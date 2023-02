Καλάθι του νοικοκυριού: Θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Ιουνίου

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα διαρκέσει το «καλάθι του νοικοκυριού», δήλωσε μιλώντας στον «ΣΚΑΪ 100,3» ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι θα κατατεθεί σχετική διάταξη για την επέκταση του μέτρου. Ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι, όπως έγινε τα Χριστούγεννα, θα υπάρξει και «πασχαλινό καλάθι» και «καλάθι του νονού». Σχετικά με τις τιμές των σαρακοστιανών προϊόντων, εν όψει Καθαράς Δευτέρας, τόνισε ότι είναι χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι και αυτό φαίνεται από την κάρτα που έχει δημοσιεύσει το υπουργείο σε συνεργασία με το e-katanalotis. Αναφερόμενος στο σαρακοστιανό καλάθι που ισχύει στη Βαρβάκειο, σημείωσε ότι είναι 20% φθηνότερο σε σχέση με πέρυσι. Ο υπουργός αναγνώρισε ότι δεν μπορούν να πάνε όλοι οι καταναλωτές στη Βαρβάκειο, ωστόσο είπε ότι οι τιμές εκεί επηρεάζουν πτωτικά τις τιμές στο σύνολο της αγοράς. Για τη λαγάνα, ανέφερε ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η κλασική θα κυμανθεί στα 3-3,50 ευρώ, αυξημένη μεσοσταθμικά κατά 10 λεπτά σε σχέση με πέρυσι. Εξήγησε ότι περίπου 4,5 ευρώ θα κοστίζει η λαγάνα «γκουρμέ». Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι προφανώς το «καλάθι του νοικοκυριού» δουλεύει και έχει πιέσει τις τιμές προς τα κάτω συνολικά. Τόνισε μάλιστα ότι τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός των τροφίμων στην ευρωζώνη παρουσίασε αύξηση, ωστόσο στην Ελλάδα παρέμεινε σταθερός. Απαντώντας σε ερώτηση για την ημερομηνία των εκλογών, τόνισε ότι όλοι δουλεύουν με το σενάριο ότι οι εκλογές πλησιάζουν, χωρίς πάντως να αναφερθεί σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Αναφερόμενος στην υπόθεση του παρουσιαστή-τηλεοπτικού παραγωγού που κατηγορείται για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα «μαύρου» χρήματος, επανέλαβε ότι δεν έχει λάβει χρήματα από τον αναπτυξιακό νόμο. Όπως είπε, είχε κάνει αίτηση στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, στον οποίο γινόταν αυτόματα δεκτός, καθώς δεν υπήρχε έλεγχος πριν την υπαγωγή. Διευκρίνισε ότι ο συγκεκριμένος δεν έκανε κανένα από τα επόμενα βήματα και, κατά συνέπεια, δεν έλαβε κανένα ποσό. Ο υπουργός σημείωσε ότι πλέον η ΝΔ έχει αλλάξει τον νόμο και με βάση τις ισχύουσες διατάξεις ο παρουσιαστής-τηλεοπτικός παραγωγός δεν θα μπορούσε να ενταχθεί, ενώ χαρακτήρισε σενάριο επιστημονικής φαντασίας τα δημοσιεύματα ότι ο εισαγγελέας ήταν αυτός που μπλόκαρε την εκταμίευση 10 εκατ. για τον παρουσιαστή μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Πού θα δούμε βροχές Υπόθεση Μαντλίν: Τα τρία επίθετα της Πολωνής, η ροζ σελίδα και η άρνηση της οικογένειας να κάνει τεστ DNA Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά

