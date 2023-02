Πλακιωτάκης: Δικαιώνεται η πολιτική της κυβέρνησης για τα λιμάνια Ο υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος «Δικαιωνόμαστε για την ορθότητα της στρατηγικής πολιτικής μας ως κυβέρνηση για να αξιοποιηθούν τα περιφερειακά λιμάνια της χώρας και μέχρι το τέλος Μαρτίου αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί η προεπιλογή των ενδιαφερόμενων υποψήφιων επενδυτών για το λιμάνι του Βόλου», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης που επισκέφθηκε το λιμάνι της πρωτεύουσας της Μαγνησίας πριν μεταβεί στη Λάρισα για την εκεί επίσκεψη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Πλακιωτάκης, «υπάρχει σχέδιο ώστε στη συνέχεια να προχωρήσει η δεύτερη φάση του διαγωνισμού για τα οκτώ επενδυτικά σχήματα του λιμανιού του Βόλου και εντός του προσεχούς Ιουλίου να έχουν κατατεθεί και οι δεσμευτικές προσφορές. Θα υπάρξει μεταβίβαση του 67%, του πλειοψηφικού πακέτου δηλαδή των μετοχών του Οργανισμού Λιμένος Βόλου που θα συνδυάζεται με μια σειρά από υποχρεωτικές επενδύσεις οι οποίες θα αναβαθμίσουν τη λειτουργικότητα και τις δυνατότητες του λιμανιού». Επίσης ο κ. Πλακιωτάκης είπε ότι «τώρα βρισκόμαστε στην πρώτη φάση του διαγωνισμού και θα προχωρήσουμε ώστε τμήματα της χερσαίας ζώνης του λιμένα που δεν εξυπηρετούν λιμενικές δραστηριότητες θα αποδοθούν στον δήμο και τους φορείς και την τοπική κοινωνία». Ο υπουργός επισκέφθηκε το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου και την 4η Περιφερειακή Διοίκηση Λιμενικού Σώματος και στη συνέχεια πήγε στον Οργανισμό Λιμένος όπου έγινε σύσκεψη για θέματα που αφορούν στο λιμάνι, παρουσία των βουλευτών της ΝΔ Χρήστου Μπουκώρου και Θανάση Λιούπη και της αντιπεριφερειάρχου Μαγνησίας και Σποράδων Δωροθέας Κολυνδρίνη, του διευθύνοντας συμβούλου του ΟΛΒ, Σωκράτη Αναγνώστου και εκπροσώπων του Λιμενικού Σώματος. Λίγο νωρίτερα άνδρες του Λιμενικού Σώματος έκαναν επίδειξη των δυνατοτήτων του Σώματος στη δίωξη και καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών με τη βοήθεια και τη συνεργασία ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου. - Ειδήσεις σήμερα: Μητσοτάκης για εκλογές: Μπήκαμε στην τελική ευθεία – Στην ώρα τους οι ανακοινώσεις Ειδικό δικαστήριο: Δυο χρόνια φυλάκιση η ποινή για τον Νίκο Παππά Μάνδρα: Η στιγμή που άγνωστοι γαζώνουν με καλάσνικοφ το σπίτι – Δείτε βίντεο BEST OF NETWORK 24.02.2023, 14:00 24.02.2023, 16:51 24.02.2023, 10:42 24.02.2023, 21:26 24.02.2023, 21:28 24.02.2023, 13:00

