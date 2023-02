Καραμανλής: Μέσα στο 2023 θα δοθεί στην κυκλοφορία το τμήμα Τρίκαλα – Καλαμπάκα του Ε65

Για τα έργα, που αλλάζουν το θεσσαλικό κάμπο, μίλησε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Καραμανλής, κατά την παρουσίαση του Αναπτυξιακού Προγράμματος για τη Θεσσαλία του 2030, με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι το ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο που εκπόνησε και υλοποιεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αγγίζει τα 1,63 δισ. ευρώ. Σχέδιο, το οποίο, στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Τη διασυνδεσιμότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ως προς τη διασυνδεσιμότητα, ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι πρέπει: «Να κλείσουμε το κενό που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια με τα οδικά και να πάμε στη νέα γενιά έργων που είναι τα σιδηροδρομικά». Ξεκίνησε από το πρώτο και πλέον εμβληματικό οδικό έργο: Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, Τρίκαλα – Εγνατία, που επισήμανε ότι ήταν επί σχεδόν 10 χρόνια μπλοκαρισμένο σε σύνθετα προβλήματα και στην ουσία ήταν ξεγραμμένο. Ο κ. Καραμανλής τόνισε ότι στο πρόβλημα της χρηματοδότησης ασχολήθηκε και βρήκε λύση ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. «Αν δεν είχε αφιερώσει χρόνο, προσπάθεια και κυρίως πολιτικό κεφάλαιο ώστε να καταφέρει να πείσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βασικά την Επιτροπή Ανταγωνισμού για να λάβουμε την απαραίτητη έγκριση, δεν θα είχε ενταχθεί το έργο αυτό ποτέ στο Ταμείο Ανάκαμψης», επισήμανε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών προσθέτοντας: «Και βέβαια για να σας αποδείξουμε με πόση ταχύτητα λειτουργήσαμε, την έγκριση τη λάβαμε τον Ιανουάριο του 2021 και το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς ξεκινάμε το έργο». Ο κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι: «Τώρα είμαστε στο 20% του συνολικού αντικειμένου. Μιλάμε για ένα δρόμο 70 χλμ. προϋπολογισμού 480 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε κατασκευάσει το 20%. Αύριο θα επισκεφθούμε και ένα εργοτάξιο για να δούμε μαζί με τον Πρωθυπουργό το πως πάει το έργο». Ο κ. Καραμανλής δήλωσε μάλιστα: «Ένα έργο που ήταν ξεχασμένο στα χαρτιά, γίνεται πραγματικότητα. Και μάλιστα, από τα Τρίκαλα ως την Καλαμπάκα, θα είμαστε έτοιμοι μέχρι το τέλος του χρόνου να το δώσουμε στην κυκλοφορία. Και αυτό είναι κάτι που το λέμε πρώτη φορά, δηλαδή τα πρώτα 24 χλμ. μέχρι το τέλος του έτους, θα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία». Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημείωσε, επιπλέον, ότι έχουν δοθεί 50 εκατ. ευρώ για έργα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας σε σημεία υψηλής επικινδυνότητας, σε όλο το εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο που διατρέχει τη Θεσσαλία. Ο κ. Καραμανλής στη συνέχεια αναφέρθηκε στα σιδηροδρομικά έργα, που είχαν μείνει πίσω. Ειδικότερα, σε επίπεδο ενδοπεριφερειακού δικτύου, προχωρά η εγκατάσταση ηλεκτροκίνησης στη γραμμή Λάρισα – Βόλος, ένα έργο με προϋπολογισμό πάνω από 92 εκατ. ευρώ το οποίο δημοπρατήθηκε τον Ιανουάριο του 2021 και συμβασιοποιήθηκε τον Μάιο του 2022 με κατασκευαστική περίοδο τους 36 μήνες. «Αυτό το έργο είναι σε εξέλιξη τώρα που μιλάμε, έχει