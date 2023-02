Παππάς: Η δίκη αυτή ήταν πολιτική – Για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο «Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ» ανέφερε ο πρώην υπουργός Επικρατείας Η πρώτη αντίδραση του Νίκου Παππά μετά την απόφαση του Ειδικού Δικαστηρίου στη δίκη για τις τηλεοπτικές άδειες ήρθε μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε αυτή, ο πρώην υπουργός Επικρατείας χαρακτηρίζει τη δίκη «πολιτική», η οποία έγινε «για να χτυπηθεί η παράταξη μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι». Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cqqr59r7fto9) «Η απόφαση του ειδικού δικαστηρίου είναι στο πνεύμα των αποφάσεων για τις υποθέσεις NOVARTIS και SIEMENS. Φαίνεται ότι για κάποιους δικαστές αθώος είναι όποιος ζημιώνει το δημόσιο και ένοχος όποιος με τις ενέργειες του εξασφαλίζει χρήματα για το δημόσιο. Για κάποιους δεν είχε καμία σημασία ούτε η αθώωση Κρέτσου για την ίδια υπόθεση, ούτε η εισαγγελική πρόταση που διέλυσε το κατηγορητήριο. Είναι απόλυτα ξεκάθαρο. Η δίκη αυτή ήταν πολιτική. Έγινε για να κρύψει ο Μητσοτάκης τη λεηλασία του δημοσίου χρήματος, τους «γαλάζιους κοριούς» και τις «γαλάζιες ακρίδες». Η δίκη αυτή έγινε επειδή πλούσιοι συμπολίτες μας πλήρωσαν ψηφισμένους φόρους και αναγκάστηκαν να τηρήσουν το σύνταγμα. Η δίκη αυτή έγινε για να χτυπηθεί η παράταξη μας και να μην ξαναπληρώσουν οι πλούσιοι. Αλλά για αυτό δε θα αποφασίσουν κάποιοι δικαστές. Θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Ο οποίος με την εντολή του θα φέρει δικαιοσύνη παντού. Έχουμε κάνει το καθήκον μας και θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε το δημόσιο συμφέρον», σχολίασε o Νίκος Παππάς. Ειδήσεις σήμερα: Πώς θα κυλήσει το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας – Πού θα δούμε βροχές Υπόθεση Μαντλίν: Τα τρία επίθετα της Πολωνής, η ροζ σελίδα και η άρνηση της οικογένειας να κάνει τεστ DNA Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 16:51 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 11:00 24.02.2023, 13:00

