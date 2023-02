ΝΔ: Δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο βουλευτής Πειραιά Χριστόφορος Μπουτσικάκης Ορίστηκε μέλος της επιτροπής εκλογικού αγώνα Ο βουλευτής Α’ Πειραιώς και Νήσων της Νέας Δημοκρατίας Χριστόφορος Μπουτσικάκης με ανοιχτή επιστολή του ανακοινώνει ότι στις επερχόμενες εθνικές εκλογές δεν θα είναι εκ νέου υποψήφιος βουλευτής. Ο κ. Μπουτσικάκης αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του: «Σε αυτή την κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον της χώρας εκλογική μάχη, καλούμαστε όλοι να βάλουμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες και οφείλουμε να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον της μεγάλης κεντροδεξιάς παράταξης, της μεγάλης και ισχυρής Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη.» Κατόπιν απόφασης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Χριστόφορος Μπουτσικάκης συστρατεύεται στην Κεντρική Διοίκηση της ΝΔ και αναλαμβάνει δράση στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα. Ο βουλευτής της ΝΔ κλείνοντας, ευχαριστεί όλες και όλους όσοι τον τίμησαν και τον εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους, επισημαίνοντας ότι «οι πόρτες του πολιτικού μου γραφείου θα παραμένουν ανοιχτές συνεχίζοντας να είμαι δίπλα στους Πειραιώτες και τους Νησιώτες». Αναλυτικά η επιστολή του: Αγαπητές φίλες και φίλοι, Τον Ιούλιο του 2019 με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας και με εκλέξατε στο ιδιαίτερα τιμητικό αξίωμα του Βουλευτή της εκλογικής Περιφέρειας της Α’ Πειραιά και Νήσων με το κόμμα της ΝΔ. Τα τέσσερα αυτά χρόνια αγωνίστηκα με πάθος, μεράκι και όραμα, θέλοντας να κάνω πράξη την επιθυμία όλων των συμπολιτών μου, ο Πειραιάς και τα Νησιά μας να γίνουν πρωταγωνιστές και να βρεθούν στο επίκεντρο των εξελίξεων. Να καταστούν οδηγός στο πρώτο βαγόνι του τρένου της ανάπτυξης και της ευημερίας που επιτεύχθηκε εξαιτίας των επιτυχημένων πολιτικών του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της Κυβέρνησής του. Παρά τις αντιξοότητες και τις κρίσεις σε παγκόσμιο επίπεδο όχι μόνο σταθήκαμε όρθιοι αλλά πήγαμε και τη χώρα μπροστά σε όλα τα επίπεδα. Αποκαταστήσαμε τη σχέση εμπιστοσύνης πολιτών και κράτους, θωρακίσαμε τα σύνορα της χώρας, αποδώσαμε μερίδιο της οικονομικής ευημερίας στους πολίτες, στηρίξαμε αυτούς που έχουν ανάγκη και αυξήσαμε τις ευκαιρίες που χρειάζονται οι νέοι. Τα τέσσερα αυτά χρόνια αισθάνομαι ότι τίμησα την εμπιστοσύνη σας με συνέπεια στις αξίες και τις αρχές για τις οποίες με εκλέξατε. Ήμουν πάντα εκεί με συνεχείς παρεμβάσεις στις Κοινοβουλευτικές διαδικασίες, με διαρκή παρουσία στα Κοινοβουλευτικά έδρανα, με τοποθετήσεις και με εισηγήσεις πληθώρας νομοθετήματων για τον Πειραιά και τα Νησιά μας. Πλέον, ο αγώνας που θα δίνω για όλα αυτά που πρεσβεύει η Παράταξή μας και η πλειοψηφία του ελληνικού λαού, θα είναι από ένα διαφορετικό μετερίζι. Στη βάση της κοινής αντίληψης της κρισιμότητας των εθνικών εκλογών που έρχονται και κατόπιν επιθυμίας του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη, συστρατεύομαι στην Κεντρική Διοίκηση της Παράταξής μας και αναλαμβάνω δράση στην Επιτροπή Εκλογικού Αγώνα, στη μάχη που καλούμαστε να δώσουμε όλοι μαζί ενωμένοι, απέναντι στο λαϊκισμό, τα ψέματα και τις ψευδαισθήσεις της αντιπολίτευσης. Σε αυτή την κρίσιμη για το παρόν και το μέλλον της χώρας εκλογική μάχη καλούμαστε όλοι να βάλουμε στην άκρη τις προσωπικές φιλοδοξίες και οφείλουμε να υπηρετήσουμε το κοινό συμφέρον της μεγάλης κεντροδεξιάς Παράταξης, της μεγάλης και ισχυρής Ελλάδας, υπό την καθοδήγηση του Προέδρου και Πρωθυπουργού μας Κυριάκου Μητσοτάκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, όλες και όλους όσοι με τιμήσατε και με εμπιστευτήκατε με την ψήφο σας, αλλά και όσες και όσους συμπορευτήκαμε σε δύσκολες για τη χώρα περιόδους. Σας διαβεβαιώνω πως θα συνεχίσω να είμαι δίπλα σας στην προσπάθεια για μια καλύτερη καθημερινότητα και μια κοινωνία ίσων ευκαιριών για όλους. Οι πόρτες του πολιτικού μου γραφείου θα παραμένουν ανοιχτές, στεγάζοντας κάθε έγνοια και προβληματισμό σας. Και δε θα μπορούσε να γίνει αλλιώς, αφού η αγάπη μου για τον Πειραιά και τα Νησιά μας δεν εξαντλείται σε μια βουλευτική υποψηφιότητα ή σε μια προσωπική εκλογική επιτυχία. Άλλωστε έχουμε να προσφέρουμε ακόμη πολλά στην πόλη που γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε και εξακολουθούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε, από όποιο αξίωμα κι αν κληθούμε να υπηρετήσουμε το δημόσιο βίο της χώρας στο μέλλον Συνεχίζουμε μαζί! Με εκτίμηση και αληθινή ευγνωμοσύνη, Χριστόφορος Μπουτσικάκης Βουλευτής ΝΔ Α’ Πειραιά & Νήσων» Ειδήσεις σήμερα: Τα εννέα στοιχεία που «έκαψαν» τον γιο για τη δολοφονία του πατέρα του στη Ρόδο Αλβανοί τσακώθηκαν σε καφετέρια, πυροβόλησαν και σκότωσαν πελάτη Το ρομάντζο της Βανδή με τον Μπισμπίκη: Οι υπέρ, οι κατά και η… πρώην Best of Network 24.02.2023, 09:22 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 23.02.2023, 14:00 24.02.2023, 10:45