εργοτάξιο», τόνισε ο κ. Καραμανλής. Αντίστοιχα, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κατάφερε να ξεμπλοκάρει ένα ακόμη βαλτωμένο έργο, την αναβάθμιση της γραμμής Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα, την οποία δημοπράτησε το Νοέμβριο του 2021 και συμβασιοποίησε τον Νοέμβριο του 2022, με προϋπολογισμό σχεδόν 82 εκατ. ευρώ και με ορίζοντα υλοποίησης τα τρία έτη. Ενώ και σε επίπεδο εθνικού δικτύου, προχωρά η αναβάθμιση Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Προμαχώνας και στο τμήμα Δομοκός – Παλαιοφάρσαλος, που διαπερνά τη Θεσσαλία. «Ξεπεράσαμε αυτά τα προβλήματα, τα λύνουμε και έτσι με αυτό το έργο που έρχεται από το παρελθόν, συμπληρώνουμε τον βασικό κρίκο που έλειπε στη διασυνδεσιμότητα της χώρας μας. Και ενισχύουμε την περίοπτη γεωγραφική θέση της Θεσσαλίας, ως ο “ομφαλός” της ηπειρωτικής Ελλάδας», τόνισε ο κ. Καραμανλής, Αναφέρθηκε, επίσης, σε ένα από τα σημαντικότερα έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων που θα πραγματοποιηθεί στη χώρα μας: Το Φράγμα του ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων και την κατασκευή των δικτύων διανομής του νερού, μια επένδυση ύψους 243 εκατ. ευρώ που θα υλοποιηθεί με ΣΔΙΤ. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε ότι: «Αυτό είναι ένα έργο πνοής για όλη τη Θεσσαλία. Διότι στην ουσία βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Λύνουμε οριστικά προβλήματα άρδευσης στους ΤΟΕΒ Φαρσάλων, Θεσσαλιώτιδας, Τιτανίου. Σημαντικό έργο που συζητιέται εδώ και δεκαετίες. Και αυτό το έργο δεν είναι πλέον “ένα έργο που θα γίνει”, αλλά ένα έργο το οποίο υλοποιείται με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση». Ο κ. Καραμανλής αναφέρθηκε και σε άλλα έργα που συμβάλλουν και αυτά στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του Γενικού Νοσοκομείου της Λάρισας. Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών επισήμανε ότι μετά την καταστροφή που επέφερε ο Ιανός «ο Μητσοτάκης κατεβαίνει από το ελικόπτερο και μας λέει να μην μπλέξουμε σε διαδικασίες μακρόσυρτες. Νομοθετήσαμε και καταφέραμε σήμερα από τα 145 εκατ. ευρώ να έχουμε ολοκληρώσει το 60% των έργων. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ». Κλείνοντας, ο κ. Καραμανλής απευθυνόμενος στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, κ. Κώστα Αγοραστό τόνισε ότι από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών «θα είμαστε εδώ, να ενημερώνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα ποια είναι η εξέλιξη των έργων». Στη συνέχεια αναφέρθηκε ειδικά στο δρόμο Λάρισα – Φάρσαλα: «Δεν μπορώ να το ξεχάσω αυτό το έργο. Ήταν έργο ξεχασμένο στα συρτάρια του Υπουργείου, ήταν στη φαντασία. Τι κάναμε: Καταρχήν, αναγνωρίζοντας την περιφερειακή διάσταση αυτού του έργου, είπαμε το προφανές, το οποίο δεν το λένε συνήθως οι υπουργοί: Πάρτε το στην Περιφέρεια και ωριμάστε το μελετητικά. Πράγμα που έγινε και με μεγάλη ταχύτητα». Δήλωσε, επίσης, ότι βούληση του Υπουργείου Υποδομών και του Πρωθυπουργού είναι να γίνει αυτό το έργο για αυτό και θα βοηθήσει την Περιφέρεια Θεσσαλίας να βρει χρηματοδότηση. Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 37 ετών στον 53χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά τα ανήλικα ανίψια του – «Ήταν ένα τέρας» Ξεκίνησε η έξοδος για το τριήμερο – Καθυστερήσεις σε Αττική Οδό και Κηφισό Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses

