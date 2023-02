Ο Μητσοτάκης στη Λάρισα που… βγάζει κυβέρνηση και αντίστροφη μέτρηση για τις κάλπες Ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στην πρωτεύουσα του κάμπου Γιώργος Ευγενίδης 24.02.2023, 09:08 Η προγραμματισμένη εδώ και καιρό περιοδεία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Λάρισα σήμερα έρχεται σε μια άκρως προεκλογική συγκυρία, καθώς ο πρωθυπουργός φέρεται να έχει λάβει τις αποφάσεις του, για να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές στις 9 Απριλίου. Το ενδιαφέρον στοιχείο, όμως, είναι ότι η Λάρισα βγάζει… κυβέρνηση, ενώ τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των πρώτων δύο κομμάτων είναι πολύ κοντινό και με το εθνικό τους ποσοστό. Έτσι, στις εκλογές του 2019 πρώτο κόμμα ήταν άνετα η ΝΔ με διαφορά οχτώ μονάδων, ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτευσε στις διπλές κάλπες του 2015, ενώ στις διπλές εκλογές του 2012 την πρωτιά κέρδισε η ΝΔ. Αντιστοίχως, το ΠΑΣΟΚ ήταν πρώτο το 2009. Μια ιστορική αναδρομή, δε, αποδεικνύει ότι από το 1974, το εκλογικό αποτέλεσμα της Λάρισας μόνο μια φορά δεν έχει ευθυγραμμιστεί με το εθνικό: το 2000, όταν η ΝΔ κέρδισε τον νομό με 4 μονάδες, αλλά στις εθνικές εκλογές ηττήθηκε από το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης ευελπιστεί ότι το σενάριο θα επαναληφθεί ακέραιο και στις πρώτες κάλπες του Απριλίου, αλλά και στις επαναληπτικές εκλογές που θα γίνουν τον Μάιο. Γιατί συμβαίνει αυτό στην περίπτωση της Λάρισας; Πρόκειται για έναν από τους μεγαλύτερους νομούς της χώρας που στο «δείγμα» της συμπεριλαμβάνει τόσο τον αστικό πληθυσμό της πόλης, όσο και τον αγροτικό πληθυσμό του κάμπου. Με άλλα λόγια, η εν λόγω πόλη συμπυκνώνει ετερογενή στρώματα του εκλεκτορικού σώματος, με αποτέλεσμα η έκβαση της κάλπης να είναι σχεδόν πάντα μια μικρογραφία των εθνικών εκλογών. Για όσους είναι εμπειρότεροι στις εκλογές, ο συνδυασμός αστικού και αγροτικού στοιχείου στη Λάρισα είναι η νέα εκδοχή του παλιού «Υπολοίπου Αττικής» που πάντα εξεταζόταν ως κρίσιμο δείγμα. Η μόνη «παραφωνία» της Λάρισας, πάντως, είναι το ποσοστό που παίρνει το ΚΚΕ, το οποίο παραδοσιακά είναι ισχυρότερο από το εθνικό του. Με το… καλό προηγούμενο ως όπλο, λοιπόν, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται σήμερα στην πρωτεύουσα του κάμπου. Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να ξεκινήσει από την 110 πτέρυγα μάχης, ενώ μετά θα βρεθεί στον Πλατύκαμπο, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο χωριό. Το μεσημέρι θα παρουσιάσει το αναπτυξιακό πρόγραμμα για τη Θεσσαλία, το απόγευμα θα δει τους βουλευτές της ΝΔ στους τέσσερις νομούς της περιφέρειας, ενώ το βράδυ θα μιλήσει στο κλειστό του Αλκαζάρ. Το πρωί του Σαββάτου, ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί στο εργοτάξιο του Ε65, ενώ μετά θα αναχωρήσει για τα Γρεβενά. Οι περιοδείες του κ. Μητσοτάκη πριν την προκήρυξη των εκλογών, πάντως, βαίνουν προς το τέλος τους, καθώς απομένουν οι εκκρεμότητες της Δυτικής Θεσσαλονίκης και της Φθιώτιδας. Μετά και όσο πλησιάζουμε προς τη 10η Μαρτίου, η ώρα της προκήρυξης των εκλογών φτάνει, ενώ θα έχει προηγηθεί ένα υπουργικό συμβούλιο κατά πάσα πιθανότητα στις 3 Μαρτίου, το τελευταίο επί της ουσίας, όπου θα κλειδώσει και η απόφαση για τον κατώτατο μισθό. Μετά την προκήρυξη των εκλογών, ο κ. Μητσοτάκης θα μπει ξανά στη μάχη των περιοδειών, ξεκινώντας το πρόγραμμά του εκτός Αθηνών, ενώ αυτές τις μέρες κλειδώνει το πρόγραμμα των μεταβάσεών του, αλλά και τα logistics της καμπάνιας. Ειδήσεις σήμερα: Ένας χρόνος μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία: Τα ορόσημα, οι πρωταγωνιστές και τα αδιέξοδα Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή Η Κίνα καλεί σε «διάλογο» Ουκρανία και Ρωσία, απορρίπτει κάθε χρήση πυρηνικών όπλων Γιώργος Ευγενίδης 24.02.2023, 09:08 BEST OF NETWORK 24.02.2023, 09:00 24.02.2023, 09:22 23.02.2023, 10:00 23.02.2023, 14:19 23.02.2023, 14:21 1 23.02.2023, 14:00

