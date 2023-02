Θεοδωρικάκος στη Βουλή: Μέχρι τέλος του έτους θα έχει κατασκευαστεί το νέο τμήμα του φράχτη στον Έβρο «Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023 έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερες από 7.600 αποτροπές παράνομων μεταναστών στον Έβρο και 118 συλλήψεις διακινητών στην επικράτεια υποστηρίζει ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Ενεργή χαρακτήρισε την απειλή εργαλείοποίησης του μεταναστευτικού απο τις τουρκικές αρχές ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος παρά το θετικό κλίμα που εχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις λογω του σεισμού της 6ης Φεβρουαρίου. «Η απειλή από την εργαλειοποίηση δυστυχισμένων ανθρώπων είναι ενεργή, με απρόβλεπτες συνέπειες για την τάξη και την ασφάλεια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ξεκινώντας την ενημέρωση για την πορεία του φράχτη στον Έβρο στα μελη της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. «Το 2022 οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας στον Έβρο απέτρεψαν την είσοδο σε περισσότερους από 260 χιλιάδες παράνομους μετανάστες. Άνθρωποι που οδηγήθηκαν στα σύνορά μας -τα σύνορα της Ευρώπης- από αδίστακτα κυκλώματα, πολλές φορές με την ανοχή ή και την καθοδήγηση των τουρκικών αρχών. Στο πλαίσιο μίας υβριδικής, ασύμμετρης απειλής για την ασφάλεια της πατρίδας και των Ελλήνων πολιτών. Την ίδια περίοδο, στην επικράτεια, συνελήφθησαν 1500 διακινητές», επεσήμανε ακόμη. «Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2023 έχουν γίνει μέχρι στιγμής περισσότερες από 7.600 αποτροπές παράνομων μεταναστών στον Έβρο και 118 συλλήψεις διακινητών στην επικράτεια. Και μιλάμε για τους κεντρικούς μήνες του χειμώνα», σημειωσε ο κ Θεοδωρικακος. Στη συνέχεια πρόσθεσε πως «η εμπειρία μας έχει διδάξει ότι ο φράχτης είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο και μέσο αποτροπής. Για αυτό και αποφασίστηκε από το ΚΥΣΕΑ η επέκτασή του, στο σύνολο της συνοριακής γραμμής, κατά μήκος του ποταμού Έβρου, κατά μήκος των ευρωπαϊκών συνόρων με την Τουρκία. Γιατί, ο καθένας πιστεύω μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος για ολόκληρη την Ευρώπη, αν η Ελλάδα -οι Έλληνες ακρίτες- δεν έστελναν ένα ισχυρό μήνυμα αποτροπής και ανθρωπισμού ταυτόχρονα», συμπλήρωσε. «Στον Έβρο οι γυναίκες και οι άντρες της ΕΛΑΣ, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, οι ακρίτες μας που κατοικούν στην περιοχή, υπερασπίζονται τις αρχές και τις αξίες του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού. Ξεκινάμε με την επέκταση με το τμήμα των 35 περίπου χιλιομέτρων, στον κεντρικό Έβρο, σε σημεία όπου η γειτνίαση ποταμού και ορεινού όγκου, καλυμμένου με πυκνό δάσος, τα καθιστά ιδανικά ως περάσματα παράνομων μεταναστών. Μιλάμε για την ευρύτερη περιοχή «Ψαθάδες Διδυμοτείχου – Κορνοφωλιά Σουφλίου», υποστήριξε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. «Ο προϋπολογισμός του έργου ήταν 99 εκ. 200 χιλιάδες ευρώ,συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή εμποδίου από ισχυρό μεταλλικό κιγκλίδωμα ύψους περίπου 5 μέτρων, πακτωμένο στο έδαφος σε βάθος 6 μέτρων, με προσαρμογή αντιαναρριχητικής λαμαρίνας στο επάνω μέρος καθώς και κονσερτίνα», εξήγησε στη συνέχεια. Σύμφωνα με τον κ. Θεοδωρικάκο το έργο περιλαμβάνει: • Χωματουργικά έργα συντήρησης, αναβάθμισης και κατασκευής νέων οδών επιτήρησης, ενίσχυσης υφιστάμενων τεχνικών έργων και ενίσχυση αναχωμάτων. • Κατασκευή θυροφραγμάτων. • Κατασκευή 7 νέων υπερυψωμένων αντιβαλιστικών παρατηρητηρίων κατά μήκος των τεχνητών εμποδίων. • Εργασίες βελτίωσης, συντήρησης , αναβάθμισης σε τέσσερα ΕΦ και σε τέσσερα ΕΠ του Ελληνικού Στρατού. • Εργασίες βελτίωσης, συντήρησης και αναβάθμισης τριών κτιρίων της ΕΛ.ΑΣ.. • Νέο προκατασκευασμένο κτίριο επιφάνειας 300 τ.μ. για τη φύλαξη εξοπλισμού προστασίας των συνόρων”. Ακολούθως ο κ. Θεοδωρικακος τονισε πως «η απειλή για την εθνική τάξη και ασφάλεια, για την πατρίδα και τους πολίτες, απαιτεί άμεση και αποτελεσματική απάντηση. Για αυτό και επιλέχθηκε η εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης, καθόσον δεν ήταν δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Το καλοκαίρι έρχεται, η στάθμη του ποταμού πέφτει και τα μεταναστευτικά ρεύματα εντείνονται. Ο χρόνος και τα γεγονότα πιέζουν». «Σε κάθε περίπτωση, τονίζω ότι υπήρξε μέριμνα για την τήρηση όλων των νόμιμων προϋποθέσεων: • Η εν λόγω ανάθεση γίνεται στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, δεδομένου ότι αφορά τμήμα 35 χιλιομέτρων από την επέκταση των 140 χιλιομέτρων του αποτρεπτικού εμποδίου στον Έβρο, επέκταση που κρίθηκε αναγκαία με την απόφαση του ΚΥΣΕΑ. • Συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή που δεν απορρέουν από δική της ευθύνη. Είναι δυστυχώς πιθανό να έχουμε ένταση των πιέσεων και μετά τον καταστροφικό σεισμό στη γειτονική μας χώρα, αλλά και σε περιοχές της Συρίας. • Για την αντιμετώπισή τους δεν είναι δυνατή η τήρηση προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Υπογραμμίζω ότι η διαδικασία έχει τη ομόφωνη σύμφωνη γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων», υποστήριξε ο κ. Θεοδωρικάκος. «Στο πλαίσιο αυτό, κοινοποιήθηκε στις 5 εργοληπτικές επιχειρήσεις 7ης τάξης πρόσκληση προκειμένου να μετάσχουν στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, με προθεσμία αρχικά έως τις 25 Ιανουαρίου και τελικά έως τις 10 Φεβρουαρίου του 2023. Στη διαπραγματευτική διαδικασία προσήλθαν οι δύο εκ των πέντε επιχειρήσεων, οι οποίες κατέθεσαν μία κοινή προσφορά ως «Ένωση Οικονομικών Φορέων ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ», που κατόπιν διαδοχικών βελτιώσεων ανήλθε στο ποσό των 78.002.261,17 ευρώ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), ήτοι μέση τεκμαρτή έκπτωση 2.50%. Η προσφορά έγινε δεκτή και ακολούθησε η κατάθεση των δικαιολογητικών κατακύρωσης τα οποία και ελέγχθηκαν ως προς την εγκυρότητα και την πληρότητά τους. Το σχέδιο της σύμβασης και ο φάκελος του έργου υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια του προσυμβατικούελέγχου. Επ’ αυτού, εκδόθηκε -στις 21 Φεβρουαρίου- η υπ’ αριθμόν 099/2023 Πράξη του Ε’ Κλιμακίου μ την οποία αποφαίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή του Σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου (δηλαδή του Υπουργείου προστασίας του Πολίτη) και των επιχειρήσεων «Ένωση Οικονομικών Φορέων ΤΕΡΝΑ ΑΕ και ΙΝΤΡΑΚΑΤ». Λαμβάνουμε πρόνοια για την προστασία της πατρίδας και των πολιτών. Την προστασία των συνόρων της Ελλάδας και της Ευρώπης», δήλωσε. «Το έργο ξεκινά με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, αλλά είναι προφανές ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξει την αλληλεγγύη της στην πράξη”. Τελος ειπε πως «όπως, βεβαίως, και η γειτονική Τουρκία να αναλάβει την ευθύνη που της αναλογεί, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της έναντι της ΕΕ και στο πλαίσιο της καλής γειτονιάς με την Ελλάδα. Επιδιώκουμε ειρήνη και συνεργασία. Αναβαθμίζουμε την αποτρεπτική μας δύναμη. Υπερασπιζόμαστε την εθνική μας κυριαρχία και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Στέλνουμε ένα ισχυρό μήνυμα αποφασιστικότητας και ικανότητας. Η Ελλάδα είναι πλέον πιο ισχυρή. Με διεθνείς συμμαχίες. Με το απαραίτητο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό, με κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη», κατέληξε. Ειδήσεις σήμερα: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Super Κική Αυστραλία: Έβρεξε… ψάρια σε πόλη που βρίσκεται εκατοντάδες χιλιόμετρα από την ακτογραμμή Έβρος: Έκκληση για πληροφορίες απευθύνουν οι γονείς της 28χρονης – «Δεν πιστεύουμε ότι αυτοκτόνησε» BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 16:51 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 13:00

