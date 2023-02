Γιώργος Ρωμαίος: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος και πολιτικός

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος και πολιτικός Γιώργος Ρωμαίος. Διατέλεσε διευθυντής του «Βήματος», γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, βουλευτής, ευρωβουλευτής και αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπουργός με το ΠΑΣΟΚ. Ο Γιώργος Ρωμαίος γεννήθηκε στους Πάγους της Κέρκυρας στις 14 Απριλίου του 1934. Σπούδασε οικονομικές επιστήμες στην τότε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (ΑΣΟΕΕ, σήμερα Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Αποφοιτώντας ακολούθησε επαγγελματικά τη δημοσιογραφία στην εφημερίδα «Το Βήμα», στην οποία και ανέλαβε, διαδοχικά, συντάκτης Βουλής, πολιτικός συντάκτης, διευθυντής σύνταξης και τελικά διευθυντής, μέχρι το 1981. Ταξίδεψε επανειλημμένα, σε δημοσιογραφικές αποστολές, στην Κύπρο, την Ινδία, την Ταϋλάνδη, το Χονγκ Κονγκ, την Ανατολική Γερμανία, την Σοβιετική Ένωση και τον Λίβανο. Ο Γιώργος Ρωμαίος έγινε διάσημος με την υπόθεση δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη όταν τότε ως απεσταλμένος δημοσιογράφος του «Βήματος» και των «Νέων» στη Θεσσαλονίκη έκανε πολύ σημαντικές έρευνες που βοήθησαν στο ξεσκέπασμα του παρακράτους που δρούσε στη συμπρωτεύουσα. Επί δικτατορίας των συνταγματαρχών, το 1971, συνελήφθη και φυλακίστηκε για επτά μήνες (ένα μήνα στο ΕΑΤ-ΕΣΑ και έξι μήνες στις φυλακές Κορυδαλλού) για τη συμμετοχή του στο ΠΑΚ του Ανδρέα Παπανδρέου. Κατά την περίοδο 1976 – 1978 υπήρξε αντιπρόεδρος της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ). Το 1981 με την εκλογή του ΠΑΣΟΚ διορίστηκε γενικός διευθυντής της ΕΡΤ, θέση που διατήρησε μέχρι το 1984 όταν εκλέχθηκε ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ (επανεκλέχθηκε στις ευρωεκλογές του 1989). Το 1984 ανέλαβε επίσης πρόεδρος της πρώτης Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου. Την περίοδο 1987 – 1992 διατέλεσε αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου στην εξουσία διορίστηκε υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας (13 Οκτωβρίου 1993 – 4 Μαΐου 1994) και στη συνέχεια αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας (4 Μαΐου 1994 – 15 Σεπτεμβρίου 1995). Το 1994, στο 3ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, εκλέχθηκε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος και στις 15 Σεπτεμβρίου του 1995 τοποθετήθηκε αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών ως τον Ιανουάριο του 1996 και την παραίτηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Στις εκλογές του 1996 εκλέχθηκε βουλευτής Α΄ Αθηνών και ανέλαβε υπουργός Δημόσιας Τάξης, έως τον Οκτώβριο του 1998. Ως υπουργός Δημόσιας Τάξης αρχικά είχε επιτυχίες, αλλά η θητεία του έληξε με άσχημο τρόπο λόγω της υπόθεσης Σορίν Ματέι. Ο Γεώργιος Ρωμαίος έχει τιμηθεί με το μετάλλιο της Διεθνούς Οργάνωσης Δημοσιογράφων (στην Πράγα το 1971), καθώς και με το χρυσό μετάλλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ήταν παντρεμένος με την Μαρία Χατζοπούλου και έμενε στη Φιλοθέη. Σύμφωνα με την τρίτη και τελευταία σύζυγο του Ανδρέα Παπανδρέου, Δήμητρα Λιάνη, ο ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ το 1993 είχε προσφέρει τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Γιώργο Ρωμαίο, την οποία ο τελευταίος αρνήθηκε. Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses

