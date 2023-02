Οικονόμου για καταδίκη Παππά: Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον Τσίπρα

«Κόλαφο» για τον Αλέξη Τσίπρα χαρακτηρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου την καταδικαστική απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου για τον Νίκο Παππά, «τον παλαιότερο και στενότερο συνεργάτη του». Μάλιστα, έθεσε και ζήτημα για την συμμετοχή του στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς εκλογές. Ο κ. Οικονόμου κάλεσε τους «λαλίστατους κήνσορες του ΣΥΡΙΖΑ να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες άμεσα και γενναία, και να παραδεχτούν το προφανές: ότι χρησιμοποίησαν καταχρηστικά και παράνομα την εξουσία που τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό για να χειραγωγήσουν την ενημέρωση, να αλώσουν τη Δημοκρατία μας και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αυταρχικό τριτοκοσμικό καθεστώς». «Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κ. Τσίπρα, καθώς ο κ. Παππάς, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, συντόνιζε και κατεύθυνε μία επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό τη νόθευση της δημοκρατίας»΄επισήμανε. Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρώτησε τον ΣΥΡΙΖΑ αν «θα αναλάβει ο κ. Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του;» όπως και αν «θα αποσύρει ο κ. Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παππά;» Αναλυτικά η δήλωση του Γιάννη Οικονόμου Το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο για παράβαση καθήκοντος τον πρώην Υπουργό κ. Νίκο Παππά -τον παλαιότερο και στενότερο συνεργάτη του κ. Τσίπρα- για την υπόθεση του διαγωνισμού για τις τηλεοπτικές άδειες το 2016. Του επέβαλε μάλιστα την ανώτατη για το αδίκημα αυτό προβλεπόμενη ποινή. Η καταδίκη για παράβαση καθήκοντος συνιστά το πλέον απαξιωτικό ιδιώνυμο αδίκημα για δημόσιους λειτουργούς. Η απόφαση είναι κόλαφος προσωπικά για τον κ. Τσίπρα, καθώς ο κ. Παππάς, μέσα από το Μέγαρο Μαξίμου, συντόνιζε και κατεύθυνε μία επιχείρηση ελέγχου και χειραγώγησης της ενημέρωσης, με απώτερο σκοπό τη νόθευση της δημοκρατίας. Πρόκειται για μια θλιβερή ημέρα της πολιτικής μας ιστορίας, καθώς ένας πρώην Υπουργός καταδικάζεται για παράβαση καθήκοντος. Είναι όμως και μια μέρα αποκαλυπτική. Από τη μία διότι φάνηκε ότι η ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη τελικά φθάνει στην αλήθεια και όλα έρχονται στο φως. Ο κ. Παππάς κρίθηκε ένοχος μέσα από μία ακροαματική διαδικασία που κατέληξε σε ομόφωνη απόφαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου. Κρίθηκε ένοχος μέσα από θεσμικές και νόμιμες διαδικασίες, όχι μέσω ισχυρισμών κουκουλοφόρων μαρτύρων ή με βάση όσα διακινούν ρυπαρά δίκτυα και κάθε λογής συνωμοσιολόγοι. Και από την άλλη διότι αποκαλύφθηκε, πέραν πάσης αμφισβήτησης, η θεσμική εκτροπή που είχε δρομολογηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, σε κεντρικότατο επίπεδο. Πρόκειται, επίσης, για απόλυτη δικαίωση του πορίσματος της Προανακριτικής Επιτροπής της Βουλής. Οι λαλίστατοι κήνσορες του ΣΥΡΙΖΑ οφείλουν να αναλάβουν τις πολιτικές τους ευθύνες, άμεσα και γενναία, και να παραδεχτούν το προφανές: ότι χρησιμοποίησαν καταχρηστικά και παράνομα την εξουσία που τους δόθηκε από τον ελληνικό λαό για να χειραγωγήσουν την ενημέρωση, να αλώσουν τη Δημοκρατία μας και να μετατρέψουν την Ελλάδα σε αυταρχικό τριτοκοσμικό καθεστώς. Μετά την ομόφωνη απόφαση, τα ερωτήματα είναι πιεστικά και επιβάλλεται η άμεση απάντησή τους, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές: – Θα αναλάβει ο κ. Τσίπρας την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί για τα έργα και τις ημέρες του παλαιότερου και στενότερου συνεργάτη του; – Θα αποσύρει ο κ. Τσίπρας από τα ψηφοδέλτια και θα διαγράψει από τον ΣΥΡΙΖΑ τον αμετάκλητα και ομόφωνα καταδικασμένο κ. Παππά; Αν όχι τότε για να κρατάει ο κ. Τσίπρας τον κ. Παππά στα ψηφοδέλτια καταλαβαίνουμε πόσο «κρατάει» ο κ. Παππάς τον κ. Τσίπρα. Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )