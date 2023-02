Πρέσβης Ιαπωνίας: Θετική δυναμική στις οικονομικές σχέσεις με την Ελλάδα από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Τόκυο

Με λαμπρή δεξίωση στο Μέγαρο Μουσικής ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα Νακαγιάμα Γιασουνόρι και η ιαπωνική πρεσβεία τίμησαν το βράδυ της Πέμπτης την Ημέρα Γενεθλίων του Αυτοκράτορα της Ιαπωνίας Ναρουχίτο, εθνική ημέρα στη χώρα του Ανατέλλοντος Ηλίου, παρουσία του υφυπουργού Εξωτερικών Κώστα Φραγκογιάννη. Από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο Νακαγιάμα Γιασουνόρι (Nakayama Yasunori) και η σύζυγός του Νακαγιάμα Τσίζουκο (Nakayama Chizuko) καλωσόριζαν στο Μέγαρο Μουσικής τους επίσημους καλεσμένους τους προκειμένου να εορτάσουν μαζί τους την Ημέρα Γενεθλίων του Αυτοκράτορα. Σε χαιρετισμό του, ο Ιάπωνας πρέσβης εξήρε το άριστο επίπεδο των σχέσεων μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας και την «πολύ θετική δυναμική» τους, ενώ εξέφρασε τη δέσμευσή του πως είναι αποφασισμένος να κάνει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω προώθησή τους. Αποτυπώνοντας ανάγλυφα το σημερινό επίπεδο των διμερών σχέσεων, εξέφρασε την πεποίθηση ότι σε καμία περίοδο στην ιστορία των δύο χωρών, από το 1899, δεν καταγράφηκαν τόσο ραγδαίες εξελίξεις όσο τους τελευταίους 12 μήνες του 2022, ξεκινώντας με τη συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών Νίκου Δένδια και Γιοσιμάσα Χαγιάσι τον Απρίλιο στο Τόκιο. «Οι δύο υπουργοί, αναγνωρίζοντας ότι και οι δύο χώρες μοιράζονται θεμελιώδεις αξίες, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης και ανοικτής θαλάσσιας τάξης, συζήτησαν όχι μόνο τις διμερείς σχέσεις αλλά και διάφορα διεθνή ζητήματα, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Νακαγιάμα Γιασουνόρι στα αποτελέσματα της επίσκεψης του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία στα τέλη Ιανουαρίου, τονίζοντας πως συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και στην αναβάθμισή τους σε στρατηγική συνεργασία. «Ήταν η πρώτη επίσκεψη Έλληνα πρωθυπουργού στην Ιαπωνία ύστερα από 17 χρόνια, η οποία, πιστεύω, συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας. Κατά τη συνάντησή τους, ο πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Φουμίο Κισίντα και της Ελλάδας Κυριάκος Μητσοτάκης εξέδωσαν κοινό ανακοινωθέν, στο οποίο μεταξύ άλλων αναβαθμίζεται η διμερής σχέση σε «στρατηγική συνεργασία». Επίσης, επισήμανε πως κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του συναντήθηκαν με τον διάδοχο του ιαπωνικού θρόνου πρίγκιπα Ακισίνο και την πριγκίπισσα Ακισίνο, η οποία διήρκησε περισσότερο από τον προγραμματισμένο χρόνο και ήταν πολύ εγκάρδια και θερμή. Αναφερθείς στο μέτωπο των διμερών οικονομικών σχέσεων, στάθηκε στις ευρείας κλίμακας συναντήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ελληνικής αποστολής με στελέχη ιαπωνικών επιχειρηματικών ομίλων της ομοσπονδίας Keidanren (Ομοσπονδία Οικονομικών Οργανώσεων της Ιαπωνίας) και τον ιαπωνικό Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου JETRO. «Ήταν πολύ γόνιμες για την αύξηση της προβολής των διμερών επιχειρηματικών ευκαιριών» τόνισε ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, ειδική μνεία έκανε στις «πολύ ουσιαστικές συναντήσεις» του Έλληνα πρωθυπουργού με εκπροσώπους του ιαπωνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων της Ιαπωνικής Τράπεζας Διεθνούς Συνεργασίας. Στον απόηχο της επίσκεψης και των επαφών του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ιαπωνία, διαμήνυσε πως σε αυτή την πολύ θετική δυναμική που δημιουργήθηκε στις διμερείς οικονομικές σχέσεις είναι καθήκον του να εργαστεί σκληρά, μαζί με τους Έλληνες εταίρους του, για την επίτευξη απτής προόδου, είτε πρόκειται για επενδύσεις είτε για εμπόριο. Περαιτέρω, ανέδειξε