Παππάς: Δεν θα αιτηθώ ελαφρυντικών γιατί δεν νιώθω ένοχος Τα ελαφρυντικά του συννόμου βίου, των μη ταπεινών αιτιών, αλλά και την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπόθεση ζήτησε ο Χρήστος Καλογρίτσας Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά, μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου, ήρθε μέσω των συνηγόρων του, οι οποίοι σε σχετική δήλωση, ανέφεραν πως ο πρώην υπουργό Επικρατείας δεν θα αιτηθεί ελαφρυντικών, καθώς δεν νιώθει ένοχος. Η δήλωση των συνηγόρων του Νίκου Παππά είναι η εξής: «Η υπεράσπιση του Νίκου Παππά δεν ζητεί αναγνώριση ελαφρυντικών περιστάσεων. Κι αυτό, γιατί η υποβολή του αιτήματος σημαίνει έμμεση αναγνώριση της νομικής και ουσιαστικής ορθότητας της καταδικαστικής απόφασης και συνακολούθως της ενοχής του αιτούντος ελαφρυντικά. Ο Νίκος Παππάς δεν είναι και δε νιώθει ένοχος για παράβαση καθήκοντος, αλλά τουναντίον ακράδαντα πιστεύω ότι έπραξε στο ακέραιο το καθήκον του προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου και της ελεύθερης ενημέρωσης των πολιτών». Την ίδια στιγμή, τα ελαφρυντικά του συννόμου βίου, των μη ταπεινών αιτιών, αλλά και την αναγνώριση της συνδρομής του στην υπόθεση ζήτησε ο Χρήστος Καλογρίτσας. Ειδήσεις σήμερα: «Η θάλασσα δεν έχει σύνορα» – Η Τσαπανίδου κάλεσε να ψάξουμε τη δήλωση στο Google και η ΝΔ απάντησε με βίντεο Τι συμβαίνει με τον Νίκο Κοκλώνη – Γιατί ερευνάται για ξέπλυμα χρήματος Γιατί οι Βέλγοι άφησαν ελεύθερο τον Τζόρτζι και όχι την Καϊλή BEST OF NETWORK 24.02.2023, 13:00 24.02.2023, 09:22 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 23.02.2023, 14:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )