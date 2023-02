Εκλογές: Τα ορόσημα ως την προκήρυξη – Οι εκπρόσωποι έκαναν debate, οι αρχηγοί «παίζεται»

Ήταν σχεδόν 23:00 χθες το βράδυ και το debate των δύο εκπροσώπων Τύπου στην ΕΡΤ, του κυβερνητικού εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου και της εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ Πόπης Τσαπανίδου, έβαινε προς το τέλος του. Το τέλος μιας μονόωρης, αρκούντως στυλιζαρισμένης τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, με μικρά περιθώρια διάδρασης μεταξύ δύο πολιτικών στελεχών που, ομολογουμένως, και πείρα έχουν και δεν φοβούνται την απευθείας αντιπαράθεση. Τότε, η κ. Τσαπανίδου βρήκε την ευκαιρία να ρωτήσει εκτός χρόνου τον κ. Οικονόμου, αν αυτό που έκαναν οι δυο τους θα μπορούσε να επαναληφθεί μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Τσίπρα. «Κατά τη διάρκεια αυτής της κυβερνητικής θητείας, ο πρωθυπουργός και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης βρέθηκαν 51 φορές στη Βουλή», αντέτεινε ο κ. Οικονόμου, προσθέτοντας ότι αθροιστικά συζήτησαν 51 ώρες και διερωτώμενος τι παραπάνω θα πουν σε μιάμιση ώρας μιας τηλεοπτικής αναμέτρησης. Νωρίτερα, βεβαίως, στο briefing, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός debate κατά την προεκλογική περίοδο. Η αλήθεια είναι ότι, πέρα από τις δημόσιες αβροφροσύνες, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες της διακομματικής επιτροπής που αναλαμβάνει να συζητήσει τους όρους διεξαγωγής ενός debate. Η ιστορία του 2019 είναι ακόμα νωπή, όταν η ασυμφωνία ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ επέφερε τη μη διεξαγωγή debate. Ο κ. Οικονόμου κατά τη χθεσινή ενημέρωση των πολιτικών συντακτών εμφανίστηκε θετικός σε μια ενδεχόμενη τηλεμαχία των δύο μονομάχων, Κυριάκου Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Το αν, όμως, αυτή θα πραγματοποιηθεί «παίζεται», ενώ το ίδιο ισχύει και για ένα debate με τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων. Και αυτό γιατί όλοι παραδέχονται ότι το ισχύον format στα debate είναι εξαιρετικά βαρετό, στην πράξη, όμως, μια πιο ανοιχτή συζήτηση αποθαρρύνεται, όταν έρχεται η ώρα της διαπραγμάτευσης των όρων. Μετά τις 10 Μαρτίου Όπως και να έχει, οι αποφάσεις για το ή τα debates θα ληφθούν μετά τις 10 Μαρτίου, όταν θα έχει διαλυθεί η Βουλή και θα έχουν προκηρυχθεί οι εκλογές για τις 9 Απριλίου. Ο κ. Μητσοτάκης φέρεται να έχει πάρει τις οριστικές του αποφάσεις και η πιθανότερη μέρα προκήρυξης των εκλογών είναι η 9η Μαρτίου. Νωρίτερα, το πιθανότερο στις 3 Μαρτίου θα συνεδριάσει το υπουργικό συμβούλιο, το οποίο θα κλειδώσει τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και θα κλείσει τις τελευταίες νομοθετικές εκκρεμότητες. Εν συνεχεία, όταν έρθει η ώρα, ο κ. Μητσοτάκης θα επισκεφθεί την ΠτΔ Κατερίνα Σακελλαρόπουλου και μετά θα ενημερώσει τους πολίτες, πιθανότατα με τηλεοπτικό του διάγγελμα. Η άλλη εναλλακτική που μοιάζει να χάνει έδαφος είναι ένα δεύτερο υπουργικό συμβούλιο μέσα σε λίγες μέρες πανηγυρικού χαρακτήρα. Μετά την προκήρυξη των εκλογών, μάλιστα, αναμένεται να λάβει χώρα και μια πανηγυρική συνεδρίαση της ολομέλειας των βουλευτών της ΝΔ και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, πιθανότατα στα γραφεία της ΝΔ, έξω από τα οποία αναμένεται να συγκεντρωθούν φίλοι της ΝΔ, σε μια ιδιότυπη προεκλογική συγκέντρωση. Και μετά, ο κ. Μητσοτάκης θα πάρει τον δρόμο για τις περιοδείες του. Η εκλογική task force Στο Μέγαρο Μαξίμου και στη ΝΔ, παράλληλα, μοιράζονται ήδη οι ρόλοι ενόψει εκλογών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου θα είναι υποψήφιος στη Φθιώτιδα και θα αντικατασταθεί από τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο. Ρόλο στο επικοινωνιακό επιτελείο θα έχει η ευρωβουλευτής Άννα Ασημακοπούλου, ενώ από το επικοινωνιακό επιτελείο ρόλους θα έχουν η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Δημήτρης Τσιόδρας, οι αναπληρωτές διευθυντές Γιώργος Ευθυμίου και Χρήστος Ζωγράφος, ο σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας Έρικ Πάρκς και, βεβαίως, ο επικοινωνιολόγος Σταν Γκρίνμπεργκ. «Σταθερές», ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και επικεφαλής της επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της ΝΔ Γιάννης Μπρατάκος, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης, ενώ στην εξίσωση μπαίνει και ο Σταύρος Παπασταύρου. Διακριτό ρόλο θα έχει ο επικεφαλής των ευρωβουλευτών της ΝΔ Βαγγέλης Μεϊμαράκης, ο οποίος θα οργώσει τις χώρες του εξωτερικού, απευθυνόμενος στην ομογένεια. Στη ΝΔ, κεντρικό ρόλο έχει ο Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος είναι σε άμεση επικοινωνία με τον πρωθυπουργικό σύμβουλο Θανάση Νέζη, ενώ μεταξύ Μαξίμου και κόμματος είναι ο διευθυντής του γραφείου Τύπου Νίκος Ρωμανός. Κεντρικούς ρόλους ενόψει εκλογών αναλαμβάνουν στη ΝΔ ο υφυπουργός Άμυνας Νίκος Χαρδαλιάς, ο βουλευτής Χριστόφορος Μπουτσικάκης και ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θεόδωρος Λιβάνιος. Το πρώτο ντιμπέιτ Οικονόμου – Τσαπανίδου Ειδήσεις σήμερα: Ένας χρόνος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Τα ορόσημα, οι πρωταγωνιστές και τα αδιέξοδα Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή Η Κίνα καλεί σε «διάλογο» Ουκρανία και Ρωσία, απορρίπτει κάθε χρήση πυρηνικών όπλων

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )