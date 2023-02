Ομόφωνα ένοχοι οι Νίκος Παππάς και Χρήστος Καλογρίτσας

Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το Ειδικό Δικαστήριο, τόσο ο πρώην υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς για τους χειρισμούς του στη διαγωνιστική διαδικασία για τις τηλεοπτικές άδειες το έτος 2016, όσο και ο επιχειρηματίας Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος δικάστηκε ως συνεργός του πρώην υπουργού για την κατηγορία της παράβασης καθήκοντος. Κατά την 18η συνεδρίαση του Ειδικού Δικαστηρίου, εκφωνήθηκε η απόφαση. Η εισαγγελική πρόταση είναι για ποινή φυλάκισης, ένα έτος στον Νίκο Παππά και έξι μήνες στον Χρήστο Καλογρίτσα. Τα ελαφρυντικά του σύννομου βίου, των μη ταπεινών αιτιών, αλλά και την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπόθεση, ζήτησε ο Χρήστος Καλογρίτσας. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία η προβλεπόμενη ποινή κατ΄ ανώτατο όριο είναι φυλάκιση δύο χρόνων. Η απόφαση είναι αμετάκλητη και δεν επιδέχεται κανενός ενδίκου μέσου. Στη δίκη παρίσταται ο αναπληρωτής εισαγγελέας Δημήτρης Ασπρογέρακας, καθώς η τακτική εισαγγελέας της δίκης Ολγα Σμυρλή ήταν ασθενής. Ο Νίκος Παππάς βαρύνεται με το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος (πλημμέλημα), αναφορικά με τους χειρισμούς του στην υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών το έτος 2016 και ο κ. Καλογρίτσας για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας στην παράβαση καθήκοντος (πλημμέλημα) του πρώην υπουργού Επικρατείας. Δήλωση Παππά Ο Νίκος Παππάς μέσω των συνηγόρων του δήλωσε πως δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθει ένοχος. «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών», ανέφερε. Ειδήσεις σήμερα:

