Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε την 110 Πτέρυγα Μάχης με Φλώρο, Τσούνη και Χαρδαλιά Η Αεροπορική Βάση Λάρισας είναι το πρώτο οργανωμένο πολεμικό αεροπορικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί την 110 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ) στην Αεροπορική Βάση Λάρισας, πρώτο σταθμό της επίσκεψης που πραγματοποιεί σήμερα στη Λάρισα. Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τις δυνατότητες της αεροπορικής βάσης, ένω είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη MQ-9, να ενημερωθεί για τις δυνατότητες και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους. Η βάση της Λάρισας είναι ένα από τα σημεία όπου εκδηλώνεται η αμυντική συνεργασία ανάμεσα στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς από εκεί επιχειρούν τακτικά αμερικανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ έχουν υλοποιηθεί έργα για τη συντήρηση και τη στέγασή τους. Η Αεροπορική Βάση Λάρισας είναι το πρώτο οργανωμένο πολεμικό αεροπορικό συγκρότημα που κατασκευάστηκε και λειτούργησε στην Ελλάδα. Η ιστορία της αρχίζει με την προσγείωση σε αυτήν του πρώτου ελληνικού αεροσκάφους με την επωνυμία «Δαίδαλος» στις 29 Σεπτεμβρίου 1912. Αποστολή της 110 ΠΜ είναι η συντήρηση των μέσων και συστημάτων για ανάληψη αεροπορικών επιχειρήσεων και αντιμετώπιση καταστάσεων ανάγκης. Τον Πρωθυπουργό υποδέχτηκαν ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Χαρδαλίας, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Κωνσταντίνος Φλώρος, ο Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας Αντιπτέραρχος Γιώργος Φασούλας και ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζορτζ Τσούνης.

