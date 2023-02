Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βγήκε σε ραδιόφωνο των Τρικάλων – «Γνωστή φωνή, ο πρωθυπουργός είστε;»

Μια διαφορετική συνέντευξη παραχώρησε ο πρωθυπουργός σε ραδιόφωνο των Τρικάλων. Εκτός από τα της επικαιρότητας και στα των εκλογών που κλήθηκε να απαντήσει, μίλησε για γυμναστική, διατροφή και ποδόσφαιρο. Στην ουσία ο πρωθυπουργός που περιοδεύει στη Θεσσαλία, παρενέβη στον αέρα της ραδιοφωνικής εκπομπής, ξαφνιάζοντας τους δύο δημοσιογράφους. Ενώ ήταν στον αέρα η εκπομπή, αναφέρθηκαν στον πρωθυπουργό και ζήτησαν αν ήταν εφικτό να επικοινωνήσουν μαζί του. Οι συνεργάτες του πρωθυπουργού, τον ενημέρωσαν και κάλεσαν στο σταθμό. Ο αρχικός διάλογος του πρωθυπουργού με τους δημοσιογράφους Δημοσιογράφος: Έχουμε μια γραμμή στο τηλέφωνο, ναι καλημέρα; Κυριάκος Μητσοτάκης: Καλημέρα σας. Δημοσιογράφος: Καλημέρα. Δημοσιογράφος: Γνωστή φωνή αυτή, καλημέρα. Δημοσιογράφος: Ο Πρωθυπουργός είστε; Κυριάκος Μητσοτάκης: Εσείς τι λέτε; Αφήστε τους ακροατές σας να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Δημοσιογράφος: Κύριε Πρόεδρε, μεγάλη μας τιμή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ξέρετε, πριν λίγο είπα, αν τυχόν και μας ακούει στη γειτονική Λάρισα… Δημοσιογράφος: Ναι, γιατί ακουγόμαστε στη Λάρισα. Δημοσιογράφος: …λέω κάποιος να του πει να μας πάρει ένα τηλέφωνο να πούμε μια καλημέρα. Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχω αυτή τη συνήθεια, όποτε κάνω περιοδείες, να ακούω πάντα τοπικούς σταθμούς και ενίοτε να παρεμβαίνω. Δημοσιογράφος: Είναι πολύ τιμητικό για τα ραδιόφωνα της επαρχίας να βγαίνει ο Πρωθυπουργός της χώρας, είναι πάρα πολύ τιμητικό, πιστέψτε με. Στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης ερωτήθηκε και απάντησε σχετικά με το ποδόσφαιρο, τη διατροφή και τη γυμναστική. Δημοσιογράφος: Λοιπόν, πιστεύω σε εσάς, στην προσωπικότητά σας, σαν Πρωθυπουργό κλπ. Θέλω να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση. Είστε αδύνατος από κράση ή δεν τρώτε, δεν προλαβαίνετε να φάτε; Κυριάκος Μητσοτάκης: Προσπαθώ να διατηρούμαι, μου αρέσει πολύ το καλό φαγητό. Αλλά πρέπει να είμαι συγκρατημένος. Δημοσιογράφος: Είστε και αθλητικός τύπος. Δημοσιογράφος: Είναι και αθλητικός τύπος, όμως. Κυριάκος Μητσοτάκης: Όποτε μπορώ, προσπαθώ και να αθλούμαι. Αλλά χρειάζεται, ξέρετε -και το ξέρουμε όλοι- ότι για να κρατήσει κανείς το βάρος του από μια ηλικία και πέρα χρειάζεται πειθαρχία. Δημοσιογράφος: Σωστά, σωστά. Δημοσιογράφος: Και επειδή έπεσε αθλητική ερώτηση, ας κάνουμε και μια ερώτηση επειδή είμαστε, η εκπομπή είναι λίγο ανάλαφρη κλπ. Ερώτηση: αύριο πώς το βλέπετε το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός; Θα το δείτε καταρχήν ή δεν προλαβαίνετε; Κυριάκος Μητσοτάκης: Ελπίζω να το δω, ελπίζω να έχω τελειώσει την περιοδεία μου. Θα είμαι στα Γρεβενά αύριο, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το απόγευμα θα έχουμε τελειώσει. Οπότε και εγώ ως ποδοσφαιρόφιλος θα φροντίσω να απολαύσω τον αγώνα. Δεν έχω κρύψει τις προτιμήσεις μου ως προς την ομάδα την οποία υποστηρίζω. Δημοσιογράφος: Είστε Ολυμπιακός, έτσι δεν είναι; Είστε Ολυμπιακός. Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι Ολυμπιακός, αλλά πάνω από όλα αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι φέτος έχουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, αυτό είναι καλό. Είναι καλό για το ποδόσφαιρο συνολικά. Δημοσιογράφος: Αυτό είναι δεδομένο, ναι. Κυριάκος Μητσοτάκης: Έχουν γίνει βήματα και στην εξυγίανση του ποδοσφαίρου σημαντικά, νομίζω και στην ποιότητα και στη διαιτησία και μπορούν να γίνουν και με το VAR. Τα πράγματα σίγουρα είναι καλύτερα τώρα από ό,τι ήταν πριν από κάποια χρόνια. Και βέβαια έχουμε και άλλα βήματα να κάνουμε προκειμένου να αναβαθμίσουμε το ποδοσφαιρικό μας προϊόν. Δημοσιογράφος: Οπότε θα το δείτε το ματς με φιλο-ολυμπιακά αισθήματα, αλλά εντάξει ας νικήσει και ο καλύτερος. Κυριάκος Μητσοτάκης: Θα το δω πρώτα απ’ όλα ως φίλος του ποδοσφαίρου. Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )