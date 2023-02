Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά

Η ανώτατη προβλεπόμενη ποινή, που είναι δύο χρόνια, επιβλήθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο, στον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά, για την εμπλοκή του στην υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών του 2016.Στον Νίκο Παππά επιβλήθηκε ποινή 2 ετών με τριετή αναστολή και στον Χρήστο Καλογρίστα η χρηματική ποινή των 100 ημερήσιων μονάδων (50 ευρώ η κάθε μονάδα), δηλαδή 5.000 ευρώ, ενώ απέρριψε το αίτημα των συνηγόρων του για την αναγνώριση ελαφρυντικών. Ο εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου Δημήτρης Ασπρογέρακας, ζήτησε να σταλούν στον εισαγγελέα τα πρακτικά με την κατάθεση της γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα Ευθαλίας Διαμαντή που είχε καταθέσει ότι «φάκελοι και τσάντες έφευγαν απο γραφείο Καλογρίτσα για το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ». Νωρίτερα ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο, τόσο ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς για τους χειρισμούς του στη διαγωνιστική διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες το έτος 2016, όσο και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος δικάστηκε ως συνεργός του πρώην υπουργού για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Παππάς: Δεν θα αιτηθώ ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθω ένοχος Ο Νίκος Παππάς μέσω των συνηγόρων του δήλωσε πως δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθει ένοχος. «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών», ανέφερε. Λοβέρδος: Η σημερινή απόφαση είναι δικαίωση για τον Καλογρίτσα «Το Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ένοχο τον πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά για παράβαση καθήκοντος. Η προσπάθεια του Νίκου Παππά να μετατρέψει σε πολιτική μια αμιγώς ποινική υπόθεση απέτυχε παταγωδώς. Η αλήθεια έπρεπε να περάσει από το Δικαστήριο και πέρασε. Σε ό,τι αφορά τον εντολέα μας κ.Χρήστο Καλογρίτσα η σημερινή απόφαση είναι δικαίωση γιατί αποτελεί πλήρη και οριστική απόδειξη πως έλεγε την αλήθεια», ανέφερε σε δήλωσή του ο Ανδρέας Λοβέρδος. Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )