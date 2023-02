Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

Αναζητείται η ακριβής ερμηνεία της απόφασης των βελγικών αρχών να αφεθεί ελεύθερος (αλλά με «βραχιολάκι» παρακολούθησης) ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της Εύας Καϊλή. Μια εύλογη εικασία είναι ότι η Καϊλή, επιμένοντας να δηλώνει αθώα για το σκάνδαλο Qatargate, απορρίπτει τυχόν προτάσεις συναλλαγής εκ μέρους των Βέλγων. Διότι, αν η Ελληνίδα ευρωβουλευτής παραδεχόταν την ανάμιξή της στην υπόθεση, τότε ίσως να επιτρεπόταν σε αυτήν να φύγει από τις φυλακές όπου κρατείται, αντί για τον Τζόρτζι. Απελευθερώνοντας τον Τζόρτζι, εκ των πραγμάτων ο κλοιός πίεσης σφίγγει ακόμη περισσότερο γύρω από την Εύα Καϊλή, ενώ εξουδετερώνεται σε μεγάλο βαθμό η επίμονη διαμαρτυρία για την παράταση της κράτησής της παρά το γεγονός ότι είναι μητέρα ενός παιδιού μόλις δύο ετών. Το κοριτσάκι τώρα θα έχει τη φροντίδα του πατέρα του. Και, μολονότι ο δεσμός με τη μητέρα δεν μπορεί να υποκατασταθεί, στην παρούσα φάση, ο Τζόρτζι θα έχει την ευκαιρία να αναπληρώσει την Καϊλή όσο γίνεται περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, το μήνυμα που μεταδίδεται από τις Βρυξέλλες είναι ότι οι Βέλγοι θεωρούν την Εύα Καϊλή σαν κατεξοχήν ύποπτη φυγής. Η παράταση της κράτησής της, η οποία άρχισε στις 11 Δεκεμβρίου του 2022, ενισχύει την εντύπωση ότι η Καϊλή αντιμετωπίζεται a priori σαν ένοχη για τα αδικήματα που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο εις βάρος της (διαφθορά, ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση). Από τη δική του πλευρά, ο Φραντσέσκο Τζόρτζι φαίνεται πως έχει ανταλλάξει την ελευθερία του, αφ’ ενός με την ομολογία της συνενοχής του για το σκάνδαλο Qatargate, αφ’ ετέρου προσφέροντας βοήθεια στις βελγικές αρχές για την περαιτέρω εξιχνίαση της υπόθεση. Σύμφωνα με έγγραφα που περιήλθαν εις γνώσιν των εφημερίδων Le Soir (βελγική) και La Repubblica (ιταλική), ο Φραντσέσκο Τζόρτζι παραδέχτηκε πως υπήρξε μέλος μιας «οργάνωσης», την οποίαν χρησιμοποίησε το Κατάρ για να διαφθείρει και να καταστήσει μαριονέτες του ορισμένους Ευρωβουλευτές. Επίσης, ο Τζόρτζι αποπειράθηκε να καλύψει την Καϊλή, υποδεικνύοντας σαν εγκέφαλο της συμμορίας τον Ιταλό ευρωβουλευτή Αντρέα Κοτζολίνο, καθώς και τον Βέλγο συνάδελφο του προηγούμενου, τον Μαρκ Ταραμπέλα, ο οποίος έχει συλληφθεί και κρατείται. Για τον Ταραμπέλα, ο Τζόρτζι αποκάλυψε ότι έχει δωροδοκηθεί. Με χρήματα που μεταβιβάστηκαν σε αυτόν από την ομάδα που είχε δημιουργήσει ο «εγκέφαλος» της επιχείρησης διαφθοράς, ο Αντόνιο Παντσέρι. Ο Τζόρτζι ήταν βοηθός και μεταφραστής του Παντσέρι, καθώς ο ίδιος ο Ιταλός λομπίστας και πρώην Ευρωβουλευτής δεν μιλά καμία ξένη γλώσσα πλην των ιταλικών. Γι’ αυτό και η παρουσία ενός εχέμυθου διερμηνέα, όπως ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, ήταν απολύτως απαραίτητη -ιδιαίτερα στις συναντήσεις με εκπροσώπους του Κατάρ. Τέλος, ενδέχεται ότι με την απελευθέρωση του Φραντσέσκο Τζόρτζι οι Βέλγοι να ωθούν την Καϊλή έως το σημείο θραύσης των αντιστάσεών της, έως του σημείου όπου δεν θα αντέξει άλλο και θα εκραγεί. Η Καϊλή θεωρεί ότι η διάθεση του Τζόρτζι να συνεργαστεί με τις βελγικές αρχές παρουσιάζει την ίδιαν σαν ένοχη. Ειδήσεις σήμερα: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος Υπόθεση Καϊλή: Αποφυλακίζεται με βραχιολάκι ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι Survivor All Star: Η αποχώρηση του Κώστα Παπαδόπουλου και οι αποκαλύψεις για τη σχέση Μάριου-Ελευθερίας – Δείτε βίντεο

