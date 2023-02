Αβραμόπουλος: Θα είμαι υποψήφιος με τη ΝΔ ή στην Ηλεία ή στην Α’ Αθήνας

«Αποφασίζω να επιστρέψω στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπηρέτησα την Αθήνα ως Δήμαρχος, υπηρέτησα την πατρίδα μου την Ελλάδα ως διπλωμάτης και ως Υπουργός, υπηρέτησα την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι στην φάση της επιστροφής στην πολιτική σκηνή», τόνισε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στον ΑΝΤ1. Όπως είπε, περιμένει την απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη για την εκλογική περιφέρεια στην οποία θα κατέλθει ως υποψήφιος βουλευτής με την Νέα Δημοκρατία, λέγοντας χαρακτηριστικά «Ο πατέρας μου είναι από την Ηλεία και έχουμε περιουσιακά στοιχεία και εκεί, αλλά και το Ελληνικό Αρκαδίας είναι το χωριό της μητέρας μου και έχουμε το παραδοσιακό σπίτι εκεί. Ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει αν θα είμαι στην Α’ Αθηνών που είναι ο παραδοσιακός χώρος που με ξέρει ο κόσμος ή στην Ηλεία». Συνέχισε λέγοντας «Είμαι έτοιμος και για τα δύο. Το θέμα είναι να βρεθούν λύσεις και να επιτύχουμε πολιτική συνεννόηση. Με τον πολιτικό λόγο και την συμπεριφορά σου απευθύνεσαι όχι μόνο στο κομματικό ακροατήριο, αλλά και σε πολίτες από άλλους χώρους. Ως Δήμαρχος, πήρα ποσοστό 58%, δηλαδή ένα 18% των ψήφων δεν ήταν από την ΝΔ, αλλά από άλλους χώρους». Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cqqnsy3ro9s1) «Πηγαίναμε μπροστά μονάχα όταν είχαμε σταθερές κυβερνήσεις, για αυτό επινοήσαμε την ενισχυμένη αναλογική για να μπορέσει μια κυβέρνηση να κυβερνά τον τόπο. Δεν έχουμε τον πολιτισμό της συνεννόησης ακόμη στην Ελλάδα. Τα πράγματα αλλάζουν με τον καιρό, ο κόσμος ανά την Ελλάδα αυτό που λέει είναι “δεν μπορείτε, ρε παιδιά, να τα βρείτε μεταξύ σας;”». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καταφέρει την διεύρυνση στον ευρύτερο χώρο και αυτό πρέπει να συνεχιστεί», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος. Σε ότι αφορά τα σενάρια για μετεκλογική συνεργασία, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι «από την ώρα που είναι ακραίες οι διαφορές, όπως με την Ελληνική Λύση, δεν είναι εύκολο να γεφυρωθεί μια σχέση, που πριν από λίγο έχει καταγγελθεί, δεν θα είναι πιστευτή από τον κόσμο. Υπάρχει μια συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ από το 2012. Δεν αποκλείω να υπάρξει νέα συνεργασία, αλλά δεν ξέρω το αποτέλεσμα των εκλογών». «Η ΝΔ και προσωπικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα και για την ελληνική οικογένεια», είπε ο κ. Αβραμόπουλος, ενώ κληθείς να σχολιάσει την αποχώρηση του Κώστα Καραμανλή από τα κοινοβουλευτικά δρώμενα, ανέφερε ότι «Ήταν ένας καλός Πρωθυπουργός. Είναι δική του επιλογή, σεβαστή καθ’ όλα τα άλλα, αλλά όπως είπε και ο ίδιος θα είναι παρών για την παράταξη και για την Ελλάδα». Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος είπε ότι «δεν πρόκειται κανείς να προστρέξει σε βοήθεια της Ελλάδας αν προκύψει θέμα εθνικό. Μόνοι μας είμαστε και θα τα καταφέρουμε, καθώς έχουμε έναν ικανό αμυντικό εξοπλισμό. Η Ελλάδα σήμερα μπορεί να αισθάνεται ασφαλής, καθώς έχει ισχυροποιήσει τον ρόλο της». Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

