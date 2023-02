Εύα Καϊλή: «Όσοι ομολογούν ότι είναι ένοχοι αποφυλακίζονται, όσοι δηλώνουν αθώοι παραμένουν φυλακή» Εκτός φυλακής με βραχιολάκι ο σύντροφος της πρώην αντιπροέδρου του Ευρωκοινοβουλίου Ο Φραντσέσκο Τζόρτζι, σύντροφος της Εύας Καϊλή και πρώην βοηθός στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφυλακίστηκε με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, όπως επιβεβαίωσε στο Politico ο εκπρόσωπος του ομοσπονδιακού εισαγγελέα Eric Van Duyse. Ο Τζόρτζι ήταν μεταξύ των αρχικών κρατουμένων στην εκτεταμένη έρευνα για το Qatargate. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία τόνισε σε ανακοίνωσή της την Πέμπτη «στο πλαίσιο ευρείας κλίμακας έρευνας από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία και την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για φερόμενες πράξεις εγκληματικής οργάνωσης, διαφθοράς και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ένα άτομο παρουσιάστηκε ενώπιον του προδικαστικού συμβουλίου των Βρυξελλών. Το συμβούλιο επιβεβαίωσε σήμερα την προληπτική κράτηση του Φ. Τ., αλλά υπό τον περιοριστικό όρο να φέρει ηλεκτρονικό βραχιόλι. Εάν ασκήσει έφεση κατά της απόφασης, θα εμφανιστεί ενώπιον του εφετείου εντός δεκαπέντε ημερών. Η Ομοσπονδιακή Εισαγγελία δεν θα ασκήσει έφεση στην απόφαση». Σχολιάζοντας την απόφαση των Βελγικών Αρχών για τον Φραντσέσκο Τζόρτζι, ο δικηγόρος της Εύας Καϊλή, Μιχάλης Δημητρακόπουλος τόνισε σύμφωνα με την ΕΡΤ: «Δεν μπορώ να κάνω εκτίμηση, αν ανοίγει ο δρόμος αποφυλάκισης για την κυρία Καϊλή, γιατί παρατηρώ ότι όσοι ομολογούν ότι είναι ένοχοι αποφυλακίζονται και όσοι δηλώνουν αθώοι παραμένουν φυλακή, κόντρα στο τεκμήριο αθωότητας, που σημαίνει ευρωπαϊκός νομικός πολιτισμός». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Γιώργος Ρωμαίος: Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο δημοσιογράφος και πολιτικός BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 16:51 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 13:00

