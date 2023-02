Η Σακελλαροπούλου εγκαινίασε την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας

H Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου εγκαινίασε απόψε την επανέκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Ελευσίνας, υπογραμμίζοντας ότι θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο τρόπο στη σύγχρονη ανάγκη επαναπροσδιορισμού του ρόλου του ως πολυδύναμου πολιτιστικού οργανισμού εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και πνευματικής μέθεξης. Αναφερόμενη στη νέα έκθεση των ευρημάτων, τόνισε ότι «θα διευρύνει το πεδίο της αισθητικής, γνωστικής και αισθητηριακής εμπειρίας και, με τον εμπλουτισμό του εποπτικού υλικού, τη συνδρομή της τεχνολογίας, τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων, θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο αφήγημα, ώστε το κοινό να προσεγγίσει βιωματικά το περιεχόμενο και το νόημα της έννοιας του «ιερού» κατά την αρχαιότητα». Όπως, σημείωσε, «τοποθετώντας τον επισκέπτη στο επίκεντρο, διεγείροντας το συναίσθημά του, μη στοχεύοντας αποκλειστικά στην όραση, αλλά στην πολυαισθητηριακότητα, η νέα έκθεση θα προσδώσει βάθος στην περιπλάνηση ανά τα εκθέματα και θα καλλιεργήσει ένα γόνιμο διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν της Ελευσίνας». Υποστήριξε, επίσης, ότι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ελευσίνας είναι «οργανικά δεμένο με τον αρχαιολογικό χώρο, τόπο της μυστηριακής λατρείας, που κατέστησε την Ελευσίνα ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα του αρχαίου ελληνικού κόσμου» και παρατήρησε ότι «σήμερα, τα μουσεία δεν λειτουργούν στη βάση μιας «αποθηκευτικής», λογικής, αλλά επιδιώκουν να γίνουν ζωντανοί οργανισμοί, προσανατολισμένοι σε μια ουσιαστική μετάδοση γνώσεων και πληροφοριών με τρόπο άμεσο και δυναμικό, με δράσεις και ενέργειες που μετουσιώνουν την επαφή του επισκέπτη με τα εκτιθέμενα αντικείμενα σε μια πολυσήμαντη εμπειρία». Καταλήγοντας, τόνισε ότι «προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται πλέον και το Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας. Εφαρμόζοντας στην πράξη τις σύγχρονες μουσειολογικές αντιλήψεις, στρέφεται προς την ανάδειξη της ουσίας του τόπου, εστιάζοντας στο θέμα των ελευσίνιων μυστηρίων και δίνοντας έμφαση στον ιδρυτικό μύθο της λατρείας και το τυπικό της μύησης». Ειδήσεις σήμερα: Πόλεμος στην Ουκρανία: Παρέμβαση από την Κίνα για την ειρήνη – Ο Ζελένσκι θέλει να δει τον Σι Νέα Σμύρνη: Νέα καταγγελία για βιασμό σε βάρος του μασέρ – Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του Λιούις Καπάλντι: Έπαθε κρίση στη σκηνή λόγω του Συνδρόμου Τουρέτ

