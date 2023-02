Θεοδωρικάκος από Λάρισα: «Βάζουμε τέλος στα άβατα της ανομίας»

Η ασφάλεια της πατρίδας και των πολιτών είναι για την κυβέρνηση βασική προτεραιότητα και η ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εργάζεται για μια σύγχρονη, αποτελεσματική, φιλική αστυνομία που λειτουργεί με διαφάνεια και η οποία με την δράση της διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και συμβάλλει στην ανάπτυξη της χώρας. Αυτό τόνισε ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος, στην παρέμβασή του κατά την ανακοίνωση του αναπτυξιακού προγράμματος Θεσσαλίας, σε εκδήλωση που έγινε παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρθηκε και στην επέκταση του φράχτη στον Έβρο, η κατασκευή του οποίου θα έχει ολοκληρωθεί σε 10 μήνες. Συγκεκριμένα υπογράμμισε: «Η ασφάλεια της πατρίδας μας και των πολιτών, είναι για την Κυβέρνηση της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη βασική προτεραιότητα. Μια δέσμευση, που κάνουμε καθημερινά πράξη τα τελευταία 4 χρόνια. Η ασφάλειά μας περνά μέσα από την στήριξη της Ελληνικής Αστυνομίας: σε υποδομές, εξοπλισμό και προσωπικό. Με την παρουσία και τη δράση των αστυνομικών μας διασφαλίζουμε την κοινωνική συνοχή, την ομαλή λειτουργία της κοινωνικοοικονομικής ζωής και συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της χώρας μας». Αναφερόμενος στη Θεσσαλία ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι το 2023 η οργανική δύναμη του Σώματος αντιστοιχεί σε 2.199 θέσεις και έχουν καλυφθεί όλες. Υπηρετούν 2.246 γυναίκες και άντρες. Από το 2019 έως και τον πρώτο μήνα του 2023 οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλία έχουν ενισχυθεί με 136 μεταθέσεις. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε αναφορά για το πώς έχει ενισχυθεί κάθε υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλία, σημειώνοντας ότι η αυξημένη παρουσία των στελεχών της ΕΛ.ΑΣ. είχε αποτέλεσμα. Τα ποσοστά εξιχνιάσεων το 2022, από το 65% σε κλοπές και διαρρήξεις και 80% σε ληστείες, έως 90% σε υποθέσεις εκβιασμών και 100% σε βιασμούς και ανθρωποκτονίες. Επίσης έχουν ιδρυθεί δύο Γραφεία Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε Λάρισα και Βόλο, ενώ από τον Ιούλιο του 2021 λειτουργεί στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λάρισας Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων. «Δεν υπάρχουν άβατα» Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη στην προσπάθεια αντιμετώπισης των καταλήψεων. Είπε: «Στη δική μας λογική, άβατα και γκρίζες ζώνες ανομίας δεν υπάρχουν. Η ΕΛ.ΑΣ. τον περασμένο Οκτώβριο απελευθέρωσε εδώ στη Λάρισα ένα δημόσιο κτήριο, που επί 7 χρόνια τελούσε υπό κατάληψη. Πρόκειται για τον χώρο του Δημοτικού Γηροκομείου του Δήμου Λάρισας, η λεγόμενη κατάληψη “Ντουγρού”». Σε ό,τι αφορά τον εξοπλισμό ο κ. Θεοδωρικάκος ανέφερε ότι στη Θεσσαλία υπάρχουν στη διάθεση των αστυνομικών 524 οχήματα, ενώ από το 2019 έως σήμερα η ΓΕΠΑΔ Θεσσαλίας έχει ενισχυθεί με 162 οχήματα. Επίσης οι αστυνομικοί ενισχυθεί με όλο τον αναγκαίο επιχειρησιακό και τεχνολογικό εξοπλισμό. Για τις υποδομές είπε ότι προχωρά, μέσω ΣΔΙΤ, η ανέγερση νέου κτιρίου για Διεύθυνση Αστυνομίας Καρδίτσας. Τον Απρίλιο αναμένεται η ανάδειξη προσωρινού αναδόχου και το έργο, ύψους 7,5 εκατ. ευρώ, αναμένεται να υλοποιηθεί σε τρία χρόνια. Επίσης βρίσκεται σε εξέλιξη η αποκατάσταση της στέγης του Κεντρικού καταστήματος Κράτησης Βόλου. Όπως είπε ο κ. Θεοδωρικάκος η ΝΔ κάνει πράξη όλες τις δεσμεύσεις της. «Η Ελλάδα αλλάζει με πράξεις. «Με σχέδιο και αποφασιστικότητα, με σταθερό χέρι και προσανατολισμό, εργαζόμαστε για την προστασία της πατρίδας και των πολιτών. Με την αξιοπιστία και τα αποτελέσματα του έργου μας κοιτάμε τους πολίτες στα μάτια». Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη συμμετείχε σε σύσκεψη με στελέχη της Αστυνομίας στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας. Ειδήσεις σήμερα: Η ομιλία Μητσοτάκη στη Λάρισα: Όλη η Ελλάδα θα γίνει μπλε στις εκλογές της άνοιξης Ιωάννινα: Δύο νεκροί μετά από σφοδρή σύγκρουση ΙΧ με ασθενοφόρο – Δείτε φωτογραφίες Μεγάλη η έξοδος για το τριήμερο – Στο «κόκκινο» Αττική Οδός και Κηφισός

