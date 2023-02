Παναγιωτόπουλος: Συναντήθηκε με τον Γάλλο υπουργό Άμυνας – Belh@rra και Rafale στην ατζέντα

Το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων Ελλάδας-Γαλλίας τόσο σε επίπεδο τομέων συνεργασίας όσο και σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων επιβεβαιώθηκε κατά τη σημερινή συνάντηση των υπουργών Εθνικής Αμυνας των δύο χωρών, Νικολάου Παναγιωτόπουλου και Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην Αθήνα. Στη συνάντηση συζητήθηκαν: -Η προοπτική περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, των εξοπλισμών και της βιομηχανικής συνεργασίας, όπως χαρακτήρισε ο Γάλλος υπουργός τη συμφωνία της απόκτησης των γαλλικών φρεγατών. Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να εμπλουτιστεί με νέες δραστηριότητες η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. -Η κατάσταση στην Ουκρανία όπου οι δυο πλευρές τάχθηκαν υπέρ της απρόσκοπτης συνέχισης της υποστήριξής της για την αντιμετώπιση της ρωσικής εισβολής. Ο κ. Παναγιωτόπουλος επισήμανε μεταξύ άλλων ότι η συνάντηση επιβεβαιώνει τους ισχυρούς διαχρονικούς δεσμούς των δύο χωρών και τη στρατηγική σχέση τους σε διμερές επίπεδο και επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα χαρακτήρισε «ορόσημο» για τις διμερείς σχέσεις την υπογραφή της συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μεταξύ Ελλάδας και Γαλλίας και μίλησε για κοινό όραμα των δύο χωρών για την ειρήνη και τη σταθερότητα στην ανατολική Μεσόγειο και για την τετραμερή συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας, Κύπρου και Ιταλίας. Περαιτέρω αναφέρθηκε στα εν εξελίξει προγράμματα απόκτησης των φρεγατών FDI HN Belh@rra και των αεροσκαφών RAFALE 18 από τα οποία υπηρετούν στην 114 πτέρυγα Μάχης, στην αεροπορική βάση Τανάγρας και στην παρουσία γαλλικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου που συμβάλλουν στη σταθερότητα στην περιοχή. Ο υπουργός Εθνικής Αμυνας εξέφρασε εκ νέου τη συμπαράσταση του προς τον τουρκικό λαό υπενθυμίζοντας την έμπρακτη συνδρομή της Ελλάδας για την αντιμετώπιση των συνεπειών του καταστροφικού σεισμού. Ο κ. Παναγιωτόπουλος καλωσόρισε τη διαφαινόμενη αποκλιμάκωση στις διμερείς σχέσεις και ευχήθηκε να συνεχιστεί. Επανέλαβε δε ότι για να υπάρξει ουσιαστικός διάλογος θα πρέπει να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο. Ο Γάλλος υπουργός Εθνικής Άμυνας υπενθύμισε τη στενή συνεργασία του με τον Έλληνα ομόλογό του, επισημαίνοντας το τακτικό των επαφών τους, πέραν των συναντήσεών τους. Επίσης χαρακτήρισε εξαιρετικές τις σχέσεις μεταξύ των ηγετών των δύο χωρών, του προέδρου της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίοι «μας έδωσαν ειδικές εντολές για να ενισχύσουμε ετι περαιτέρω την διμερή συνεργασία μας». Περαιτέρω τόνισε την ανάγκη αύξησης της παραγωγής πυρομαχικών για την υποστήριξη της Ουκρανίας ενώ έκανε ειδική αναφορά στη φίλη, όπως είπε, Αίγυπτο και στην κατάσταση ασφαλείας στη Λιβύη και την Αφρική. Στη συνέχεια οι δυο αντιπροσωπείες επισκέφθηκαν την 114 πτέρυγα Μάχης στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Ειδήσεις σήμερα: Το παρασκήνιο της επίσκεψης Μητσοτάκη στη Λάρισα – To Πάρκο Καινοτομίας, τα σουβλάκια και οι… Guns N’ Roses Με το «ευτυχώς υπάρχουν δικασταί εις τας Αθήνας» του Τσίπρα σχολιάζει η ΝΔ την καταδίκη Παππά – Δείτε βίντεο Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Πού θα δούμε βροχές

