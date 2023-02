Δημητρακόπουλος για Καϊλή: Η Εύα αντέχει και θα συνεχίσει να μάχεται για την αθώωση της «Το ποινικοδικονομικό σύστημα του Βελγίου επιβραβεύει του εγκληματίες, που ομολογούν την ενοχή τους και λιώνει όσους μάχονται για την αθωότητα τους» τονίζει σε δήλωση του ο δικηγόρος της πρώην Ευρωβουλευτή που παραμένει, προς ώρας, προφυλακισμένη για το Qatargate Την ώρα που η εισαγγελία ανακοίνωσε πως ο Ιταλός σύντροφος της Εύας Καϊλή αποφυλακίζεται με ηλεκτρονικό βραχιολάκι και με την έφεση της πρώην Ελληνίδας ευρωβουλευτή να εκκρεμεί μετά την απόρριψη της αίτησης αποφυλάκισής της, ο δικηγόρης της Μιχάλης Δημητρακόπουλος σε δήλωση του σχολιάζει την απόφαση των Βελγικών αρχών για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους στην υπόθεση Qatargate. Δήλωση Μιχάλη Δημητρακόπουλου «Είναι προφανές ότι το ποινικοδικονομικό σύστημα του Βελγίου επιβραβεύει του εγκληματίες, που ομολογούν την ενοχή τους και λιώνει όσους μάχονται για την αθωότητα τους, περιφρονώντας θεσμικά το τεκμήριο αθωότητας, πυλώνα του νομικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Εύα Καϊλή αντέχει, δεν θα ομολογήσει αδικήματα, που δεν έχει διαπράξει, θα συνεχίσει να μάχεται για την αθώωση της. Αλήθεια πόσο νομικά οξύμωρο φαίνεται να παραμένει στην φυλακή η κ. Εύα Καϊλή, επειδή θεωρείται ότι θα καταστρέψει στοιχεία της υπόθεσης, αν αφεθεί ελεύθερη, ενώ οι πρωταγωνιστές, που αποφυλακίζονται, αν υπάρχουν αλλά αποδεικτικά μέσα… θα τα ποτίζουν για να αναπτυχθούν και μετα θα τα προσφέρουν… στις αρχές…».! Ειδήσεις σήμερα: Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχει τον Κοκλώνη για απάτη – Τι απαντά ο ίδιος Μαρία Καρρά: Δίωξη για κακούργημα στη χήρα του Γιώργου Τράγκα Άνθρωποι στον στενό κύκλο του Πούτιν δουλεύουν για εμάς, λέει ο αρχηγός των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών BEST OF NETWORK 23.02.2023, 18:02 23.02.2023, 20:11 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 15:25

