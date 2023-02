Κυριάκος Μητσοτάκης: Το παρασκήνιο της επίσκεψής του στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses «Τι θα με κεράσετε παιδιά;» είπε ο πρωθυπουργός σε Λαρισαίους μαθητές σε σουβλατζίδικο – Όλα τα παραλειπόμενα – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες Πλήθος κόσμου υποδέχθηκε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη Λάρισα, για την προγραμματισμένη- εδώ και καιρό- περιοδεία του πρωθυπουργού. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πλατυκάμπου ήταν ο πρώτος σταθμός της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στην περιοχή της Λάρισας το πρωί της Παρασκευής, όπου τον υποδέχθηκαν τοπικά στελέχη, αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι φορέων και η διοίκηση του Συνεταιρισμού. Μάλιστα, σύμφωνα με το onlarissa, ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον καθηγητή Βιοχημείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα και τον πρόεδρο του Συνεταιρισμού Πλατυκάμπου Γιάννη Κουκούτση για τη μεγάλη συμφωνία με ιαπωνική εταιρεία για τη δημιουργία εργοστασίου επεξεργασίας και τυποποίησης σκόρδου στην περιοχή. Ο κ. Κουκούτσης δώρισε στον πρωθυποργό κρασί αλλά και… σκόρδα μαζί με ένα καλάθι τοπικών προϊόντων. «Για το κακό το μάτι, να μην σας πιάνει μάτι πρόεδρε…» είπαν όσοι ήταν εκεί. Μητσοτάκης σε ηλικιωμένο καπνιστή: «Πρέπει να κόψεις το τσιγάρο» Επίσης, κατά τη διάρκεια της βόλτας του στους δρόμους της Λάρισας, σύμφωνα με το politic, ένας ηλικιωμένος τον πλησίασε με τσιγάρο στο χέρι και του εξιστόρησε κάποια γεγονότα από το παρελθόν, με τον πρωθυπουργό να τον ακούει προσεκτικά, λέγοντας του παράλληλα ότι πρέπει να κόψει το κάπνισμα. Το σχόλιο Μητσοτάκη για Guns N’ Roses Παράλληλα, ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ενημερωμένος και για την πολυαναμενόμενη συναυλία των Guns N’ Roses το καλοκαίρι. Συγκεκριμένα, τον πρωθυπουργό πλησίασε ένας πολίτης που φορούσε σκούφο του γνωστού συγκροτήματος, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σχολιάζει «έρχονται», αναφερόμενος προφανώς στη συναυλία του προσεχούς καλοκαιριού που ανακοινώθηκε πριν από μερικές ημέρες. Η ατάκα του πρωθυπουργού σε Λαρισαίους μαθητές σε σουβλατζίδικο Επίσης, αιφνιδίασε η ατάκα του πρωθυπουργού τους μαθητές του 4ου Γυμνασίου Λάρισας, οι οποίοι είχαν μόλις καθίσει για να παραγγείλουν σε ψητοπωλείο, σύμφωνα με το tinealarissa. Την ώρα που έκανε τη βόλτα του, ο πρωθυπουργός έκανε μια στάση στο τραπέζι των μαθητών και χαριτολογώντας τους ρώτησε: «Τι θα με κεράσετε παιδιά;». Οι μαθητές γέλασαν, τον αναγνώρισαν και του ζήτησαν να φωτογραφηθεί μαζί τους. Ευδιάθετος ο πρωθυπουργός τους ρώτησε τι τάξη πηγαίνουν, συνομίλησε μαζί τους και σαφώς δεν τους αρνήθηκε να βγάλουν φωτογραφία, ενώ στη συνέχεια φωτογραφήθηκε και με τον ιδιοκτήτη του ψητοπωλείου. Όσα «είδε» ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Πάρκο Καινοτομίας JOISTΠαράλληλα, το Πάρκο Καινοτομίας JOIST στη Λάρισα επισκέφθηκε ο πρωθυπουργός όπου ενημερώθηκε από τους υπεύθυνους του πάρκου για τις δράσεις, τους χώρους και τις δυνατότητες που αυτοί προσφέρουν, σύμφωνα με το larissanet. Το Πάρκο Καινοτομίας ενισχύει την καινοτομία και τη μεταφορά γνώσης στα πεδία της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογίας, της επιστήμης, της τέχνης και του design. Στο JOIST πραγματοποιούνται επιμορφωτικά σεμινάρια, δημιουργικά και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες, συνέδρια, ημερίδες και ενδιαφέρουσες εκθέσεις. Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για εκλογές: Μπήκαμε στην τελική ευθεία – Στην ώρα τους οι ανακοινώσεις Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά Μάνδρα: Η στιγμή που άγνωστοι γαζώνουν με καλάσνικοφ το σπίτι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 09:22 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 23.02.2023, 14:00

