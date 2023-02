Η διαφορετική συνέντευξη του πρωθυπουργού σε ραδιόφωνο των Τρικάλων: Τι είπε για αυτοδιοίκηση, ποδόσφαιρο και …διατροφή

Your browser does not support the audio element.

Η διαφορετική συνέντευξη του Πρωθυπουργού στον ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Ζυγός Τρίκαλα και στους δημοσιογράφους Τώρα στον αέρα Κώστα Αργυρούση και Γιώργο Παπαγεωργόπουλο- Τι είπε για ποδόσφαιρο, αυτοδιοίκηση και… διατροφή