Γιώργος Ρωμαίος: Την Τετάρτη στο νεκροταφείο Χαλανδρίου η κηδεία του δημοσιογράφου και πολιτικού Το 1963 μαζί με τους αείμνηστους Γιάννη Βούλτεψη και Γιώργο Μπέρτσο και παρά τον ασφυκτικό και απειλητικό κλοιό της Χωροφυλακής, αποκάλυψε τους δράστες και τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη 24.02.2023, 19:19 UPD: 24.02.2023, 19:19 Με ανακοίνωσή του το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ εκφράζει ιδιαίτερη θλίψη για «την μεγάλη απώλεια του διακεκριμένου δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Ρωμαίου» και «συλλυπείται θερμά την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία και κλίνει το γόνυ μπροστά στον ευπατρίδη της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην έντιμη και ερευνητική δημοσιογραφία και δίδαξε ήθος». Η ΕΣΗΕΑ παραθέτει ένα σύντομο βιογραφικό του εκλιπόντα και επισημαίνει: «Ο Γιώργος Ρωμαίος διέγραψε μία ζηλευτή σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία και την πολιτική ζωή του τόπου. Υπήρξε ακέραιος, έντιμος, ευγενής, και μειλίχιος. Παρά τις μεγάλες του επιτυχίες παρέμεινε σεμνός και ταπεινός και πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους μέχρι το τέλος». Γνωστοποιεί επίσης ότι η κηδεία του Γιώργου Ρωμαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, 1η Μαρτίου στις 14.30 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου. Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ έχει ως εξής: Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως με ιδιαίτερη θλίψη ανακοινώνει την μεγάλη απώλεια του διακεκριμένου δημοσιογράφου και πολιτικού Γιώργου Ρωμαίου. Ο Γιώργος Ρωμαίος γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1934. Σπούδασε στην ΑΣΟΕΕ, ενώ ξεκίνησε τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία το 1955 στην εφημερίδα «Το ΒΗΜΑ». Εργάστηκε ως πολιτικός και κοινοβουλευτικός συντάκτης ενώ αργότερα διετέλεσε διευθυντής σύνταξης, διευθυντής και αρθρογράφος. Από το 1981 έως το 1984 υπήρξε Γενικός Διευθυντής στην ΕΡΤ, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της Σοσιαλιστικής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, βουλευτής και υπουργός. Το 1963 ο Γιώργος Ρωμαίος, μαζί με τους αείμνηστους Γιάννη Βούλτεψη και Γιώργο Μπέρτσο και παρά τον ασφυκτικό και απειλητικό κλοιό της Χωροφυλακής, αποκάλυψε τους δράστες και τους ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας του Γρηγόρη Λαμπράκη. Κατά τη διάρκεια της Χούντας συνελήφθη και φυλακίστηκε ενώ διοχέτευε στο εξωτερικό τις ειδήσεις που δεν μπορούσαν να δημοσιευθούν, λόγω της λογοκρισίας. Μετά τη Μεταπολίτευση διετέλεσε Αντιπρόεδρος της ΕΣΗΕΑ. Ο Γιώργος Ρωμαίος διέγραψε μία ζηλευτή σταδιοδρομία στη δημοσιογραφία και την πολιτική ζωή του τόπου. Υπήρξε ακέραιος, έντιμος, ευγενής, και μειλίχιος. Παρά τις μεγάλες του επιτυχίες παρέμεινε σεμνός και ταπεινός και πάντοτε δίπλα στην Ένωση και τους συναδέλφους μέχρι το τέλος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως συλλυπείται θερμά την αγαπημένη του σύζυγο Μαρία και κλίνει το γόνυ μπροστά στον ευπατρίδη της ελληνικής δημοσιογραφίας, ο οποίος άφησε ανεξίτηλο σημάδι στην έντιμη και ερευνητική δημοσιογραφία και δίδαξε ήθος. Η κηδεία του Γιώργου Ρωμαίου θα τελεστεί την Τετάρτη, 1η Μαρτίου στις 14.30 στο Νεκροταφείο Χαλανδρίου. 24.02.2023, 19:19 UPD: 24.02.2023, 19:19 BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 16:51 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 13:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )