομέλεια το σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, για το πόθεν έσχες και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Επί της αρχής «ναι» στο νομοσχέδιο δήλωσαν ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Καταψήφισαν το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. «Παρών» δήλωσε το ΜέΡΑ25. Απείχε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε σχέση με το ζήτημα της δημοσιότητας των δηλώσεων των συζύγων των πολιτικών, η νομοτεχνική βελτίωση που επέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης ορίζει ρητά ότι οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών, καθώς και των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία οι υπόχρεοι έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δημοσιοποιούνται στον διαδικτυακό τόπο της Βουλής. Επίσης, κατά τον έλεγχο των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης των πολιτικών προσώπων, συσχετίζονται και ελέγχονται με όμοιο τρόπο οι Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης των συζύγων, των εν διαστάσει συζύγων ή των προσώπων με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Με τις άλλες νομοτεχνικές βελτιώσεις που ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης: -Στη Δήλωση Περιουσιακής Κατάστασης θα περιλαμβάνεται και κάθε οφειλή που προέρχεται από διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και τους ΟΤΑ, εισφορές προς Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και υπερβαίνει τις 5000 ευρώ. -σε σχέση με την επιλογή των δηλώσεων προς έλεγχο, ορίζεται ότι ο Γενικός Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο μπορεί, μετά από καταγγελία ή και αυτεπαγγέλτως να παραγγείλει τη διενέργεια ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται αδικαιολόγητο περιουσιακό όφελος. -η διενέργεια του ελέγχου μπορεί να ανατεθεί σε ειδικό κλιμάκιο που αποτελείται από δικαστικούς υπαλλήλους της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο. -ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη διαβιβάζουν στον Γενικό Επίτροπο στο Ελεγκτικό Συνέδριο επώνυμες καταγγελίες σε βάρος συγκεκριμένων υπόχρεων. -Υπόχρεος που παραλείπει να υποβάλει ΔΠΚ εντός τις προθεσμίας ή υποβάλει ανακριβή ή ελλιπή ΔΠΚ τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και με χρηματική ποινή. Πριν την έναρξη της ψηφοφορίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας απευθύνθηκε στην εθνική αντιπροσωπεία. «Μολονότι υπήρχε ένα σοβαρό πλαίσιο, για πολλά χρόνια υπήρχε αμφιβολία ότι κάποια ζητήματα δεν εξετάζονται με τον ενδεδειγμένο τρόπο. Στόχος μας είναι να εκσυγχρονίσουμε τη διαδικασία του ελέγχου των δηλώσεων πόθεν έσχες. Αυτό είναι βήμα προς τη διαφάνεια», είπε ο κ. Τσιάρας. «Το γεγονός ότι ενσωματώθηκε σωρεία προτάσεων που είχαν υποβληθεί, κατά τη διαδικασία διαβούλευσης, κατά την ακρόαση των φορέων και από τα κόμματα, είναι δείγμα για το πώς αντιλαμβάνεται το υπουργείο το κοινοβουλευτικό και νομοθετικό έργο», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Τσιάρας κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ για παρελκυστική τακτική, διότι βρίσκεται στην πολύ δύσκολη να απέχει επειδή σε μια σειρά θετικών νόμων δεν μπορούσε να εκφραστεί αρνητικά. «Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο το οποίο λύνει ζητήματα, συστηματοποιεί τη νομοθεσία σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα που αφορά τη νομοθεσία περί «πόθεν έσχες», εκσυγχρονίζει το νομικό πλαίσιο, αναβαθμίζει αναμφίβολα την ποιότητα ελέγχου και, προφανώς, διευκολύνει το ελεγκτικό έργο των αρμόδιων αρχών», είπε ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Κώτσηρας. Αναφερόμενος στα θέματα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης είπε ότι οι διατάξεις ενισχύουν και τη έργο και τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των Εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Μετά την κατάθεση των νομοτεχνικών βελτιώσεων, από τον υπουργό Δικαιοσύνης, ζήτησε τον λόγο ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Χάρης Καστανίδης. Ο κ. Καστανίδης δήλωσε ότι σωστά ο υπουργός επέφερε βελτίωση, σύμφωνα με την οποία θα υπάρχει δημοσιότητα για τις δηλώσεις πόθεν έσχες των συζύγων των πολιτικών. Ο ειδικός αγορητής του ΠΑΣΟΚ κάλεσε τον υπουργό Δικαιοσύνης να κάνει δεκτή την τροπολογία που έχουν καταθέσει στο νομοσχέδιο βουλευτές του κόμματος του, για την υπαγωγή στην υποχρέωση δήλωσης πόθεν έσχες, στελεχών του υπουργείου Εθνικής ‘Αμυνας που έχουν χειριστεί θέματα εξοπλιστικών προγραμμάτων και κοινών προμηθειών. Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Αντώνης Μυλωνάκης κατήγγειλε τον αποκλεισμό των κομμάτων της ελάσσονος αντιπολίτευσης από την επιτροπή ελέγχου των δηλώσεων (σ.σ. στην επιτροπή ελέγχου εκπροσωπούνται μόνο το κυβερνών κόμμα και η αξιωματική αντιπολίτευση). Απαράδεκτο, χαρακτήρισε τον αποκλεισμό των άλλων κομμάτων από την επιτροπή ελέγχου και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα. «Με χαρά βλέπω ότι τελικά υποχωρήσατε και φέρατε τη διάταξη για τη δημοσιότητα των δηλώσεων των συζύγων των πολιτικών προσώπων, μετά την πίεση που ασκήθηκε», ανέφερε ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης. Παράλληλα όμως υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξακολουθεί να μην δίνει απαντήσεις σε σημαντικά ζητήματα, όπως η υπόθεση της κ. Νικολάου ή το γεγονός ότι η περίπτωση του κ. Πάτση πέρασε «κάτω από τα ραντάρ» της επιτροπής ελέγχου. Ιδίως όμως, όπως τόνισε ο κ. Ζαχαριάδης, η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει για τα δάνεια της ΝΔ και την πορεία αποπληρωμής τους. Ο εισηγητής της ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος είπε ότι σήμερα έγινε ένα βήμα διαφάνειας, με ένα νομοσχέδιο που «χτίζει εμπιστοσύνη», ανάμεσα στους πολίτες και τους πολιτικούς. Σχολιάζοντας τις βελτιώσεις που επέφερε ο υπουργός Δικαιοσύνης στις διατάξεις του νομοσχεδίου, ο κ. Κουμουτσάκος κάλεσε την αντιπολίτευση να κατανοήσει την ποιοτική αναβάθμιση του κοινοβουλευτικού έργου, αντί να επιχειρεί να παρουσιάσει, ως υποχώρηση, τον σεβασμό της κυβέρνησης στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Αντίστοιχο σεβασμό, τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος, δεν επιδεικνύει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που απέχει από τις ψηφοφορίες. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Super Κική Αυστραλία: Έβρεξε… ψάρια σε πόλη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ακτογραμμή Έβρος: Έκκληση για πληροφορίες απευθύνουν οι γονείς της 28χρονης – «Δεν πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε»