τη σημασία της πολυ-αναμενόμενης ιαπωνικής επιχειρηματικής επίσκεψης στη Ελλάδα, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του περασμένου έτους και διοργανώθηκε από την Keidanren, την ιαπωνική Ομοσπονδία Οικονομικών Οργανώσεων. «Ήταν η πρώτη επίσκεψη της Keidanren τα τελευταία 20 χρόνια και τα μέλη της επιχειρηματικής αποστολής έφυγαν από την Ελλάδα με πολύ θετική εντύπωση για τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη χώρα αυτή». Στο σημείο αυτό, ο Νακαγιάμα Γιασουνόρι θέλησε να εκφράσει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του στον υφυπουργό Εξωτερικών, αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία, Κώστα Φραγκογιάννη, και στο πρόεδρο της εκτελεστικής επιτροπής του ΣΕΒ, Ευθύμιου Βιδάλη, για την «υποστήριξή τους στην οργάνωση ενός εξαιρετικού προγράμματος για την αποστολή, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και μιας διμερούς συνάντησης (B2B) στο ΣΕΒ. Αναφερθείς ευρύτερα στις διμερείς σχέσεις των ελληνο-ιαπωνικών σχέσεων, ο πρέσβης επισήμανε πως η Ιαπωνία και η Ελλάδα θα γιορτάσουν τα 125 χρόνια των διπλωματικών τους σχέσεων το 2024, ως «Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού». Σε αυτό το πλαίσιο, είπε ότι προσβλέπει να συνεργαστεί στενά με τους Έλληνες ομολόγους του για τη διοργάνωση μιας πληθώρας εκδηλώσεων, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιαπωνία για τον εορτασμό αυτού του ιδιαίτερου έτους. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στην ειδική εκδήλωση που διοργάνωσε η ιαπωνική πρεσβεία τον Σεπτέμβριο για να τιμήσει την ηρωική διάσωση η οποία πραγματοποιήθηκε από το ιαπωνικό εμπορικό πλοίο «Tokei Maru» στη Σμύρνη πριν από 100 χρόνια. «Κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σμύρνη τον Σεπτέμβριο του 1922, το ιαπωνικό πλοίο λέγεται ότι πέταξε το φορτίο του προκειμένου να φιλοξενήσει περισσότερους από 800 Έλληνες πρόσφυγες» ανέφερε και δεσμεύθηκε να κάνει την ιστορία αυτή ευρέως γνωστή τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ιαπωνία. Εξίσου, κατέδειξε την παγκόσμια σημασία της ναυτιλιακής έκθεσης «Ποσειδώνια». «Τον Ιούνιο, συμμετείχαμε στα Ποσειδώνια 2022, το σημαντικότερο γεγονός στον κόσμο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Χρησίμευσε ως μια εξαιρετική ευκαιρία για να επιβεβαιωθούν οι ισχυροί δεσμοί που βασίζονται στην πλούσια ναυτική ιστορία μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας, η οποία εκτείνεται πάνω από 70 χρόνια» ανέφερε χαρακτηριστικά και διατύπωσε την πίστη του πως ο ναυτιλιακός τομέας παραμένει και θα παραμείνει σταθερά ως ο κεντρικός πυλώνας των διμερών οικονομικών σχέσεων. Στη συνέχεια χαιρετισμό εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης απηύθυνε ο υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια και τις ευχές του για γενέθλια του Αυτοκράτορα. Μιλώντας για διμερείς σχέσεις, αναφέρθηκε στους μακροχρόνιους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών και τόνισε πως οι σχέσεις τους εδράζονται σε κοινές αξίες. Ο Κ. Φραγκογιάννης έδωσε έμφαση στα αποτελέσματα των επαφών κατά την πρόσφατη επίσκεψη του πρωθυπουργού στην Ιαπωνία, στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Σε ανάλογο πνεύμα, διατύπωσε τη βούληση της Ελλάδας για περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς που προβλέπει η κοινή δήλωση, που υπέγραψαν οι δύο πρωθυπουργοί στο Τόκυο. Στη δεξίωση συμμετείχαν προσωπικότητες από τον πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό, πολιτιστικό, αθλητικό, ακαδημαϊκό και δημοσιογραφικό κόσμο, καθώς και μέλη οργανισμών που σχετίζονται με την Ιαπωνία. Σημειώνεται πως χθες το βράδυ ήταν η πρώτη δεξίωση που παρέθεσε ο Νακαγιάμα Γιασουνόρι στην Αθήνα για την Ημέρα του Γενεθλίων του Αυτοκράτορα από τότε που ορίστηκε πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, τον Ιανουάριο του 2021.

